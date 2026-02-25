Cum a ajuns “perla” Biliboc la CFR Cluj: “Ne-am chinuit de un an să îl aducem! Este jucător under încă 4 ani”

Un fost nume important din Gruia a dezvăluit, duminică, la FANATIK, cum a ajuns Lorenzo Biliboc la fosta campioană din SuperLiga. Cât de important se anunță tânărul jucător din atacul clujenilor pe viitor.
În intervenția sa de duminică de la FANATIK SUPERLIGA, fostul președinte al ardelenilor, Cristi Balaj a vorbit despre revelația din lotul echipei antrenate de Daniel Pancu. E vorba de tânărul jucător de atac Lorenzo Biliboc.
Fotbalistul de 19 ani a ajuns la cota 6 goluri marcate în acest sezon. Biliboc a fost decisiv, sâmbătă seară, în victoria 2-1 cu Petrolul Ploiești, din runda a 28-a a SuperLigii. Fostul arbitru a dezvăluit cum a ajuns această ”perlă” în curtea echipei din Cluj-Napoca.
”Mă bucur pentru ei când câștigă (n.r. CFR Cluj), pentru că sunt jucători care au venit în perioada mea, adică Biliboc. Biliboc este un jucător pentru care noi ne-am chinuit, împreună cu colegii mei…ne-am chinuit să-l aducem cu un an înainte de a veni. Și este un jucător care va fi under (n.r. jucător eligibil pentru regula Under 21) patru ani de zile.
Peste patru ani, Biliboc va fi încă under. Vă dați seama ce înseamnă pentru o echipă în SuperLiga să aibă asigurat un jucător de nivelul lui care juca la Primavera la Juventus, colegii lui fiind cu 3 ani mai mare decât el. Și a fost căpitan de echipă”, a spus Balaj.
Moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste, a vrut să afle de la Cristi Balaj care a fost suma de transfer a lui Lorenzo Biliboc. Acesta a ajuns la Cluj-Napoca în iulie 2025, venind de la gruparea U20 a lui Juventus.
”(n.r. Cât a costat Biliboc? Nimic!) Nu, nu, nu. A costat. Sunt multe bonusuri. Sunt plăți etapizate, în funcție de numărul de meciuri, de participarea în cupele europene. (n.r. a plătit CFR vreo sumă celor de la Juventus?) Da, au și plătit. Sunt și bani suplimentari. Noi am insistat atunci foarte mult să vină”, mai spune Balaj.