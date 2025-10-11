Cum a ajuns să arate Rafael Nadal, la 10 luni de când s-a retras. „Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”

Chiar dacă s-a retras, Rafael Nadal va rămâne cu siguranță unul dintre cei mai mari și apreciați jucători din istoria tenisului. Acesta a bifat numeroase reușite în cariera sa de-a lungul timpului.

Rafael Nadal s-a retras din tenis anul trecut

În luna decembrie a anului trecut, Rafael Nadal a anunțat că s-a retras din tenis. Sportivul nu a spus atunci motivele clare care au dus la decizia sa finală, însă vorbea despre ultimii ani ca fiind unii dificili.

„Sunt aici pentru a vă anunța că mă retrag din tenisul profesionist. Realitatea este că au fost niște ani dificili, în special ultimii doi. Nu cred că am fost capabil să joc fără limitări”, a transmis el la acel moment.

În întreaga sa carieră însă, Rafael Nadal a cucerit nu mai puțin de 92 de trofee la simplu. Iar 22 dintre ele . Totodată, în 2008, spaniolul a câștigat și titlul olimpic.

Sportivul a ajuns să fie de nerecunoscut

Nu a trecut nici măcar un an de când Rafael Nadal s-a retras din tenis și iată că pe internet a apărut o imagine neașteptată cu legendarul sportiv spaniol. Este vorba despre o fotografie cu el, alături de o susținătoare.

Și nu puțini sunt cei care au rămas șocați de aspectul său fizic. Mai exact, transformarea sportivului e una incredibilă. Dacă anterior era celebru pentru pletele sale, iată că în prezent, Rafael Nadal este afectat grav de alopecie.

Astfel, imaginea cu el a ajuns virală pe internet. Fanii sportivului sunt șocați de cum a ajuns acesta să arate în doar câteva luni de când s-a retras. Totodată, au fost și reacții mai dure. Unele persoane i-au recomandat un transplant de păr.

”Îmi pare rău. Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el? Du-te în Turcia să-ți faci un implant”, ”Vine o vreme când pur și simplu trebuie să-ți cumperi un bilet de avion sau să razi părul”, ”Urmează frizura lui Agassi”, sunt câteva dintre reacțiile apărute, potrivit Daily Mail.

Cum s-a schimbat viața lui Rafael Nadal după ce s-a retras

Amintim că la un moment dat, sportivul a vorbit despre Rafael Nadal nu regretă că s-a retras, având în vedere că are oricum destul de multe lucruri de făcut.

Rutina lui s-a schimbat într-adevăr, însă ce își dorește cel mai mult e să petreacă timp acasă. Pentru el, familia este cea mai importantă, astfel că toate problemele administrative încearcă să le rezolve în prima parte a zilei.

“Nu se ştie. Este dificil. Nu mă văd astăzi. Am prea multe lucruri de făcut ca să mă gândesc la asta. Dar este adevărat că tenisul face parte din viaţa mea şi nu spun nu la ceea ce s-ar putea întâmpla peste câţiva ani. Viaţa mea actuală este una şi nu ştiu cum va fi peste trei sau patru ani. (…)

Astăzi am o viaţă cu puţină rutină. Încerc să-mi organizez ziua în aşa fel încât să pot petrece cât mai mult timp acasă. Îmi place să-mi iau copilul de la şcoală şi fac asta cât de des pot. Apoi, încerc să fac celelalte lucruri, întâlniri, în cursul dimineţii”, a afirmat Rafael Nadal în podcastul său NDL Pro-Health.