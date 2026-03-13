Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie acuzată de bigamie. Motivul incredibil pentru care nu a spus că era căsătorită din 2004 cu fostul partener

O femeie din județul Suceava a fost trimisă în judecată pentru bigamie și fals în declarații, după ce anchetatorii au descoperit că s-a căsătorit în 2024 având la activ un alt mariaj, din 2004, care nu a fost desfăcut din punct de vedere legal. FANATIK a aflat detalii despre acest caz și cum a ajuns femeia bigamă să răspundă în fața judecătorilor.

Cazul femeii din Suceava acuzată de bigamie: dezvăluiri incredibile

Dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a fost trimis la Judecătoria Fălticeni, iar inculpata este cercetată în stare de libertate. Femeia a depus documentele necesare pentru a se căsători din nou, asigurându-i pe cei de la starea civilă că nu mai e măritată cu bărbatul în fața căruia a spus „Da” prima oară în anul 2004.

Practic, cei de la departamentele de stare civilă din cadrul primăriilor au o aplicație informatică în care atunci când cineva își schimbă statutul social (se căsătorește, ) se trec noile informații, iar dacă există o neconcordanță, automat se dă o alertă. În mod automat, o unitate de parchet este informată cu privire la neregulile descoperite, însă, așa cum se știe, sistemele informatice dau de multe ori rateuri în țara noastră, așa că pentru câteva luni femeia nu a apărut pe ”radarul mariajelor” ca fiind dublu căsătorită.

Femeia nu a dat importanță certificatului de căsătorie. Simpla despărțire de bărbatul cu care s-a măritat în 2004 a fost suficientă, în mintea ei, pentru a-și reface viața sentimentală din punct de vedere legal

Potrivit informațiilor descoperite de FANATIK, se pare că femeia nu avea cunoștințele necesare în momentul în care s-a dus să se căsătorească a doua oară, neștiind că trebuie să divorțeze ca să se considere încheiat mariajul. „Efectiv s-a despărțit de bărbatul ei acum 20 de ani și credea că e suficient, de aceea a declarat, pe proprie răspundere, că nu mai este căsătorită”, ne-au declarat surse oficiale din cadrul anchetei.

Prima căsătorie a avut loc de Ziua Îndrăgostiților; a doua, 20 de ani mai târziu, într-o zi de vară

„Nu e ca și cum avea o viață dublă. Ea voia să se căsătorească pe lângă Fălticeni pe undeva. A bifat că nu e căsătorită, dar ea a crezut ca dacă nu mai are treabă cu fostul soț de mult timp automat se consideră că e necăsătorită”, a mai aflat FANATIK despre cazul de bigamie de la Suceava. În aceste condiții, din punct de vedere juridic, femeia a încălcat legea, fără să inițieze procedura de divorț.

Un caz asemănător, descoperit la Caracal

Prima căsătorie a femeii a avut loc în anul 2004, chiar de Sfântul Valentin, iar cea de-a doua pe 4 august 2024. Cazul din Suceava nu este unul singular. O situație similară a fost soluționată recent de magistrații din județul Olt. O femeie din municipiul a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, acuzată, de asemenea, de fals în declarații și bigamie.

Magistrații au stabilit ca, pe durata termenului de supraveghere, aceasta să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie în cadrul Primăriei municipiului Caracal, fie la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din localitate. Instanța a dispus și anularea actului de căsătorie încheiat la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Caracal, precum și anularea certificatului de căsătorie și a declarației pe propria răspundere semnate de inculpată în fața ofițerului de stare civilă.

Potrivit procurorilor, femeia se căsătorise prima dată în august 2005. Deși nu divorțase de primul soț și acesta nu figura decedat, la finalul anului 2019 s-a prezentat alături de un alt bărbat la Primăria municipiului Caracal, unde au depus declarația de căsătorie și documentele necesare pentru încheierea căsătoriei.