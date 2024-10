Cum a ajuns o femeie de 39 de ani să fie ucisă de un pat în care dormea. Fiica ei a găsit-o fără suflare: „Avea faţa albastră”

Un caz șocant a avut loc în Marea Britanie. , cu un pat căzut peste ea. Se pare că aceasta a decedat asfixiată.

Femeie ucisă de patul în care dormea

Femeia își cumpărase un pat într-un model otoman, care se pare că a căzut peste ea. Din nefericire pentru aceasta nu a găsit tocmai patul care să-i ofer odihna după care râvnea, iar salteaua grea s-a prăbuşit peste gâtul ei și a lăsat-o fără aer, au transmis poliţiştii englezi.

Victima se numea Helen Davey și trăia în nord-estul Angliei, unde deținea și un salon de înfrumuseţare. Aceasta a fost găsită moartă în luna iunie a acestui an și se afla aplecată în spațiul de depozitare al patului ei, în stil otoman (n.r. cu ladă de depozitare). a transmis că un raport al poliţiei a venit abia săptămâna trecută.

Paturile care sunt concepute în acest stil pot fi ridicate și constituie un avantaj pentru oamenii care caută în același timp și spaţii mai mari de depozitare. Persoanele care le aleg preferă să țină acolo haine sau pături voluminoase.

Nu se poate explica însă cum s-a prăbuşit salteaua peste femeie, conform poliţistului şef Jeremy Chipperfield. „Incapabilă să se eibereze, a murit asfixiată. Un piston din cele două ce compun mecanismul era defect”, a transmis acesta.

Fiica femeii a fost cea care a găsit-o fără viață

. „Am urcat la etaj, uşa de la dormitorul mamei era deschisă. Am văzut-o stând pe spate, cu capul sub pat.

Avea picioarele flexate, ca şi cum ar fi vrut să se ridice. Am lăsat tot ce aveam în mână şi am încercat să o eliberez. Am reuşit doar folosind piciorul ca pârghie”, povesteşte ea.

„Avea faţa albastră şi pe gât se vedea clar urma de la cadrul patului. I-am aplicat manevre de resuscitare, dar tot nu respira”, a mai adăugat fiica victimei, conform sursei citate.

De asemenea, având în vedere cum sunt construite aceste obiecte de mobilier, autoritățile se tem ca astfel de incidente ar mai putea să apară şi consideră că ar trebui impuse unele măsuri de prevenție în acest sens.