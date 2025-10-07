Cum a ajuns Rapid pe primele locuri în SuperLiga, deși jocul n-a excelat. Secretele lui Gâlcă, dezvăluite în direct de Adi Mutu: „Scopul scuză mijloacele”

Rapid s-a impus în etapa a 12-a din SuperLiga, scor 3-1 cu Farul Constanța, și a urcat, pentru moment, pe prima treaptă în ierarhie, cu 25 de puncte acumulate. Giuleștenii au căzut pe poziția secundă, după ce FC Botoșani a învins-o pe UTA Arad, scor 2-1. Moldovenii au același număr de puncte, dar golaveraj mai bun.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Rapid pe locul 2 în SuperLiga?! Secretele lui Gâlcă, dezvăluite de Adrian Mutu în direct

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a dezvăluit că . „Briliantul” e de părere că formația din Giulești trebuie să își mențină cinismul, asta în contextul în care jocul nu este unul foarte spectaculos.

Totodată, Adrian Mutu consideră că Dan Șucu și Victor Angelescu trebuie să aducă întăriri în perioada de mercato din iarnă, . Întrebat despre locul ocupat de Rapid după 12 etape, antrenorul a mărturisit că nu se aștepta, însă pragmatismul elevilor lui Costel Gâlcă a făcut ca acest lucru să fie posibil.

ADVERTISEMENT

„Cred că Rapid este echipa cea mai constantă în rezultate. Este singura echipă care este constantă în rezultate, a pierdut doar un meci.

A reușit să scoată puncte, chiar dacă nu a jucat reușit. Dacă ne uităm la meciul cu Farul, putem spune că este o doză de noroc în toate cele trei goluri marcate. Uite că merg, au o constanță bună în rezultate, nu vorbim aici de joc. Am văzut multe critici la adresa jocului, dar aici e treaba lui Costel, nu a mea.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu, sfat pentru Gâlcă pentru a păstra Rapidul sus în clasament

Eu cred că Rapidul trebuie să aibă și o astfel de strategie, în sensul că sunt de acord cu faptul că în anumite momente, chiar dacă Giuleștiul cere show, spectacol, trebuie să își păstreze cinismul, să fie pragmatici și să se scoată puncte. Până la urmă, rezultatul final contează, ci nu jocul echipei.

ADVERTISEMENT

Rapid e o echipă constantă, pragmatică, cam astea ar fi adjectivele pe care putem să i le dăm. Nu cred că poate să scoată sau să ceară mai mult de la anumite jocuri. Nu au o calitate foarte mare, sau să aibă jucători care să facă diferența. Inclusiv Dobre care e în formă și dă goluri, nu este jucătorul acela care poate să încânte Giuleștiul printr-o tehnică superioară sau pase magnifice, ci este un jucător de forță, de viteză. E bine că îl are Rapidul, că e într-o formă bună și dă goluri.

Nu văd calitatea aia la Rapid pe care o văd mai mare la FCSB sau la Universitatea Craiova, asta e părerea mea. Scopul scuză mijloacele și atâta timp cât Rapid este printre primele locuri… Am fost și eu în cazul acesta, să fiu pe primul loc, doar că aici nu vorbim de o detașare.

ADVERTISEMENT

Cred sincer că Rapid poate aduce jucători de mult mai mare calitate, ca mai apoi să aibă pretenția să câștige campionatul. Eu cred că vor apărea probleme de accidentări, de cartonașe și sunt de părere că Rapid nu are banca aceea lungă de care are nevoie o echipă ca să meargă în Cupă și în campionat. Așa văd eu situația, e părerea mea personală. Cred că ar trebui să se uite serios către mercato în iarnă și să aducă întăriri”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.