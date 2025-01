Cum a ajuns Radu Drăgușin în tricoul unei foste campioane a României! Motivul uluitor pentru care i s-a făcut prezentarea: “O amenințare serioasă!”

Divizionara secundă FC Argeș a ajuns în situația inedită de a nega transferurile internaționalilor români Radu Drăgușin (22 de ani) și Valentin Mihăilă (24 de ani). , iar .

FC Argeș, nevoită să dezmintă transferurile SF ale lui Radu Drăgușin și Valentin Mihăilă

Deși aceste mutări par aparent să fie doar niște bancuri, situația este mult mai serioasă decât pare. FC Argeș a explicat că pe Facebook utilizatorii sunt ademeniți cu informații mincinoase. Scopul acestor acțiuni de înșelăciune este furarea datelor cu caracter personal.

Alb-violeții și-au avertizat suporterii să nu deschidă link-uri în care sunt distribuite știri false. Ei i-au îndemnat pe fani să apeleze la site-uri de încredere de știri.

Piteștenii le-au cerut, de asemenea, propriilor suporteri să raporteze imediat postările și conturile respective, și să le comunice existența lor administratorilor grupurilor în care au fost distribuite, pentru a le șterge. La final, ei au propus public o campanie de informare cu privire la pericolele din mediul online.

FC Argeș: ”O amenințare serioasă pentru cetățeni”

”Radu Drăgușin și Valentin Mihailă NU au fost transferați de FC Argeș. Această postare are rolul de a avertiza suporterii clubului nostru asupra tendinței alarmante de pe grupurile de Facebook, prin care utilizatorii sunt ademeniți de informații mincinoase cu scopul de a accesa site-uri ‘fantomă’, generate cu inteligența artificială.

Acest fenomen a luat amploare în ultima vreme și reprezintă o amenințare serioasă pentru cetățeni, mai ales că trecem printr-o perioadă în care apar din ce în ce mai multe tentative de fraudă electronică, atacuri cibernetice și dezinformare.

Probabil ați văzut recent cum diferite conturi de Facebook distribuie pe grupurile suporterilor (FC ARGEȘ, FC Argeș te iubim, FC Argeș Fans etc) știri cu conținut fals, publicate pe site-uri cu domenii care par a fi internaționale (.com, .net, .org etc).

Avertismentul lansat de FC Argeș: ”Există și riscul ca datele dumneavoastră personale să fie folosite în scopuri necunoscute”

(…) Nu deschideți astfel de link-uri. Dacă vedeți astfel de postări și sunteți tentat să verificați informația, intrați pe site-ul oficial al clubului, pe paginile oficiale de pe rețelele sociale sau pe site-urile trusturilor consacrate unde se publică știri sportive.

(…) Astfel puteți verifica dacă informația este reală, fără a deschide link-uri dubioase. Totodată, raportați acele postări, precum și pe utilizatorul care le-a publicat și semnalați administratorilor grupului de Facebook că cineva răspândește informații false.

Vă reamintim că prin accesarea unor site-uri care propagă informații false nu doar că veți fi dezinformat, dar există și riscul ca datele dumneavoastră personale să fie folosite în scopuri necunoscute de către entități necunoscute.

Pe această cale lansăm o invitație tuturor cluburilor de fotbal din România, SuperLigii României, precum și Federației Române de Fotbal, să ni se alăture în acest campanie de conștientizare a pericolelor generate de propagarea informațiilor false în mediul online sau a fraudelor electronice. ‘Vulture’, informează-te doar din surse oficiale!”, a transmis FC Argeș, prin intermediul paginii oficiale de a clubului.