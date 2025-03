Cum a ajuns Sabin Ilie să evolueze la 22 de echipe în carieră: „La Valencia, nu prea aveam loc să joc!”

este un adevărat globetrotter al fotbalului. Fostul mare jucător a evoluat de-a lungul anilor la 22 de formații din șapte țări. Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, golgheterul primei divizii din sezonul 1996-1997 a vorbit despre deciziile luate în cariera de fotbalist.

Sabin Ilie: „La Valencia erau alții mult mai valoroși decât mine”

, Sabin Ilie a rememorat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA momentele din cariera sa în care a părăsit formații din străinătate pentru a juca în România. „Eu, spre sfârșitul carierei, am avut ofertă să joc în România și nu am revenit.

Am fost împrumutat în perioada când jucam la Valencia. Cu tot respectul, nu prea aveam loc acolo să joc, pentru că erau alții mult mai valoroși decât mine, și îmi doream foarte mult să joc. Nu acceptam să fiu rezervă. Am venit la Steaua să joc în cupele europene.

(n.r. Ai jucat la 22 de echipe) La majoritatea am fost împrumutat, nu am vrut să renunț la contractul cu Valencia. La Dinamo am ajuns după ce am reziliat cu Valencia și am semnat pe cinci ani, dar am stat foarte puțin.

La Vaslui și la UTA am venit pentru că în China se juca în sistemul primăvară-toamnă, startul campionatului era în februarie, iar eu m-am accidentat și aveam nevoie să mă pregătesc. Apoi, în ianuarie, am revenit în China” a declarat fostul golgheter al Stelei la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, care poate fi urmărită pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Carieră impresionantă pentru Sabin Ilie

Sabin Ilie a debutat la nivel de seniori pentru Electroputere Craiova, echipa la care s-a remarcat și fratele său, Adrian Ilie. Apoi, de-a lungul carierei, atacantul a mai evoluat în țară pentru FC Brașov, Steaua, Dinamo, Rapid, FC Național, FC Vaslui, UTA, Dunărea Giurgiu și Viitorul Domnești.

Prima sa experiență în străinătate a fost la Fenerbahce, iar apoi a mai jucat și pentru o altă echipă din Turcia, Kocaelispor, înainte de a se transfera la Valencia. Nu a jucat în niciun meci de campionat pentru „lilieci”, fiind împrumutat la mai multe formații, printre care o altă grupare din Spania, Lleida, dar și una din Germania, Energie Cottbus.

Debrecen, în Ungaria, și Iraklis, în Grecia, au fost ultimele experiențe europene (în afara României) pentru Sabin Ilie, care a mai jucat și pentru trei grupări din China, Changchun Yatai, Jiangsu Sainty și Qingdao Hailifeng.