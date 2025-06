Cum a ajuns rubla rusească moneda cu cea mai bună evoluție în 2025. „Consumul intern s-a prăbușit în Rusia”

Rublă rusească a înregistrat o creștere spectaculoasă în 2025, devenind cea mai performantă monedă din lume în acest an. Potrivit Bank of America, aceasta a fost cea mai performantă monedă de la începutul anului, însă economiștii subliniază că această performanță nu are cauze structurale. De altfel, , valoarea ei este determinată exclusiv de politicile interne ale Moscovei.

Rubla, cea mai bună performanță a unei monede în 2025

În mijlocul unui război de peste trei ani, , rubla rusească a înregistrat o creștere spectaculoasă. De fapt, potrivit Bank of America, aceasta este moneda cu cea mai bună performanță din lume în acest an, cu câștiguri de peste 40%. Creșterea spectaculoasă a rublei în 2025 marchează o inversare bruscă față de ultimii doi ani, când moneda s-a depreciat dramatic.

ADVERTISEMENT

Totuși, analiștii financiari sunt de părere că întărirea rublei are mai puțin de-a face cu o creștere bruscă a încrederii investitorilor străini, cât cu controlul capitalului și înăsprirea politicii monetare, la care se adaugă deprecierea dolarului SUA.

„Banca centrală a optat pentru menținerea unor rate relativ ridicate, controalele asupra capitalului și alte restricții valutare s-au înăsprit puțin și s-au înregistrat unele progrese sau încercări de progres în găsirea unei soluții pașnice între Rusia și Ucraina”, a declarat pentru , Brendan McKenna, economist internațional și strateg în domeniul schimbului valutar la Wells Fargo.

ADVERTISEMENT

Banca centrală a Rusiei a menținut o poziție restrictivă pentru a reduce inflația ridicată, menținând ratele dobânzilor interne la un nivel ridicat de 20% și înăsprind creditarea. Costurile ridicate ale împrumuturilor descurajează întreprinderile locale să importe bunuri, reducând astfel cererea de valută străină în rândul întreprinderilor și consumatorilor ruși, au afirmat observatorii din industrie.

Rubla, ajutată de prăbușirea consumului intern în Rusia

Andrei Melaschenko, economist la Renaissance Capital, a declarat că a existat o scădere a cererii de valută străină din partea importatorilor locali, având în vedere consumul slab. Această scădere a dat un impuls rublei, deoarece băncile nu mai au nevoie să vândă ruble pentru a cumpăra dolari sau yuani.

ADVERTISEMENT

În primul trimestru al anului 2025, a existat o „supraîncărcare” a stocurilor de produse electronice de larg consum, mașini și camioane, care au fost importate în mod activ în a doua jumătate a anului trecut, în anticiparea creșterii taxelor de import, a declarat economistul din Moscova. Încetinirea activității de consum a avut loc în principal în sectorul bunurilor durabile, care a reprezentat o parte considerabilă din importurile Rusiei, a spus Melaschenko.

ADVERTISEMENT

În plus, exportatorii ruși trebuie să convertească plățile în dolari în ruble, crescând astfel cererea pentru această monedă. Importatorii, pe de altă parte, au redus achizițiile de bunuri străine și, prin urmare, nu au nevoie să vândă ruble pentru a plăti în dolari.

Guvernul rus impune marilor exportatori să repatrieze o parte din veniturile lor din străinătate și să le schimbe în ruble pe piața locală. În special, industria petrolieră a convertit veniturile din străinătate în ruble, au spus analiștii.

Aproape de valoarea maximă

În ciuda puterii actuale a rublei, analiștii avertizează că aceasta ar putea să nu fie durabilă. Prețurile petrolului – un pilon important al economiei de export a Rusiei – au scăzut semnificativ în acest an, ceea ce ar putea afecta fluxurile valutare.

„Credem că rubla se apropie de valoarea maximă și ar putea începe să se deprecieze în viitorul apropiat”, a declarat Melaschenko. „Prețurile petrolului au scăzut semnificativ, ceea ce ar trebui să se reflecte într-o scădere a veniturilor din exporturi și a vânzării componentei sale valutare”, a adăugat el.

Deși , McKenna a remarcat, de asemenea, că un acord de pace concret ar putea eroda puterea rublei, deoarece controalele, cum ar fi restricțiile valutare care au susținut moneda, ar putea fi ridicate.

„Rublă se poate vinde destul de rapid în viitor, mai ales dacă se ajunge la o pace sau la un armistițiu. În acest scenariu, controalele asupra capitalului vor fi probabil ridicate complet, iar banca centrală ar putea reduce ratele destul de repede”, a mai spus acesta.

Între timp, exportatorii se confruntă, de asemenea, cu marje mai mici, au remarcat analiștii din industrie, în special sectorul petrolier al țării, pe fondul scăderii prețurilor mondiale la petrol. Și guvernul resimte presiunea — prețurile mai mici la petrol, combinate cu o rublă mai puternică, erodează veniturile din petrol și gaze.