Cum a ajuns o familie de români blocată lângă granița Greciei. Greșeala făcută de soț: „Nevasta mă înjură de patru ore fără să respire”

Un român care se întorcea din vacanță cu familia, din Lefkada, a ajuns într-o situație demnă de un scenariu de film după ce și-a blocat cheia mașinii în portbagaj. Incidentul a avut loc în Kerkini, Grecia, la aproximativ 40 de kilometri de granița cu Bulgaria, pe la punctul de trecere Kulata. Acesta a ajuns să le ceară ajutorul românilor de pe grupurile de turiști.

Familie blocată lângă granița Greciei. Ce greșeală a făcut soțul

Bărbatul a povestit pe Facebook cum, după ce a luat ceva din portbagaj, a lăsat cheia și telecomanda înăuntru, a închis hayonul și s-a trezit că mașina este blocată. Situația a fost alimentată și de reacția soției care, potrivit internautului „înjură de patru ore fără oprire”. În acest context, bărbatul a fost nevoit , românilor care se pregătesc să plece în Grecia.

„Help! Mă întorc cu familia din Lefkada și am făcut una d-aia de filme proaste la cazarea unde m-am oprit pentru o noapte. Long story short, mi-am lăsat cheia/telecomanda în portbagaj când luam ceva de-acolo… și cum mașina era locked… când l-am închis, mi-am stricat vacanța.

Vă rog, dacă e cineva care pleacă din București spre Grecia, pe la Kulata și e dispus să mă ajute, să-mi aducă cheia de rezervă… Sunt în Kerkini, la vreo 40 de km de Kulata… cu o nevastă care mă înjură de 4 ore, fără să respire…Dau bere!”, a scris românul pe Facebook.

Cum au reacționat românii

atrăgând zeci de comentarii amuzante, dar și soluții la problemă din partea altor români aflați pe drum spre Grecia. Unii au încercat să-l înveselească cu glume, alții i-au oferit sprijin sau idei.

„Plec duminică seara din Urziceni către Lefkada… trec prin București… dacă nu ați găsit ajutor, sunați-mă… 0751210811… nu îmi trebuie nimic… ofer ajutorul spre a primi și eu vreodată de la cineva.”

„Luăm partea plină a paharului, bine că aveți unde sta și tot ce vă trebuie… plus o vacanță prelungită! De altfel, mă bucur tare că pe acest grup lumea sare în ajutor, comentariile sunt delicioase (e drept, autorul a dat startul și a permis, și-a asumat asta). Cred că după ce se încheie sezonul concediilor facem postări cu întâmplări hazlii, topul problemelor la mașină, care mașină e mai defectuoasă, ca să păstrăm comunitatea în acțiune.”

„Stai să vezi când va afla neamul.”

„Propun, după ce rezolvi cu cheia, la plecare să o uiți pe nevastă la hotel, o iei anul viitor.”

„Scoate o baterie de la nevastă să vorbească mai puțin.”

„Așa… să mai înveselim atmosfera, apropo de gura nevestei. Se prezintă la noi, la punctul de trecere a frontierei, nu cu foarte mult timp în urmă, o familie din Brașov ce intenționa să-și petreacă vacanța în Grecia. Buuun. La controlul de frontieră se constată că DOAMNA, SOȚIA, a uitat cartea de identitate acasă, la Brașov! Cine credeți că avea gura mare și era cea mai nervoasă persoană? Hai că… v-ați dat seama.”