Sport

Cum a ajuns portarul Corvinului să fie botezat de Daniel Pancu! Fotografia de colecție pe care nici antrenorul Rapidului nu o are

Catalin Oprea
17.10.2026 | 16:15
Cum a ajuns portarul Corvinului sa fie botezat de Daniel Pancu Fotografia de colectie pe care nici antrenorul Rapidului nu o are
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Pancu îl va avea adversar pe Codruț Sandu FOTO colaj fanatik
Codruț Sandu, cel mai tânăr portar titular din SuperLiga României are meci, în această seară cu formația nașului său de botez, Daniel Pancu
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Rapid întâlnește diseară Corvinul, de la ora 21.30, într-un duel, care a avut ultimul episod pe 13 mai 1992, când hunedorenii au scos un 0-0 pe Giulești, acela fiind și singurul punct scos de vizitatori în 11 deplasări pe terenul giuleștenilor. Pentru Pancu, meciul de diseară este unul ceva mai special, deoarece va avea un adversar deosebit.

Pancu l-a botezat pe Codruț Sandu

Portarul Corvinului, Codruț Sandu este finul său. „N-am poze cu el de la botez, dar la casa din Iași am un teren de fotbal unde l-am antrenat câteva zile. Era mic și de-atunci l-am văzut.Era ceva frumos ce vedeam la el, nu mă așteptam să ajungă până aici, sincer. Va fi o întâlnire frumoasă, emoționantă mâine. Sper să nu facă meciul vieții lui”, a declarat Daniel Pancu. Dacă Pancu nu are nicio poză cu finul său, FANATIK are o fotografie făcută acum 11 ani pe Giulești, în care nașul și finul sunt alături.

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Pancu și Codruț Sandu acum 11 ani, pe Giulești FOTO arhiva personala

Pancone l-a botezat pe Codruț, în timpul mariajului său cu Mihaela Stanciu, sora fostului mare rapidist Nicolae Stanciu. Mama lui Codruț era bună prietenă cu aceasta, cele două rămânând în relații apropiate și după ce prima căsnicie a lui Pancu s-a destrămat.

Speranța Popescu, mama portarului de la Corvinul, este cunoscută ca prima femeie din România care a primit licența PRO de antrenor. Ea a absolvit într-o promoție alături din care au mai făcut parte Adi Mutu, Mirel Rădoi, Marius Măldărășanu, Dorin Goian, Florin Bratu, Nae Constantin, Laszlo Balint sau Giani Kiriță.

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Fostă secretară la Rapid în anii 2000 și ulterior la FRF, aceasta a a fost și jucătoare de fotbal, dar și arbitru. Ulterior, a devenit antrenoare la junioarele lui Carmen București și ale Rapidului. Speranța a apărat până în patra lună de sarcină.

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Mama lui Codruț Sandu este antrenoare cu licența Pro FOTO frf.ro

Puștiul a început fotbalul la Dinamo, de care aparține și acum

Rapidist de mic, Codruț s-a legitimat la Dinamo, care avea grupe de vârsta sa, pe vremea când  Rapidul activa în Liga 4. În paralel cu fotbalul, el a practicat atletismul, la CS Rapid, probele sale favorite fiind cele de viteză, 100 m și 200 m.

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Finul lui Pancu ste un caz unic în fotbalul românesc. Codruț Sandu a figurat, la 17 ani, pe foaia de joc a meciului FC Dinamo 1948 – FC Rapid 1923, scor 1-7, din Liga 3 feminin de fotbal, ca antrenor cu portarii, în staff-ul condus de Iosif Damaschin și Speranța Popescu.

Are o medie de 3,3 parade salvatoare pe meci

El i-a dat atunci o mână de ajutor mamei sale, ocupându-se de pregătirea portărițelor Rapidului. Deși este rapidist 100%, crescut în peluza giuleșteană, Codruț Sandu se află sub contract cu Dinamo. Codruț a semnat cu echipa din Ștefan cel Mare, un contract valabil până în 2029, iar “câinii” l-au împrumutat pentru al doilea an consecutiv la Corvinul.

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Sandu este unul dintre remarcații sezonului în Superligă, fiind cel mai tânăr portar titular. Codruț are o medie de 3,3 intervenții reușite pe meci și a apărat și un penalty, executat de Radaslavescu, în meciul cu Farul.

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