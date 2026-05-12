Cum a ajuns Sorana Cîrstea o mare jucătoare în circuitul WTA. Afacerea care a stat la originea lansării sale în tenis

România încă mai ”respiră” în tenisul feminin de înaltă performanță grație ”veteranei” Sorana Cîrstea. La 36 de ani, în anul retragerii, sportiva originară din Târgoviște are o serie de rezultate de-a dreptul senzaționale în circuitul profesionist. La WTA Roma 1000, unul dintre cele mai importante turnee de tenis pe zgură din lume, românca a ajuns în faza sferturilor de finală.

Cum a reușit Sorana Cîrstea să ajungă super jucătoarea de tenis din prezent. Afacerea familie care a ajutat-o în carieră

După anul 2022, când Simona Halep, 34 de ani, a spus definitiv adio tenisului de înaltă performanță din cauza scandalului de dopaj, tenisul feminin românesc a intrat pe o pantă descendentă. Cu greu, jucătoare din țara noastră s-au mai calificat în faze superioare ale marilor turnee. Constant, în toată această perioadă, ștafeta Simonei a fost preluată de Sorana Cîrstea, cea care a înregistrat unele rezultate notabile.

În prezent, sportiva din Târgoviște face senzație în capitala Italiei. În turneul de 1000 de puncte și premiu de 1 milion de euro de la WTA Rome, Cîrstea a ajuns până în fazele superioare. La competiția disputată pe zgură, românca a trecut de nume importante. Fără îndoială, aici s-a înregistrat și succesul carierei pentru Sorana: .

A doua cea mai bună jucătoare pe care a dat-o România în circuitul WTA în ultimele decenii, după Simona Halep, . Aceasta se apropie de 10 milioane de euro. La originea acestei ascensiuni pe care a avut-o Sorana Cîrstea în ”sportul alb” stă afacerea familie sale, despre care nu mulți români au auzit.

Business-ul de milioane al familiei Soranei Cîrstea s-a axat pe zona de producție și comercializare de înghețată. Într-un interviu acordat presei din țară, chiar tatăl jucătoarei de tenis a dezvăluit acest lucru. Mihai Cîrstea a dezvăluit, pentru , că singurul sprijin financiar de care a avut parte sportiva de-a lungul carierei sale, până când a ajuns la un anumit nivel, a venit din partea familiei sale.

”Am o firmă de distribuție și una de înghețată. Doar noi, familia, am ajutat-o în carieră”, spunea tatăl Soranei, în 2012. Familia sportivei de 36 de ani a ales să se mute la Târgoviște după Revoluție: ”În 1990, am plecat din Bucureşti. Ne-am tras la Târgovişte, unde avem originile. Oricum, la Bucureşti vin aproape zilnic”.

Ce rol decisiv a jucat tatăl Soranei Cîrstea în cariera acesteia

Sorana Cîrstea s-a născut pe 7 aprilie 1990, în București. Ea locuiește în Târgoviște, orașul natal al părinților ei. S-a scris că ar avea o reședință și la Dubai. Sportiva are un frate mai mic, Mihnea. Cîrstea a povestit, într-un interviu, că a pus prima dată mână pe o rachetă de tenis la vârsta de patru ani.

Asemenea Simonei Halep, și Sorana a avut parte de o copilărie intensă. A renunțat la multe lucruri specifice vârstei sale pentru a se dedica sportului. În cadrul interviului acordat celor de la Tennis Insider Club, jucătoarea din Târgoviște a dezvăluit o serie de amănunte despre rolul jucat de tatăl său în cariera ei.

”Aveam patru ani când am început să joc tenis. A fost visul tatălui meu. În timpul comunismului, el a vrut să joace fotbal, dar, în acea vreme, era puțin mai complicat să faci un sport. Așa că bunica mea i-a spus mereu că trebuie să facă școală. Tatăl meu și-a zis că, dacă va avea un copil, va încerca să îl facă să practice un sport.

În acei ani, la televizor erau o mulțime de meciuri între Steffi Graf și Monica Seleș. Tata s-a îndrăgostit de acest sport și a considerat că ar consta într-o carieră grozavă pentru fiica sa”, afirmă Sorana. Aceasta este sinceră și spune că ”Așa am început tenisul. Nu a fost alegerea mea, dar, mai târziu, mi-am dat seama că îi sunt recunoscătoare tatălui meu”.

Care a fost cea mai bună clasare WTA din cariera Soranei Cîrstea

La WTA Roma 1000, Sorana Cîrstea a învins pentru prima oară în carieră o jucătoare aflată pe locul 1 în clasamentul mondial. Tot în Italia, românca mai poate obține o performanță unică în carieră: cea mai bună clasare WTA. Sorana are un personal best în 2013 – locul 21 în ierarhia WTA.

În prezent, Sorana este pe poziția cu numărul 26 în clasamentul mondial, odată cu calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Roma. O victorie în turul următor, adică o calificare în semifinale, îi poate aduce Soranei încă 175 de puncte WTA, dar și un salt până pe locul 21 în clasament. Marți, 12 mai, româncă joacă în sferturile competiției din Italia cu Jelena Ostapenko (28 de ani, 36 WTA).