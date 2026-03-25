Cum a ajuns stadionul de fotbal din Bolintin-Deal să aibă un gazon mai scump decât cel de pe Arena Națională. Contractul, câștigat de apropiați ai fostului șef Unifarm

Primăria comunei Bolintin-Deal, condusă de primarul liberal Emilian Bănică, a atribuit pe 16 martie un contract de peste două milioane de lei pentru modernizarea bazei sportive din satul Mihai Vodă. Procedura, derulată prin SEAP sub forma unei proceduri simplificate, a vizat execuția lucrărilor pentru obiectivul „Refacere suprafață teren (gazon) și împrejmuire teren”, investiție destinată aducerii terenului de fotbal la standarde care să permită desfășurarea competițiilor oficiale.

La cât se ridică contractul pentru gazonul de lux din Bolintin-Deal

Contractul, în valoare de 2 milioane de lei fără TVA (400.000 de euro), a fost atribuit firmei Sema Expert Buildings, în baza anunțului publicat în decembrie 2025 și finalizat prin semnarea contractului la data de 16 martie 2026. Lucrările vor fi realizate pe un teren de peste 8.500 de metri pătrați (aria unui teren de forbal), aflat în domeniul public al comunei, pe strada Stadionului din Mihai Vodă.

Potrivit documentației tehnice, terenul existent din comuna din Giurgiu nu îndeplinește în prezent cerințele Federației Române de Fotbal, fiind denivelat și lipsit de un sistem de irigație. Proiectul prevede „refacerea completă a suprafeței de joc cu gazon natural, pe o structură de balast și piatră compactată, precum și instalarea unui sistem automat de irigare. De asemenea, dimensiunile terenului vor fi ajustate la 94 x 54 de metri, cu zone de protecție perimetrală, astfel încât acesta să poată fi omologat pentru meciuri din Liga a III-a”, se precizează în documentele de atribuire.

Investiția include și lucrări de împrejmuire modernă, cu soclu opac și elemente metalice tip jaluzea, precum și o poartă de acces cu deschidere electrică. În plus, „vor fi realizate instalații electrice și sanitare, montate echipamente tehnice și dotări specifice unei baze sportive funcționale. Garanția minimă solicitată pentru lucrări este de 36 de luni”, se mai precizează în anunțul de licitație.

Procedura de atribuire utilizată – atribuirea simplificată – nu a implicat o licitație electronică și nici împărțirea contractului pe loturi, ceea ce înseamnă că întreaga lucrare a fost contractată de un singur operator economic. Primarul Emilian Bănică și reprezentanții administrației locale nu ne-au răspuns până acum la întrebări și apeluri.

Prețul plătit pentru gazon este dublu față de Arena Națională

Din documentele de licitație reiese că suma pentru gazon ar fi minimum 250.000 spre 300.000 de euro (1,5 milioane de lei), iar restul amenajărilor terenului ar fi undeva la maximum 500.000 de lei (100.000 de euro). Ca o comparație, , este mult mai ieftin atunci când este înlocuit.

Costurile din Bolintin-Deal sunt duble sau triple față de cele din Capitală. Conform informațiilor obținute de FANATIK, Primăria Capitalei a plătit puțin peste 100.000 de euro în vara anului 2024, atunci când gazonul a fost înlocuit după concertele Coldplay și Ed Sheeran. În vara anului trecut, gazonul a fost înlocuit din nou, pentru o sumă care se apropie de 120.000 de euro, conform informațiilor FANATIK.

Concret, în cazul concertelor Coldplay și Ed Sheeran, administrația locală a negociat și a obținut ca organizatorii concertelor să suporte înlocuirea gazonului „pe baza unui contract aflat în derulare, de către Primăria Generală a Municipiului București, prin Direcția Generală de Investiții”, așa cum ne-au precizat reprezentanții administrației locale.

Doar gazonul de la Euro a fost la fel de scump

Costurile cu gazonul Arenei Naționale au fost asemănătoare cu cele ale terenului comunal din Bolintin-Deal doar în 2020, atunci când România a organizat o parte din meciurile Campionatului European. Atunci, Primăria Capitalei a înlocuit gazonul, dar și instalația de drenare de sub iarbă.

Operațiunile de montare a noului gazon au durat aproximativ două săptămâni și au costat circa 2,2 milioane de lei, fără TVA (procurare, montare, asigurare servicii de mentenanță). Producția de gazon hibrid a fost realizată la o pepinieră localizată în Cusago – Italia, conform protocoalelor de cultivare recomandate de ghidul USGA și FIFA pentru cultivarea gazonului destinat terenurilor sportive.

Primarul Emilian Bănică și reprezentanții primăriei din Bolintin-Deal nu au răspuns la întrebarea legată de faptul dacă în contractul de înlocuire a gazonului se va monta și o instalație de drenaj și dacă gazonul va avea o garanție.

Banii pentru gazonul de lux comunal ajung la apropiații fostului director Unifarm

Primăria din comuna Bolintin-Deal a acordat contractul de 2 milioane de lei firmei Sema Expert Buildings SRL din Ciorogârla, județul Ilfov. Firma este deținută integral și administrată de Alexandra-Eliza Iorga. Activitatea principală a companiei constă în lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, completată de o gamă largă de activități secundare din sfera lucrărilor specializate și a serviciilor conexe.

Cifra de afaceri ajunge la peste 12,4 milioane în 2024, în creștere cu 39%, iar profitul net depășește 1,2 milioane de lei, cu un salt de peste 400% față de anul anterior. Societatea a început să crească după 2021, când firma a trecut de pragul afacerilor de un milion de euro.

Din punct de vedere financiar, compania prezintă o situație mixtă. Pe de o parte, lichiditatea este bună, cu disponibilități în conturi de peste 1,1 milioane de lei și fără întârzieri la plată sau datorii fiscale restante. De asemenea, capitalurile proprii au revenit pe pozitiv, după câțiva ani de valori negative, ceea ce este un semnal foarte important de stabilizare. Pe de altă parte, gradul de îndatorare rămâne ridicat, datoriile depășind 80% din totalul activelor, ceea ce indică o dependență semnificativă de finanțare externă, inclusiv leasinguri pentru echipamente.

Alexandra-Eliza Iorga este soția lui Cristian Răzvan Iorga. Acesta este un apropiat al lui Adrian Ionel, directorul . Curtea de Apel București a decis definitiv, în 2023, condamnarea lui Adrian Ionel la un an de închisoare cu suspendare. În primă instanță, fostul director Unifarm a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare.

Soții Iorga nu au răspuns la apelurile la numerele de telefon ale firmelor pe care aceștia le dețin în acte. Jurnaliștii de la Recorder au descoperit că Răzvan Cristian Iorga este un prieten din copilărie al lui Adrian Ionel, cei doi fiind din Târgoviște și având o relație apropiată de-a lungul anilor. Această relație personală s-a transformat ulterior și într-una de afaceri, Iorga fiind implicat în mai multe firme care au beneficiat de contracte din partea Unifarm, compania de stat condusă de Ionel.

Una dintre firmele în care Iorga era asociat, IMG Construcții Civile, a primit plăți de aproximativ 2,3 milioane de lei din partea Unifarm în perioada 2015–2016. Potrivit investigației, aceeași firmă ar fi contribuit inclusiv la construirea unei vile în care locuiește Ionel, pe un teren care aparținea familiei Iorga.