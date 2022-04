Cum a ajuns soția ministrului Sorin Grindeanu la partajul judiciar. Mihaela se ocupă de afacerile familiei

Sorin Grindeanu a fost prim-ministru al României pentru aproximativ o jumătate de an, între ianuarie și iunie 2017. El a mai ocupat o funcție cheie în guvern, aceea de ministru al comunicațiilor și societății informaționale, din decembrie 2014 până în noiembrie 2015. În prezent, Grindeanu, a cărui soție, Mihaela, are probleme în justiție, este ministru al transporturilor și infrastructurii.

Soția lui Sorin Grindeanu se ocupă de afacerile familiei

Sorin Grindeanu, care a mai fost și președinte al Camerei Deputaților, și-a început mandatul pe 25 noiembrie 2021, ocupând în același timp și funcția de viceprim-ministru al României. Zilele trecute, Grindeanu a vorbit despre importanța strategică a Portului Constanța, care, în contextul războiului din Ucraina, ar fi devenit cel mai important port de la Marea Neagră.

“Fluxul de mărfuri transportate a crescut constant de la declanşarea conflictului din Ucraina, iar România are şansa de a valorifica inclusiv potenţialul feroviar al portului. Am abordat această oportunitate în discuţiile dintre delegaţia română condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, şi delegaţia americană condusă de Kevin McCarthy, liderul minorităţii Republicane din Camera Reprezentanţilor”, a postat Grindeanu pe Facebook.

“Ne dorim să cooperăm strâns pentru a avansa implementarea proiectelor prioritare de infrastructură, de interes comun şi de importanţă strategică, în special Rail2Sea (calea ferată între Portul Constanţa şi portul polonez Gdansk) şi Via Carpathia. Foarte important pentru România este să avanseze implementarea Rail2Sea şi Via Carpathia, cu implicarea financiară a SUA, inclusiv ca şi contrapondere la încercările Rusiei şi Chinei de a-şi spori influenţa politică şi economică prin investiţii în infrastructura critică”, a mai spus ministrul transporturilor.

Dacă Sorin Grindeanu combate în planul politicii, soția sa, Mihaela, . Mihaela Grindeanu este asociată într-o companie prin care se derulează activitatea unor farmacii din Timișoara, o firmă înființată în 2004, dar și într-o societate comercială specializată în amenajarea de locuri de joacă pentru copii, înființată în 2019.

Procesul Mihaelei Grindeanu se derulează la Judecătoria Cluj-Napoca

În același an 2019, în data de 6 noiembrie, Mihalea Grindeanu a fost dată în judecată de o femeie, obiectul dosarului înregistrat la Judecătoria Cluj-Napoca, consultat de FANATIK, fiind partaj judiciar. Acesta din urmă reprezintă împărțirea bunurilor în fața instanței. Astfel, persoanele care dețin bunuri în coproprietate cu alții pot obține un drept exclusiv de proprietate asupra bunurilor în cauză sau pot obține un echivalent în bani pentru cota lor parte din dreptul de proprietate asupra bunului, dacă aleg să înceteze starea de coproprietate prin partaj.

Partajul se poate face prin acord sau desfășurat în fața instanței, așa cum este cazul Mihaelei Grindeanu. În 2019, conform declarației de avere completate de Sorin Grindeanu, pe numele soției sale erau două terenuri și un apartament în Timișoara, toate bunurile imobiliare fiind deținute în coproprietate cu partenerul de viață.

Astfel, procesul în care Mihaela Grindeanu are calitatea de pârât vizează partajul judiciar al altor bunuri, cel mai probabil bunurile dintr-o firmă care a ajuns în insolvență. În timpul procesului, femeia care a dat-o în judecată pe soția lui Grindeanu a făcut și o cerere de ajutor public judiciar, prin care a pretins să i se asigure plata avocatului sau a cerut scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege.

Soția lui Sorin Grindeanu are un venit anual de 8.313 lei

Pe 18 decembrie 2019, judecătorii au respins cererea reclamantului din proces, potrivit FANATIK, iar acesta a fost nevoit să ia procedura de la capăt. Pe 6 iulie 2020 s-a înregistrat un nou dosar la Judecătoria Cluj-Napoca, tot de partaj judiciar și cu Mihaela Grindeanu în calitate de pârât. Procesul a avut foarte multe termene amânate, pentru administrarea probelor sau efectuarea de expertize, următorul termen stabilit de judecători fiind 3 mai 2022.

Din ultima declarația de avere completată de Sorin Grindeanu, în decembrie 2021, reiese că Mihaela Grindeanu de 8.313 lei, ca administrator al firmei care se ocupă cu amenajarea locurilor de joacă pentru copii. În anii trecuți, soția lui Grindeanu apărea în declarația de avere ca manager al companiei care administra activitatea farmaciilor.

De regulă discretă, Mihaela Grindeanu a ieșit în prim-plan în februarie 2017, după ce s-a cerut demisia guvernului condus de soțul ei, în timpul protestelor de la Piața Victoriei. “Soţul meu a ajuns sa fie acuzat de susţinere a corupţiei, să fie acuzat de minciună şi de intenţii ascunse!A ajuns prim-ministru al României pentru că i-au cerut colegii de partid, şi nu pentru că a avut el intenţii sau ambiţii ascunse! A plecat de lângă familie, de lângă prieteni, de lângă oamenii care îl susţineau, convins că poate ajuta România! Are doi copii mici, are o familie respectată, are un trecut politic curat!”, a scris Mihaela Grindeanu.