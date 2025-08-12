Cum a ajuns o familie de români blocată lângă granița Greciei. Greșeala făcută de soț: „Nevasta mă înjură de patru ore fără să respire”

Un român care se întorcea din vacanță cu familia, din Lefkada, a ajuns într-o situație demnă de un scenariu de film după ce și-a blocat cheia mașinii în portbagaj. Incidentul a avut loc în Kerkini, Grecia, la aproximativ 40 de kilometri de granița cu Bulgaria, pe la punctul de trecere Kulata. Acesta a ajuns să le ceară ajutorul românilor de pe grupurile de turiști.
Bărbatul a povestit pe Facebook cum, după ce a luat ceva din portbagaj, a lăsat cheia și telecomanda înăuntru, a închis hayonul și s-a trezit că mașina este blocată. Situația a fost alimentată și de reacția soției care, potrivit internautului „înjură de patru ore fără oprire”. În acest context, bărbatul a fost nevoit să ceară ajutor pe internet, românilor care se pregătesc să plece în Grecia.
„Help! Mă întorc cu familia din Lefkada și am făcut una d-aia de filme proaste la cazarea unde m-am oprit pentru o noapte. Long story short, mi-am lăsat cheia/telecomanda în portbagaj când luam ceva de-acolo… și cum mașina era locked… când l-am închis, mi-am stricat vacanța.
Vă rog, dacă e cineva care pleacă din București spre Grecia, pe la Kulata și e dispus să mă ajute, să-mi aducă cheia de rezervă… Sunt în Kerkini, la vreo 40 de km de Kulata… cu o nevastă care mă înjură de 4 ore, fără să respire…Dau bere!”, a scris românul pe Facebook.
Postarea a devenit rapid virală, atrăgând zeci de comentarii amuzante, dar și soluții la problemă din partea altor români aflați pe drum spre Grecia. Unii au încercat să-l înveselească cu glume, alții i-au oferit sprijin sau idei.