Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cum a ajuns “perla” Biliboc la CFR Cluj: “Ne-am chinuit de un an să îl aducem! Este jucător under încă 4 ani”

Lorenzo Biliboc este, fără îndoială, revelația lui CFR Cluj în acest sezon. La doar 19 ani, jucătorul lui Daniel Pancu s-a dovedit decisiv în numeroase partide. Cum a ajuns acesta în Gruia.
Adrian Baciu
25.02.2026 | 20:51
Cum a ajuns perla Biliboc la CFR Cluj Neam chinuit de un an sa il aducem Este jucator under inca 4 ani
EXCLUSIV FANATIK
Cât a insistat CFR Cluj să-l aducă la echipă pe Lorenzo Biliboc. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Un fost nume important din Gruia a dezvăluit, duminică, la FANATIK, cum a ajuns Lorenzo Biliboc la fosta campioană din SuperLiga. Cât de important se anunță tânărul jucător din atacul clujenilor pe viitor.

Cât s-a chinuit CFR Cluj să-l aducă la echipă pe Lorenzo Biliboc: ”Un an a durat. Este jucător under încă 4 ani”

În intervenția sa de duminică de la FANATIK SUPERLIGA, fostul președinte al ardelenilor, Cristi Balaj a vorbit despre revelația din lotul echipei antrenate de Daniel Pancu. E vorba de tânărul jucător de atac Lorenzo Biliboc.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul de 19 ani a ajuns la cota 6 goluri marcate în acest sezon. Biliboc a fost decisiv, sâmbătă seară, în victoria 2-1 cu Petrolul Ploiești, din runda a 28-a a SuperLigii. Fostul arbitru a dezvăluit cum a ajuns această ”perlă” în curtea echipei din Cluj-Napoca.

”Mă bucur pentru ei când câștigă (n.r. CFR Cluj), pentru că sunt jucători care au venit în perioada mea, adică Biliboc. Biliboc este un jucător pentru care noi ne-am chinuit, împreună cu colegii mei…ne-am chinuit să-l aducem cu un an înainte de a veni. Și este un jucător care va fi under (n.r. jucător eligibil pentru regula Under 21) patru ani de zile.

ADVERTISEMENT
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături...
Digi24.ro
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini

Peste patru ani, Biliboc va fi încă under. Vă dați seama ce înseamnă pentru o echipă în SuperLiga să aibă asigurat un jucător de nivelul lui care juca la Primavera la Juventus, colegii lui fiind cu 3 ani mai mare decât el. Și a fost căpitan de echipă”, a spus Balaj.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Mi-e rău". Ce a declarat Jarred Shaw, după ce a reușit să scape de pedeapsa cu moartea

Dezvăluiri despre sumele achitate de CFR Cluj pentru Biliboc

Moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste, a vrut să afle de la Cristi Balaj care a fost suma de transfer a lui Lorenzo Biliboc. Acesta a ajuns la Cluj-Napoca în iulie 2025, venind de la gruparea U20 a lui Juventus.

”(n.r. Cât a costat Biliboc? Nimic!) Nu, nu, nu. A costat. Sunt multe bonusuri. Sunt plăți etapizate, în funcție de numărul de meciuri, de participarea în cupele europene. (n.r. a plătit CFR vreo sumă celor de la Juventus?) Da, au și plătit. Sunt și bani suplimentari. Noi am insistat atunci foarte mult să vină”, mai spune Balaj.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus...
Fanatik
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce lege să schimbe piticania?! Nu ştie pe ce lume trăieşte”
Schema prin care Gigi Becali ar putea să trimită bani jucătorilor de la...
Fanatik
Schema prin care Gigi Becali ar putea să trimită bani jucătorilor de la Oțelul Galați. Explicații din culise și calculele pentru play off în SuperLiga
MM Stoica, veste uriașă la miezul nopții pentru fanii FCSB: “E apt pentru...
Fanatik
MM Stoica, veste uriașă la miezul nopții pentru fanii FCSB: “E apt pentru meciul de la Arad”. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
iamsport.ro
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!