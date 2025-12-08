Cum a ajuns Sorana Cîrstea să joace tenis, de fapt. Promisiunea pe care tatăl sportivei și-a făcut-o cu ani în urmă

Sorana Cîrstea a bifat o carieră impresionantă în tenis, iar anul viitor urmează să se retragă. Aceasta nu a uitat însă cum a început să practice acest sport, dar nici ce influență a avut tatăl său în acest proces.
Mihai Cîrstea este tatăl sportivei și totodată cel care a încurajat-o să urmeze acest drum. Deși Sorana Cîrstea a avut un antrenor profesionist, din culise, tatăl ei a făcut tot posibilul să o ajute.
Bărbatul filma fiecare sesiune de antrenament și analiza ce s-a întâmplat pe teren. Ulterior, când ajungeau acasă, el și Sorana Cîrstea discutau despre cele întâmplate. Cum s-a ajuns însă aici? Sportiva și-a deschis sufletul și a vorbit despre acest subiect.
Tatăl său a vrut să joace fotbal în timpul comunismului. La acea vreme însă era dificil ca oricine să facă sport. Iar acela a fost momentul în care Mihai Cîrstea și-a promis că dacă va avea un copil, îl va îndrum către sport.
Sorana Cîrstea a descoperit tenisul încă de la vârsta de 4 ani. La televizor erau mai multe meciuri, iar tatăl ei s-a îndrăgostit de acest sport și s-a gândit că ar fi perfect pentru fiica sa.
Uitându-se în urmă, sportiva își dă seama că nu a fost alegerea ei. Pe de altă parte, aceasta îi este recunoscătoare tatălui său pentru întreaga carieră, dar și pentru sprijinul pe care i l-a acordat.
„Aveam patru ani când am început tenisul, a fost visul tatălui meu. El a vrut să joace fotbal în timpul comunismului, dar în acea perioadă era puțin dificil să faci sport. Așa că bunica mea îi spunea mereu: ‘Nu, trebuie să mergi la școală’. Iar el a spus că dacă va avea un copil, în va îndruma către sport.
Pe vremea aceea, erau multe meciuri la televizor între Steffi Graf și Monica Seleș, iar tatăl meu s-a îndrăgosit de acest sport și a spus că aceasta este o carieră minunată pentru o fiică. Așa am început.
Nu a fost chiar alegerea mea, dar mai târziu mi-am dat seama că trebuie să îi fiu foarte recunoscătoare tatălui meu. Nu mă uitam la alt sport, gândul meu, încă din prima clipă, a fost că trebuie să devin profesionistă”, a dezvăluit ea.
Sorana Cîrstea a început să se antreneze de la 5 ani zilnic, iar de atunci nici că s-a mai oprit. Totodată, ea a dezvăluit că a mai practicat și alte sporturi, inclusiv atletism. Niciodată nu s-a abătut însă de la drumul său.
Alte sporturi au ajutat-o doar să se miște mai bine pe teren, dar tenisul a fost mereu o prioritate. Și iată că ani mai târziu, aceasta nu regretă decizia luată și se bucură de experiența trăită, chiar dacă anul viitor se va retrage.
„De la cinci ani mă antrenam în fiecare zi. Tatăl meu mă filma, apoi veneam acasă și analizam… Erau casetele video. Mă filma, punea caseta și îmi analizam mișcările. Deci a fost totul orientat într-o singură direcție.
Am mai făcut unele sporturi, dar în completarea carierei de jucătoare de tenis, cum ar fi atletism, pentru a mă mișca mai bine pe teren. Sau arte marțiale, pentru a-mi putea controla emoțiile”, a mărturisit Sorana la podcastul Tennis Insider Club.
Iată însă că performanța cere și sacrificii. Odată ce Sorana Cîrstea avansa în carieră, costurile pentru a merge la turnee deveneau din ce în ce mai mari. Astfel, tatăl său a fost nevoit să se mobilizeze.
Sportiva recunoaște că pentru ea, întreaga copilărie a fost doar tenis. Totodată, odihna, dar și alimentația erau legate la rândul lor de acest sport. Iar deși tatăl sportivei a încercat să fie prezent la toate antrenamentele, după o perioadă nu s-a mai putut.
Bărbatul a trebuit să muncească mai mult pentru a strânge banii necesari pentru turnee. Totodată, antrenorul trebuia și el plătit, astfel că tatăl Soranei Cîrstea nu a dat deloc înapoi.
„Nu știam nimic altceva. Tenisul era totul, de dimineață până seară. Felul în care dormeam, mâncam, era să fiu în cea mai bună formă pentru tenis. A fost toată viața mea de la 4 ani. Aveam un antrenor, dat tatăl meu a asistat la toate antrenamentele până la vârsta de 12 ani.
Cheltuielile au început să fie mai mari atunci și a trebuit să muncească puțin mai mult. Am început să merg în străinătate la turnee. Și bineînțeles a trebuit să muncească mai mult pentru a mă trimite acolo, ca să plătească antrenorii, totul”, a precizat Sorana Cîrstea.