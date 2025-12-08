Cum a ajuns Sorana Cîrstea să joace tenis, de fapt. Promisiunea pe care tatăl sportivei și-a făcut-o cu ani în urmă

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea a bifat o carieră impresionantă în tenis, iar anul viitor urmează să se retragă. Aceasta nu a uitat însă cum a început să practice acest sport, dar nici ce influență a avut tatăl său în acest proces.

Promisiunea făcută de tatăl Soranei Cîrstea

Mihai Cîrstea este tatăl sportivei și totodată cel care a încurajat-o să urmeze acest drum. Deși Sorana Cîrstea a avut un antrenor profesionist, din culise, tatăl ei a făcut tot posibilul să o ajute.

Bărbatul filma fiecare sesiune de antrenament și analiza ce s-a întâmplat pe teren. Ulterior, când ajungeau acasă, el și Sorana Cîrstea discutau despre cele întâmplate. Cum s-a ajuns însă aici? Sportiva și-a deschis sufletul și a vorbit despre acest subiect.

Tatăl său a vrut să joace fotbal în timpul comunismului. La acea vreme însă era dificil ca oricine să facă sport. Iar acela a fost momentul în care Mihai Cîrstea și-a promis că dacă va avea un copil, îl va îndrum către sport.

Cum a ajuns Sorana Cîrstea să joace tenis

Sorana Cîrstea a descoperit tenisul încă de la vârsta de 4 ani. La televizor erau mai multe meciuri, iar tatăl ei s-a îndrăgostit de acest sport și s-a gândit că ar fi perfect pentru fiica sa.

Uitându-se în urmă, sportiva își dă seama că nu a fost alegerea ei. Pe de altă parte, aceasta îi este recunoscătoare tatălui său pentru întreaga carieră, dar și pentru sprijinul pe care i l-a acordat.

„Aveam patru ani când am început tenisul, a fost visul tatălui meu. El a vrut să joace fotbal în timpul comunismului, dar în acea perioadă era puțin dificil să faci sport. Așa că bunica mea îi spunea mereu: ‘Nu, trebuie să mergi la școală’. Iar el a spus că dacă va avea un copil, în va îndruma către sport.

Pe vremea aceea, erau multe meciuri la televizor între Steffi Graf și Monica Seleș, iar tatăl meu s-a îndrăgosit de acest sport și a spus că aceasta este o carieră minunată pentru o fiică. Așa am început.

Nu a fost chiar alegerea mea, dar mai târziu mi-am dat seama că trebuie să îi fiu foarte recunoscătoare tatălui meu. Nu mă uitam la alt sport, gândul meu, încă din prima clipă, a fost că trebuie să devin profesionistă”, a dezvăluit ea.

De la câți ani se antrenează sportiva

Sorana Cîrstea a început să se antreneze de la 5 ani zilnic, iar de atunci nici că s-a mai oprit. Totodată, ea a dezvăluit că a mai practicat și alte sporturi, inclusiv atletism. Niciodată nu s-a abătut însă de la drumul său.

Alte sporturi au ajutat-o doar să se miște mai bine pe teren, dar tenisul a fost mereu o prioritate. Și iată că ani mai târziu, aceasta nu regretă decizia luată și se bucură de experiența trăită, .

„De la cinci ani mă antrenam în fiecare zi. Tatăl meu mă filma, apoi veneam acasă și analizam… Erau casetele video. Mă filma, punea caseta și îmi analizam mișcările. Deci a fost totul orientat într-o singură direcție.

Am mai făcut unele sporturi, dar în completarea carierei de jucătoare de tenis, cum ar fi atletism, pentru a mă mișca mai bine pe teren. Sau arte marțiale, pentru a-mi putea controla emoțiile”, a mărturisit Sorana la podcastul Tennis Insider Club.

Sacrificiile făcute de tatăl sportivei

. Odată ce Sorana Cîrstea avansa în carieră, costurile pentru a merge la turnee deveneau din ce în ce mai mari. Astfel, tatăl său a fost nevoit să se mobilizeze.

Sportiva recunoaște că pentru ea, întreaga copilărie a fost doar tenis. Totodată, odihna, dar și alimentația erau legate la rândul lor de acest sport. Iar deși tatăl sportivei a încercat să fie prezent la toate antrenamentele, după o perioadă nu s-a mai putut.

Bărbatul a trebuit să muncească mai mult pentru a strânge banii necesari pentru turnee. Totodată, antrenorul trebuia și el plătit, astfel că tatăl Soranei Cîrstea nu a dat deloc înapoi.

„Nu știam nimic altceva. Tenisul era totul, de dimineață până seară. Felul în care dormeam, mâncam, era să fiu în cea mai bună formă pentru tenis. A fost toată viața mea de la 4 ani. Aveam un antrenor, dat tatăl meu a asistat la toate antrenamentele până la vârsta de 12 ani.

Cheltuielile au început să fie mai mari atunci și a trebuit să muncească puțin mai mult. Am început să merg în străinătate la turnee. Și bineînțeles a trebuit să muncească mai mult pentru a mă trimite acolo, ca să plătească antrenorii, totul”, a precizat Sorana Cîrstea.