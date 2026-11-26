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Tudor Băluță (27 de ani) este unul dintre românii care au ajuns la Brighton. Din păcate, el a evoluat într-un singur meci din Cupa Ligii și nu a debutat în Premier League, jucând doar pentru echipa U21. Cu doar câteva ore înainte de a-și reîntâlni fosta echipă, mijlocașul titular al Craiovei a dezvăluit câteva momente din perioada petrecută în Anglia.

Ce SMS i-a trimis Danny Welbeck lui Tudor Băluță după despărțirea de Brighton

Deși nu a jucat aproape deloc pentru „pescăruși”, Tudor Băluță a legat prietenii cu colegii săi în timpul antrenamentelor. El a recunoscut că cel mai bun prieten al său de la Brighton era Steven Azate, care la rândul său își petrecea foarte mult timp cu Danny Welbeck. Automat, românul a stat foarte mult prin preajma atacantului englez, care nu l-a uitat și i-a mai trimis mesaje după ce Băluță s-a întors în România. De asemenea, mijlocașul Craiovei a povestit cum

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„Bineînțeles că m-am împrietenit foarte rapid cu Florin Andone, pentru că era român. Nu îl știam dinainte, dar încă de când mă aflam pe drum spre Brighton el m-a sunat și m-a întrebat dacă am nevoie de ceva. Este un băiat extraordinar. Nu suntem cei mai buni prieteni sau ceva de genul acesta, dar încă mai vorbim. A fost minunat să-l am aici, chiar dacă a plecat în doar câteva luni.

La antrenamente petreceam mult timp cu Steven Azate. Eram apropiați ca vârstă și petreceam foarte mult timp împreună. Îmi amintesc că el era foarte apropiat de Danny Welbeck, deci și eu stăteam mult timp cu el. Era un tip foarte amuzant și cred că a fost unul dintre puținii colegi care mi-au mai scris după ce am părăsit Brighton. M-a întrebat dacă e totul ok, cum mă simt…”, a declarat Tudor Băluță pentru „The Argus”.

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De la ce mijlocași ai lui Brighton a furat Tudor Băluță meserie. Unul dintre ei încă se află în lot

Mijlocașul Universității Craiova a recunoscut că încerca să ia tot ce este mai bun de la colegii săi care jucau pe aceeași poziție. Printre aceștia se alfa și Pascal Gross, fotbalist care încă se află la Brighton și are un debut de sezon foarte bun. „În primele zile la Brighton mă uitam foarte mult la jucătorii de pe poziția mea. Pe atunci era Davy Propper la echipă. Era Pascal Gross, care încă este la club. Îi vedeam cum joacă meci de meci și încercam să fur puțină meserie de la ei la fiecare antrenament”, a mai dezvăluit mijlocașul Craiovei pentru sursa citată.