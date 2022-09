Cum a ajuns România o forță în șah, cu doi jucători în elită și Campionat Mondial organizat la Mamaia. Richard Rapport, noul star “tricolor”

Șahul românesc a înregistrat progrese uriașe în ultimul an, iar veștile bune vin din toate direcțiile. Cea mai tare lovitură este , fost număr 5 mondial.

România, perioadă istorică la șah. În premieră gazdă a unui campionat mondial și un transfer stelar: Richard Rapport, unul dintre cei mai buni șahiști din lume

Până pe 17 septembrie, România este pentru prima dată în istoria șahului românesc gazda unui campionat mondial, o premieră pentru comunitatea de șah din România. Iar meritul este al actualei conduceri a FRȘah, care după ce a preluat Federația la final de septembrie anul trecut, a reușit să pună țara noastră pe harta șahului mondial. Campionatul Mondial de Șah de Juniori la trei categorii de vârstă (sub 14 ani, sub 16 ani şi sub 18 ani), care se desfășoară zilele aceastea în stațiunea Mamaia, are nu mai puțin de 620 de participanți din 72 de țări.

Lovitura de imagine însă pentru FR Șah a venit pe 4 septembrie, când a anunțat oficial transferul sub culorile României al celui mai bun jucător de șah al Ungariei, Richard Rapport, fost loc 5 mondial, actualmente locul 13 în clasamentul FIDE în care apar cei mai buni șahiști ai lumii.

Richard Rapport (26 de ani), care va juca șah de acum în echipa României, are deja un palmares impresionant – a obținut titlul de mare maestru la 13 ani, iar în 2013 câștiga Campionatul European de Șah rapid. În 2017 l-a învins chiar pe campionul mondial Magnus Carlsen în cadrul Turneului Tata Steel.

Circuitul Grand Chess Tour, fondat de legendarul Garry Kasparov, în fiecare an în România. Superbet Chess Classic a adus și în 2022 cei mai buni jucători la București

Știrea din septembrie confirmă zvonurile de la începutul verii, potrivit cărora șahistul cu cel mai mare ELO din istoria șahului maghiar, vrea să joace pentru România. Chiar publicația maghiară 24.hu anunța în iulie că Rapport a primit o ofertă de sponsorizare de nerefuzat de la un miliardar român de origine sârbă (Sacha Dragic, fondatorul Superbet), care i-ar da șansa reală să câștige titlul mondial în următorii ani.

Anunțul transferului oficial a fost făcut de FR Șah la doar un an după ce legendarul Garry Kasparov gira tandemul Vlad Ardeleanu-Andrei Diaconescu la conducerea (FR Șah), implicându-se astfel în transformarea șahului românesc. Rapport a decis să joace pentru România după ce a primit o ofertă de nerefuzat de susținere financiară din partea Fundației Superbet, organizator al etapelor de la București, Varșovia și Zagreb din cadrul circuitului Grand Chess Tour, co-fondatat de Garry Kasparov. Scopul susținerii are ca scop crearea condițiilor de care sportivul maghiar are nevoie pentru ca în următorii ani să devină campion mondial.

Promisiunea lui Vlad Ardeleanu, la un an de mandat ca președinte FR Șah: “Vrem să intrăm în top 10”

“Pentru România, ne dorim rezultate de Top 20 la Campionatul european, cât și la Olimpiadă pentru ca mai apoi să intrăm în Top 10. Multe proiecte sunt abia la început, cum ar fi ‘Educație prin Șah’. Circuitul Grand Prix va fi îmbunătățit din 2023. Lista este plină”, a declarat președintele FR Șah, Vlad Ardeleanu, cu prilejul împlinirii unui an de la preluarea Federației.

“Vreau să mulțumesc și să dedic aceste prime realizări echipei și Consiliului Director al FR Șah, evident și sponsorilor noștri fără de care schimbarea la față a șahului din România nu ar fi posibilă. Efortul tuturor este inspirație pentru mine și pentru toți cei care iubim comunitatea șahului din România. Să fie șah!”, a mai spus Ardeleanu.

România devine o adevărată forță după ce l-a transferat pe Richard Rapport! Bogdan Deac este și el în mare formă

România are în acest moment nu unul, ci doi jucători de ELO peste 2700. Asta pentru că Bogdan Deac traversează și el cea mai bună perioadă a carierei. A primit invitații la ultimele ediții de Superbet Chess Classic și nu a dezamăgit. A demonstrat că poate să lupte de la egal la egal cu șahiștii de top ai lumii.

Sunt doar 40 de jucători în toată lumea în acest moment cu rating mai mare de 2700, iar doi dintre aceștia reprezintă România, Bogdan Deac și Richard Rapport. Deac este locul 31 în clasamentul FIDE, cu ELO 2710.

SUA, Rusia, India și China sunt singurele care au mai mulți reprezentanți în elita șahului, zona cu ELO peste 2700. Iar Franța și Azerbaijan au, la fel ca și România, doi reprezentanți. Sunt date pe care puțini și le-ar fi putut imagina în urmă cu doar un an, când Vlad Ardeleanu prelua președinția Federației Române de Șah.

Rezultate excepționale și la juniori, cu titluri pentru Andrei Negrean și Iustin Cazacu. Românii se luptă pentru medalii și la Campionatul Mondial de juniori de la Mamaia

De asemenea, România face pași uriași și în ceea ce privește rezultatele la juniori. Andrei Negrean a devenit campion mondial la blitz și vicecampion mondial la șah rapid, ambele la Under 10. La începutul acestei luni, a câștigat medalia de aur la Campionatul Uniunii Europene.

De asemenea, la Campionatul Mondial pentru Juniori care se desfășoară în această perioadă la Mamaia, România luptă pentru medalii la aproape toate categoriile. Cu doar două etape rămase de disputat.

Vladimir Cnejev și Filip Magold sunt în zona podiumului la Open U14, Andrei Filip are și el rezultate excelente la U16, iar Dragoș Antonică are 7 din 9 și ocupă locul 2 la U18, la doar jumătate de punct de lider. De asemenea, Ema Obadă păstrează șanse reale la o medalie la U18 fete.