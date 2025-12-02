Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina? Miliardarul, interesat de preluarea ArcelorMittal Iași

ADVERTISEMENT

Descoperă cum Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului Șahtior Donețk și cel mai bogat ucrainean, poate pune mâna pe un puternic combinat din România. Află prin ce investiții uriașe și ce avere impresionantă a intrat în topul Forbes.

Cum și-a construit Rinat Ahmetov un imperiu de miliarde? Vizează afaceri istorice în România

Grupul metalurgic-minier Metinvest B.V., deținut de Rinat Ahmetov, a primit aprobarea Comisiei Europene pentru preluarea ArcelorMittal Tubular Products din Iași, unul dintre cei mai importanți producători de țevi și profile din oțel din România.

Conform , operațiunea nu ridică probleme de concurență. Magnatul ucrainean intenționează să pună mâna pe o afacere cu istorie în România, consolidându-și influența în afara Ucrainei.

Cum a reușit Ahmetov să-și construiască o avere de 7,9 miliarde de dolari și să ajungă pe locul 390 în topul Forbes? Figura secretă care se ascunde în spatele reușitei lui.

Oligarhul din Donetsk, de la proiecte locale, în top Forbes

După prăbușirea URSS, Ucraina a trecut printr-un val masiv de privatizări, iar industriile mari (cărbune, oțel, energie) au fost vândute la prețuri foarte mici. În acest context, potrivit informațiilor , Rinat Ahmetov și-a făcut primii pași în afaceri, intrând în cercul apropiat al lui Akhat Bragin, un lider informal și om de afaceri extrem de influent din Donețk, care controla sectoare-cheie precum comerțul cu cărbune, metal și exporturile.

După asasinarea lui Bragin în 1995, Ahmetov a preluat întreaga rețea de afaceri din Donețk, consolidându-și poziția și intrând în rândul „oligarhilor timpurii” ai Ucrainei. La mijlocul anilor ’90, el a fondat și propria bancă în Donețk (Dongorbank, mai târziu Acceptbank), marcându-și astfel intrarea în sectorul financiar și extinderea controlului asupra afacerilor locale.

Astfel, într-o perioadă în care cine controla mineritul și metalurgia domina economia, Ahmetov a pus bazele imperiului său financiar.

Povestea succesului lui Ahmetov și a lui Lucescu la Șahtior Donețk

De asemenea, preluarea clubului Șahtior Donețk în 1996 i-a adus lui Rinat Ahmetov nu doar satisfacții financiare, ci și reputație, vizibilitate și deschidere internațională. Investițiile semnificative în transferuri și în construcția Donbass Arena au consolidat brandul său personal și i-au oferit un instrument puternic de imagine pe plan internațional.

Un rol esențial în , care a preluat echipa în 2004 și a transformat-o într-o forță europeană. Sub conducerea sa, Shakhtar a câștigat numeroase campionate, Cupe și Supercupe ale Ucrainei, dar și Cupa UEFA în 2009, aducând recunoaștere internațională clubului și implicit afacerii lui Ahmetov.

Cum a transformat afaceristul privatizările în imperiul Metinvest și DTEK

Următoarea etapă din ascensiunea lui Rinat Ahmetov a fost marcată de privatizările masive din metalurgie și energie, între 1998 și 2005, o perioadă decisivă pentru consolidarea averii sale. În acești ani, Ahmetov a cumpărat, adesea la prețuri extrem de mici, pachete majoritare în combinate siderurgice, mine de cărbune, companii de energie, fabrici de cocs și infrastructură industrială.

Aceste active au fost apoi grupate în entități care vor deveni ulterior colosii industriali:

Metinvest – pentru sectorul oțel și minerit

DTEK – pentru energie și resurse naturale

Companiile lui Ahmetov au devenit adevărați monștri industriali,

Bazele imperiului SCM, cel mai mare conglomerat privat din Ucraina

În anul 2000, Rinat Ahmetov a fondat System Capital Management (SCM), un holding menit să gestioneze toate afacerile sale din diverse sectoare. Sub umbrela SCM au fost grupate companii din domenii precum oțel și minerit, energie, imobiliare, telecomunicații, media și finanțe.

În scurt timp, SCM a devenit cel mai mare conglomerat privat din Ucraina, consolidându-i poziția lui Ahmetov ca unul dintre cei mai influenți și bogați oameni din țară.

Perioada de boom economic: 2002–2013

Între 2002 și 2013, . Exporturile de oțel și metal au cunoscut un avans masiv, transformând Ucraina într-unul dintre cei mai mari exportatori de metal din lume. În paralel, DTEK, compania sa de energie, a devenit furnizorul dominant de electricitate și cărbune, consolidând controlul asupra unor resurse strategice.

Magnatul și-a extins imperiul și în alte domenii: a achiziționat posturi de televiziune, bănci și companii de telecomunicații, diversificându-și veniturile și sporindu-și puterea economică. Astfel, averea sa a depășit 15 miliarde de dolari în 2012–2013.

În paralel, Ahmetov și-a întărit influența politică prin sprijinul acordat Partidului Regiunilor, folosindu-și puterea economică pentru a obține contracte avantajoase, în special în regiunea Donbas.

Cum a reacționat Ahmetov când s-a dat legea care îi viza averea și afacerile

Într-un interviu , Rinat Ahmetov a explicat decizia de a închide operațiunile media și canalele TV, subliniind impactul legii ucrainene privind „oligarhii” asupra afacerilor sale. La momentul respectiv a declarat: „Ucraina a adoptat o lege privind „oligarhii”, cu care nu sunt de acord. Am afirmat de multe ori: nu am fost niciodată și nu voi fi un oligarh.

Pentru a nu fi încadrat ca „oligarh” conform acestei legi, am respectat în totalitate legislația și am fost astfel obligat să închid holdingul media, un lider de industrie cu o istorie de douăzeci de ani, o echipă talentată de 4.000 de angajați și investiții de 1,5 miliarde de dolari. Ar fi fost imposibil să îl vând în această situație”.

Războiul din Donbas și invazia din 2022: pierderi uriașe

După 2014, odată cu izbucnirea războiului din Donbas, imperiul lui Rinat Ahmetov a suferit pierderi uriașe. Accesul la numeroase mine a fost pierdut, fabricile și combinatele au fost confiscate sau distruse, iar Donbass Arena a devenit inutilizabilă.

Situația s-a agravat după 2022, odată cu invazia totală a Ucrainei: Azovstal, una dintre bijuteriile Metinvest, a fost distrusă, iar orașul Mariupol a fost pierdut.

În această perioadă, Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean și în top 400 al celor mai bogați oameni din lume, a donat 265 de milioane de euro pentru sprijinul victimelor invaziei ruse.

517 morți, 13.000 în armată: cum a gestionat grupul SCM în criză

Tot pentru Forbes, Rinat Ahmetov a oferit detalii despre impactul războiului asupra angajaților grupului său și despre modul în care compania a gestionat situația.

„Grupul SCM are aproximativ 150.000 de angajați. Toți primesc salariul integral. Peste 13.000 au fost înrolați în armată, forțele de apărare teritorială și Garda Națională a Ucrainei.

Cel mai tragic este că războiul a curmat viețile a 517 dintre angajații noștri și a rănit alți 1.000. Lucrăm neobosit pentru a oferi ajutor financiar și orice alt tip de sprijin angajaților răniți și familiilor celor decedați”, mărturisea cel mai bogat ucrainean.

Ahmetov pune mâna pe un puternic combinat din România?

Cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, își extinde afacerile în România prin achiziția fabricii de țevi ArcelorMittal de la Iași, una dintre cele mai vechi și importante unități de producție de țevi și profile tubulare din oțel din regiune.

Unitatea din Iași, parte a gigantului ArcelorMittal, grup cu sediul în Luxemburg, controlat de familia Mittal, produce țevi, fire și profile tubulare și are aproximativ 170 de angajați. În 2024, fabrica a raportat o cifră de afaceri de 304,687 milioane de lei, însă a înregistrat și pierderi de peste 66,4 milioane de lei.

Deși prețul tranzacției nu a fost făcut public, achiziția reprezintă un pas strategic pentru extinderea prezenței Metinvest pe piața metalurgică din România, consolidând influența lui Ahmetov în sectorul industrial regional.

Ahmetov cucerește sectorul energiei verzi cu parcuri solare și eoliene uriașe

Rinat Ahmetov, omul de afaceri de 59 de ani, de origine tătară, nu este la prima investiție majoră în România. Prin intermediul DRI Energy, acesta operează deja două parcuri solare și un parc eolian, cu o capacitate totală instalată de 173 MW, consolidându-și astfel prezența în sectorul energetic regenerabil.

În plus, un al treilea parc solar, care va fi cel mai mare proiect fotovoltaic din România, cu o capacitate de 126 MW, se află în prezent în construcție și este programat să intre în funcțiune anul viitor.