Cum a ajuns Siegrist la Rapid? „Am avut ochi buni, era pe listă și portarul de la Nantes”

Rapidul nu a reușit să câștige niciun meci cu Neil Lennon pe bancă, iar revenirea lui Marius Șumudică a produs șocul dorit de conducerea clubului din Giulești. Echipa a obținut prima victorie a sezonului în deplasarea de la Iași și , scor 1-1.

Viorel Moldovan: „Siegrist este un mare câștig pentru noi”

Rapidul a transferat câtiva jucători în această vară, iar unul dintre jucătorii sosiți în Giulești este Benjamin Siegrist, portarul elvețian în vârstă de 32 de ani. Jucătorul a evoluat ultima oară la Celtic, unde a antrenat și Neil Lennon, iar acesta și-a câștigat destul de repede postul de titular în poarta giuleștenilor

Lucrul acesta a fost remarcat și de Viorel Moldovan, președintele clubului Rapid, care a transmis în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că pe lista clubului mai era un portar din Franța, care a semnat între timp cu Lyon.

”Siegrist este un portar foarte bun. Am avut de ales între el și al doilea portar al lui Nantes. Știu că acela a semnat cu Lyon, un portar de talieș jucător de picior stâng. Le mai nimerim și noi. Este un portar cu mare experiență, personalitate, îți dă multă încredere, are anvergură, este portarul care s-a impus și când se va pune la punct va zbura și mai ușor. Sper să nu fie foarte solicitat de adversarele noastre, pentru că asta ar însemna că trebuie să ne punem la punct defensiv, pentru că am primit gol la fiecare meci. Este acolo și este un mare câștig pentru noi.”, a spus Viorel Moldovan.

Rapidul așteaptă vești legate de transferul lui Filippo Melegoni

Odată cu venirea lui Marius Șumudică, Rapidul face schimbări la nivelul lotului, iar tehnicianul echipei din Giulești a solicitat conducerii un atacant și un mijlocaș. Unul dintre jucătorii urmăriți de Rapid este , mijlocașul italian care evoluează în prezent la Genoa.

Clubul din Giulești va suporta 50% din salariul fotbalistului din Serie A, care încasează în prezent nu mai puțin de 50.000 de euro pe lună la Genoa. Viorel Moldovan a dezvăluit că pentru a putea efectua transferul, Rapid trebuie să scape de câțiva jucători.

„Suntem în discuții foarte avansate. Sperăm să reușim să închidem acest transfer la finalul acestei zile. Așteptăm niște date din partea agenților. Așteptăm. Noi suntem optimiști și sperăm să închidem acest transfer.

Lucrurile sunt foarte pozitive. Dacă așteptăm să îl închidem, îți dai seama că suntem pe făgașul normal. Problema e alta la noi. Trebuie să eliberăm aceste locuri de pe listă și încercăm să găsim soluții pentru a elibera aceste locuri.

Nu numai pentru Melegoni. Pentru că se știe, avem nevoie și de un atacant. Suntem în căutare de atacant. Purtăm mai multe discuții”, a declarat Viorel Moldovan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Tot în cadrul emisiunii s-a transmis și faptul că Alexandru Dobre este liber de contract și că este o altă țintă a Rapidului în această vară. Fotbalistul este liber de contract după despărțirea de Famalicao și ar fi o opțiune bună pentru banda dreaptă a giuleștenilor.

Conducerea Rapidului, INFORMATII DE ULTIMA ORA despre noile transferuri. Ce se intampla cu Melegoni