Cum a ajuns un cal în vestiarul Rapidului. „Joc cu Dinamo duminică și n-am 11 jucători, bă, nenorociților”

Florin Gătejeanu (zis „Pațanu”), dar cunoscut ca Gătejan, este unul dintre cei mai cunoscuți avocați sportivi. De-a lungul vieții sale, acesta a fost și judecător, dar și membru în comisiile FRF și LPF în perioada în care cele două foruri erau conduse de Mircea Sandu și Dumitru Dragomir. De numele lui Florin Gâtejan se leagă un episod memorabil petrecut în vestiarul Rapidului. Cum a reușit actualul avocat să ducă acolo un cal, chiar înainte de un derby cu Dinamo.

Cum a reușit Florin Gătejan să ducă un cal în vestiarul Rapidului

După primul titlu câștigat de Rapid București în istoria participărilor clubului în prima divizie, cel din 1967, un episod memorabil, care va rămâne mereu în istoria suflării alb-vișinii, s-a petrecut în vestiarul clubului. La originea acestuia stă nimeni altul decât Florin Gâtejan. „Pațanu” a fost, mai în glumă, mai în serios, aproape de a face ca un derby Rapid – Dinamo să nu se mai joace.

În urmă cu aproape șase decenii, pe când avea puțin peste 20 de ani, Florin Gâtejan a „reușit” să ducă un cal în vestiarul Rapidului. FANATIK Rapid, „Pațanu” a povestit, în detaliu, cum s-a petrecut deja legendarul moment. „Eu am copilărit acolo (n.r. lângă baza de antrenament). Tata avea depozitul de lemne în spate la terenul de zgură Când dădeai tare, mingea se ducea la tata în depozit. Odată, înaintea unui antrenament, cei de acolo, Dan Coe, către mine: ‘Bă, Pațane, adu, bă, calul, că ai zis că aduci calul!’ / Eu: ‘Stai, bă!” (n.r. să aduci calul pe terenul de zgură?) Da, ‘adu-l încoace’, mi-a zis.

Când m-am dus la fermă, am văzut caii. Am întrebat: ‘Unde, e mă, tata?’. Mi-a zis: ‘Nu știu unde a plecat jupânul, dar încarcă’. Zic: ‘Dă un cal, ia un cal încoace. Vino, bă, adu calul încoace’. Am luat calul, am intrat, m-am dus cu calul acolo, la Rapid. L-am băgat în cabine. Am băgat calul în vestiar”, spune cunoscutul avocat.

Ce s-a întâmplat cu calul dus de Gătejan în vestiar: „L-am îmbrăcat!”

Bietul animal dus de Florin Gătejeanu, 80 de ani, în vestiarul și la antrenamentul Rapidului nu a scăpat așa de ușor. Aici, Dan Coe și au decis să îmbrace „oaspetele” surpriză”. „În cabine, Dan Coe i-a pus suspensorul, jambierele. De nebuni cum eram. I-au mai pus și un tricou pe gât. (n.r. ați îmbrăcat calul?) Da, pe Murgu. Chiar FANATIK a scris că două minuni are Rapidul: eu, care am adus calul, și Bazil Marian care a adus lăutari la Basarabi să ne cânte când am luat titlul”, mai povestește Gătejan.

Cum a reacționat Valentin Stănescu față de gestul lui Pațanu cu calul: „Joc cu Dinamo duminică și n-am 11 jucători, bă, nenorociților”

Evenimentul cu calul Murgu nu s-a oprit aici. La un moment dat, animalul a fost lovit de o minge și s-a speriat. , Valentin Stănescu, l-a luat în vizor pe Florin Gâtejan. I-a reproșat acestuia că pune în pericol un meci cu Dinamo, care urma în campionat.

„Calul era bând, dar la un moment dat cineva a dat cu mingea în potcoava lui. Calul să sară, de picioare. S-a speriat. Eu am luat calul, s-a liniștit. A venit apoi nea Tinel (n.r. Valentin Stănescu): ‘Bă, Pațane, ce faci, bă? Mă lăsați fără serviciu, joc cu Dinamo duminică și n-am 11 jucători, bă, nenorociților. Am dus apoi calul la tata, la fermă. Nu i-am zis ce am făcut. I-am spus că m-am dus până într-un loc, că am avut treabă”, mai punctează Gâtejan.