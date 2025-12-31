Sport

Cum a ajuns Ricardo Grigore la Dinamo. Fundașul central își aduce aminte perfect prima zi în Ștefan cel Mare: „El mi-a schimbat postul. Jucam atacant”

Ricardo Grigore a povestit cum a ajuns la Dinamo și ce amintiri a strâns alături de formația din Ștefan ce Mare. Ce a spus fundașul central despre clubul care l-a dat în fotbalul profesionist.
Sebastian Coleasa
31.12.2025 | 17:40
Ricardo Grigore, despre începutul la Dinamo. Sursa Foto: Colaj FANATIK
Ricardo Grigore a vorbit la FANATIK DINAMO despre cum a ajuns la Dinamo. Ce a spus Ricci Grigore despre prima zi la clubul din Ștefan cel Mare și despre perioada petrecută alături de „alb-roșii”.

Cum a ajuns Ricardo Grigore să joace la Dinamo

Ricardo Grigore a povestit cum a ajuns să joace la copii și juniori pentru Dinamo. Fostul căpitan al formației din Ștefan cel Mare a vorbit despre pasul la seniori, dar și despre debutul său în SuperLiga și despre antrenorul care și-a pus amprenta în cariera sa.

„Nu pot să uit niciodată prima zi la Dinamo. Era în vara lui 2007 sau 2008. Tatăl meu a făcut box la Dinamo și mă schimbam vis a vis de sala de box. Tata cunoștea pe cineva care i-a spus că se făcea o grupă pentru vârsta mea. Eu jucasem până atunci la o echipă satelit la domnul Ion Moldova. La el am început să joc fotbal.

Cei de la Dinamo m-au văzut acolo și m-au chemat. M-au înregistrat și am jucat imediat. Erau diferite antrenamentele și meciurile la acolo, eram mai respectați pentru că eram la Dinamo. Am avut o generație foarte bună și antrenori foarte buni la copii și juniori care m-au ajutat mult în carieră”, a povestit Ricci Grigore.

El este antrenorul care i-a schimbat poziția lui Ricci Grigore

„Florin Bratu ne-a finisat cel mai mult. El mi-a schimbat postul. Mă luase la echipa a 2-a și era considerat pas la seniori. Aveam 15 ani și câștigasem cu grupa mea campionatul național înainte. În ultima secundă a finalei am marcat golul câștigător. Florin Bratu a fost atunci la meci și m-a urmărit.

Jucam fundaș stânga și atacant. Îmi plăcea să fiu atacant pentru că dădeam multe goluri la juniori. După câteva antrenamente m-a întrebat ce post vreau să joc și i-am zis de atacant, a râs puțin și m-a întrebat dacă vreau să încerc fundaș central.

Eu nu jucasem 11 la 11 pe acel post. Încercasem, dar nu îmi plăcea pentru că îmi plăcea să urc. Eram mic și i-am zis că vreau să joc, jucam și portar dacă îmi zicea. Am jucat fundaș de la primul meci și a ieșit foarte bine. Am fost surprins de evoluția mea atunci cu seniorii. Am mai jucat fundaș stânga, la închidere, dar de atunci m-am simțit cel mai bine ca fundaș central”, a relatat Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO.

Când l-a debutat Florin Bratu pe Ricardo Grigore în SuperLiga

„Florin Bratu a plecat de la echipa a 2-a și preluase Florentin Petre echipa, apoi veniseră și domnul Diniță cu Ilie Poenaru antrenori. Și la U19 ne întâlnisem iar că mai mergeam și acolo.

Apoi am făcut pasul la echipa mare, dar jucam la juniori. Când a venit Florin Bratu la echipa mare am debutat cu el, aveam 19 ani. Mi-a marcat cariera, cu Florin Bratu pe bancă am dat și primul gol în prima ligă”, a mai spus Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO.

Sebastian Coleasa
