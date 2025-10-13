Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”

, unde s-a produs un scandal imens. Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce măsuri va lua după . Patronul FCSB-ului a fost însă surprins și într-un mod plăcut după scandalul incredibil.

Cum s-a transformat scandalul de la baza FCSB-ului într-o afacere pentru Gigi Becali

Gigi Becali a aflat cu ocazia scandalului petrecut la baza FCSB-ului cât valorează, de fapt, proprietatea pe care o deține de peste două decenii. „Eu nu știam, eu la bază mă duceam doar în față, dar de unde să știu că am o proprietate de vreo 33 de hectare și că toată e cu asfalt, de poți să faci drifturi?

E un mic cartier. Mi-a spus acum nepotul meu ‘Băi, Gigi, la bază doar terenul face 100 de milioane’. Eu habar n-aveam, am cumpărat-o acum 25 de ani. Totul este cu canalizare, drumuri, șosele. L-am întrebat ‘Cum făceau drifturi acolo?’

Mi-a spus ‘Băi, Gigi, tu nu ai fost în spate, ai fost numai în față, unde sunt clădirile, bloculețele, în spate sunt șosele peste tot’. Am făcut 100 de milioane pentru un lucru pe care l-am cumpărat acum 25 de ani”, a afirmat patronul celor de la FCSB la FANATIK SUPERLIGA.

Ce măsuri va lua Gigi Becali după scandalul de la baza FCSB

Persoanele care au forțat intrarea în baza celor de la FCSB puteau primi o pedeapsă extrem de dură, însă Gigi Becali a dezvăluit că nu va depune plângere penală împotriva acestora. „Nu e normal, dar nici nu o să fac plângere penală pentru violare de proprietate. Băgăm oamenii la pușcărie?

Au făcut ce au făcut… ce să facem? E violare de proprietate, dar nu fac plângere penală. De acum nu o să mai intre nimeni, o să fie altfel, nu va mai fi de izbeliște bariera, să dăm drumul oricui. Bariera avea cartele magnetice, dar nu funcționa. Acum i-am pus să facă asta”, a afirmat omul de afaceri, în exclusivitate pentru FANATIK.

Câți bani a investit Gigi Becali în baza FCSB

FCSB își pregătește meciurile și trage tare la antrenamente la baza pe care Gigi Becali o deține în Berceni, aproape de șoseaua de centură a Bucureștiului. Conform , peste 10 milioane de euro a investit latifundiarul din Pipera pentru buna funcționare a bazei roș-albaștrilor.

Atât echipa mare a celor de la FCSB, cât și juniorii se folosesc de facilitățile de top ale bazei din Berceni. Nu mai puțin de 40 de oameni muncesc la baza campioanei României pentru ca jucătorii să aibă condiții de cinci stele.

