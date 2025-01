Cum a ajuns Teoharie Coca Cosma să comenteze finala de la Sevilla. ”Atunci era şi problema aceea cu Ţopescu”

Teoharie Coca Cosma, comentatorul memorabilei finale a Cupei Campionilor Europeni din 1986 Barcelona – Steaua (0-2), .

Teoharie Coca Cosma a comentat finala de la Sevilla pentru că era suspendat Cristian Țopescu

Teoharie Coca Cosma a fost considerat talismanul Stelei în acea campanie europeană istorică. El a comentat tot parcursul militarilor, din turul 1 până în . Cu excepția meciului retur cu Honved, de la Budapesta, din considerente politice.

”Un singur meci n-am transmis, cel de la Budapesta, cu Honved, pentru că existau temeri că ar putea apărea lozinci cu care Partidul să nu fie de acord”, a explicat Teoharie Coca Cosma.

La acel moment, Teoharie Coca Cosma era de patru ani comentator sportiv la Radio, dar din 1984 devenise şi comentator sportiv al TVR. Șansa lui a fost că regele microfonului din ”Epoca de aur”, , era suspendat de comuniști deoarece a susţinut în timpul unui comentariu ideea transferării unor jucători români la cluburile din străinătate.

”Atunci era şi problema aceea cu Ţopescu, că nu mai era tolerat de regim. Adevărat, până la acel moment, mare lucru nu făcusem. Nu prea se dădea fotbal la televizor. Am avut multă șansă. Am avut norocul că am comentat toată acea campanie europeană a Stelei”, a rememorat Teoharie Coca Cosma.

Teoharie Coca Cosma, susținut de ”Sfinxul” Ion Alecsandrescu

A contat însă relația pe care comentatorul o avea cu președintele Stelei, Ion Alecsandrescu, zis ”Sfinxul”. Teoharie Coca Cosma a povestit: ”Devenisem prieten cu Ion Alecsandrescu şi mai era şi superstiţia asta: echipa mersese ceas în calificări şi se considera că, dacă schimbi comentatorul la sfârşit, îţi schimbi şi norocul.

Dumitru Graur a făcut presiuni mari în perioada respectivă, să comenteze el. Am avut noroc cu Alecsandrescu, care nici n-a vrut să audă de el. Le-a zis: ’Dacă nu merge Coca, nu merge nimeni!’”, a povestit Teoharie Coca Cosma, într-un interviu pentru .

Deplasare cu peripeții la finala de la Sevilla

Comentatorul finalei de la Sevilla ’86 a mai dezvăluit că deplasarea în Spania a fost o adevărată aventură. ”Toată deplasarea trebuia să fie pe banii statului. Noi nu aveam voie să aducem vreun ban. Am plecat, în dimineaţa finalei, la 4 dimineaţa.

Atunci m-am urcat în avion. Cu sendvişuri şi cafea de acasă, cu zero bani în buzunar. Am ajuns acolo, nu tu cameră să te speli şi să te bărbiereşti, nimic… Nici la stadion nu mă puteam duce, că meciul era abia seara şi nu se permitea accesul mai devreme.

Şi am stat prin parcuri, toată ziua. Era un soare… N-aveam bani să cumpăr apă. Simţeam că leşin. Am căutat ore-n şir o ţâşnitoare, noroc că am găsit una într-un parc. Abia am ajuns la stadion, deshidratat, obosit.

Ca să mai am şi transmisie cum a fost: cu prelungiri şi lovituri de la 11 metri. Şi, imediat după încheierea meciului, fuga la autocar, pierdeam zborul. Că ăştia, când au făcut rezervări la zborul de întoarcere, nu s-au gândit la prelungiri şi 11 metri”.

Instruit de Partidul Comunist Român

Teoharie Coca Cosma a plecat cu lecția învățată de la București. Partidul Comunist Român îi trasase reguli. ”Mi s-a făcut instructajul şi mi s-a spus că atunci când camerele televiziunilor îl vor arăta pe Regele Spaniei, Juan Carlos, să nu pomenesc nimic de el, să tac.

Motivul? Se presupunea că lângă el va sta Ilie Ceauşescu şi automat trebuia să zic şi de el ceva, iar în România, Ceauşescu era unul singur. În rest, ştiam ce am voie să spun şi ce nu, funcționa un fel de autocenzură”, a mai dezvăluit comentatorul finalei de la Sevilla ’86.

Teoharie Coca Cosma, despre gafa ”Suntem finaliști, am luat Cupa, Cupa Campionilor Europeni este la București”

Teoharie Coca Cosma a rămas în memoria fanilor români cu exclamația de după cel de-al patrulea penalty apărat de : ”Apără Duckadam! Suntem finaliști, am luat Cupa, Cupa Campionilor Europeni este la București”.

Jurnalistul a explicat peste ani gafa comisă. ”În mentalul meu, s-a picurat mereu ideea ’dacă ajungem în finală e ceva…’. Şi acolo a rămas asta cu finala”.

A jucat fotbal și a fost profesor de sport

Teoharie Coca Cosma a jucat fotbal la Dinamo Galaţi, perioadă în care a fost şi component al lotului naţional de juniori. În 1965, a absolvit Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti și a primit carnetul antrenor, categoria a II-a.

Până să devină jurnalist, Teoharie Coca Cosma a absolvit Facultateai de Drept din Bucureşti, promoţia 1972 şi a urmat un curs postuniversitar în relaţii internaţionale, efectuat la Universitatea Bucureşti, absolvit în 1968. O perioadă scurtă, Teoharie Coca Cosma a fost profesor de educaţie fizică şi sport la Şcoala generală nr. 141 din București, până în anul 1968.

În 2003, Teoharie Coca Cosma a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler pentru contribuţia importantă la promovarea valorilor culturale şi dezvoltarea serviciului public de radiodifuziune.