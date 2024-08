Cum a ajuns să fie prins un hoț în casă chiar de către proprietar. Incidentul a devenit viral pe internet

Cum a ajuns să fie prins un hoț în casă chiar de către proprietar? La prima vedere pare un incident tragic, însă finalul este unul complet neașteptat. Povestea unui pensionar a devenit virală pe internet.

Cum a ajuns să fie prins un hoț în casă chiar de către proprietar

Nimeni nu își dorește să se trezească cu un hoț în casă, cu atât mai mult jefuit. Din păcate însă, există și astfel de situații. Dacă de cele mai multe ori victimele au de suferit, iată că există și excepții.

. Se pare că un hoț a intrat în casa sa în cursul nopții. Cum a reușit însă acesta să îl surprindă? Inclusiv autoritățile au rămas uimite de ceea ce s-a putut întâmpla.

Incidentul s-a produs în Roma. Un bărbat de 38 de ani a pătruns prin balcon într-un apartament. Se pare însă că ceva i-a atras privirea chiar în momentul în care a intrat acolo și anume o carte.

Proprietarul casei, un pensionar în vârstă de 71 de ani, s-a trezit auzind zgomote. Acesta a rămas surprins în momentul în care . Scena însă a fost una incredibilă.

Mai exact, se pare că bărbatul care a intrat în casă a fost absorbit de cartea găsită pe noptieră. Astfel, acesta a ales să se așeze și să citească câteva rânduri, uitând cel mai probabil unde se află.

Cum a reacționat autorul cărții

Cartea care l-a atras pe hoț este despre Iliada lui Homer. Iar inclusiv autorul cărții a transmis presei locale că îi va trimite bărbatului un exemplar după toate cele întâmplate, pentru a se putea delecta în spatele gratiilor.

„Este fantastic. Aş vrea să-l găsesc pe cel prins în flagrant şi să-i dau cartea. Pentru că a fost arestat la jumătatea lecturii. Mi-ar plăcea să o poată termina. Este o poveste suprarealistă, dar şi plină de umanitate”, a spus Giovanni Nucci, autorul cărţii The Gods at Six O’Clock.

Ce explicații aduce însă hoțul? Bărbatul spune că ar fi greșit apartamentul. Mai exact, acesta a urcat în clădire pentru a ajunge la o persoană pe care o cunoștea. Când a văzut cartea însă, a fost distras.

„Am crezut că am ajuns într-un B&B, am văzut cartea şi am început să o citesc”, a spus acesta. Pe de altă parte, autoritățile spun că acesta ar fi avut la el niște lucruri furate dintr-o altă casă.

După ce a fost prins de proprietar, hoțul a încercat să fugă din casă. Autoritățile s-au mobilizat însă, astfel că acesta a fost prins și dus ulterior în arest. Toate cele întâmplate au devenit virale pe internet și au făcut înconjurul presei străine.