Cum a ajuns soția lui Dacian Cioloș vedetă pe Internet! Valerie, aspru criticată pentru interpretarea unui colind. Video

Valérie Cioloș-Villemin a fost mereu o prezență discretă și nu a dorit să iasă prea mult în evidență în ciuda funcțiilor înalte pe care le-a ocupat soțul său. Desemnat pentru a doua oară pentru poziția de premier, Dacian Cioloș are parte de o viață de familie liniștită și recunoaște că se poate baza oricând pe soția sa.

O soție care s-a abătut puțin de la regulile pe care singură le-a impus. A făcut-o chiar anul trecut, în preajma sărbătorilor de iarnă, atunci când și-a etalat calitățile de cântăreață. Aceasta a interpretat colindul ”Domn, domn să-nălțăm”, colind care a ajuns și pe YouTube.

Cum a ajuns soția lui Dacian Cioloș vedetă pe YouTube!

Liderul USR nu a ezitat o clipă și a postat și el pe Facebook, alături de urările de Crăciun înregistrarea cu soţia sa. ”Pentru cei cărora le place un ritm mai vesel, vă propun o colindă pentru această noapte – o adaptare a lui Valerie”, a scris Dacian Cioloş în dreptul clipului realizat într-un studio, alături de Gabriel Basarabescu.

ADVERTISEMENT

Şi a anunţat melodia pe rețelele de socializare. ”Surpriză!!! Cadoul nostru de Crăciun şi de sărbători este gata! Împreună cu Gabriel Basarabescu, vă dorim să vă bucuraţi ascultând, ţopăind şi cântând”, a notat atunci soția premierului desemnat.

Nu toată lumea a primit cu zâmbetul pe buze melodia. Au existat de-a lungul timpului mai multe comentarii acide la adresa soției lui Dacian Cioloș.

ADVERTISEMENT

”Nu e destul că batjocoreste soțul dumneavoastră România, mai batjocoriți și dumneavoastgră colindul tradițional românesc. Foarte frumos, îl ascult înainte de culcare să alung monștrii de sub pat, Rușine!”, a transmis Rafael Ioan, unul dintre cei care au comentat

Valerie, critici aspre după ce a cântat un colind

Criticile au curs cu nemiluita, mulți dintre cei care și-au exprimat opinia alegând să se lege și de cariera politică a soțului.

ADVERTISEMENT

„Doamnă Cioloș, vedeți că ceea ce încercați să interpretați e o colindă românească, și nu un cântec american ieftin, de Crăciun.

Desigur, dacă trăiam într-o țară mai civilizată sau, de ce nu, necreștină, un asemenea cover, era considerat blasfemie. Măscărelile nu-și au locul, chiar dacă vreți să păreți cute”, a scris și Ilie Georgică

ADVERTISEMENT

„Soțu’ dumneavoastră știe, doamnă, ce faceți când el e plecat la Bruxelles?”, a chestionat-o un utilizator pe Valerie Cioloș care a și răspuns: „Acum o să știe… nu mai mă pot ascunde!”.

Cine este Valerie, soția lui Dacian Cioloș

Interesant este că Dacian Cioloș și-a întâlnit soția . Culmea, aceasta vizitase deja România, așa că au avut un subiect comun de discuție.

ADVERTISEMENT

„Pe soția mea, Valerie, am cunoscut-o în Franța, la școală. Am fost colegi un an. Valerie fusese înainte în România, cunoștea țara și ne-a fost foarte ușor să comunicăm.

Treptat, relația noastră s-a schimbat, a devenit una puternică și, în 2000, ne-am căsătorit. Am venit în țară. Am tot fost pe drumuri între România, Franța, Bruxelles, și așa a trecut timpul”, a spus Dacian Cioloș despre soția lui într-un interviu mai vechi.

După ce s-au căsătorit, cei doi s-au stabilit în România, unde Valerie a activat în funcția de consultant independent. De remarcat că aceasta are diploma de expert în agricultură, dar prestează în alte domenii. Dezvoltarea leadershipului, formare corporatistă sau coaching social sunt preferatele lui Valerie.