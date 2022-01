Cum a ajuns un fost patron de discotecă în conducerea CFR Călători! Drumul de la petreceri în Regie la funcția de șef peste căile ferate

România, mereu surprinzătoare și aproape întotdeauna pregătită să modifice din temelii conducerea companiilor de stat atunci când Executivul își schimbă culoarea politică. La fel este și cazul CFR Călători, societate a cărei Adunare Generală l-a numit în funcția de membru al Consiliului de Administrație pe Doru Iamandi.

Vorbim despre un tânăr de 34 de ani, membru al Partidului Social Democrat și absolvent de inginerie mecanică fără să presteze însă în domeniu. Acesta a fost patron al unei discoteci din complexul Regie și șef al Casei de Cultură a Studenților.

Cum a ajuns un fost patron de discotecă în conducerea companiei CFR Călători!

În trecut, Doru Iamandi a activat și în poziția de consilier PSD la Sectorul 1, dar a fost și membru în Tineretul Social Democrat. De altfel, în ultima pe care a depus-o la Primăria condusă acum de , tânărul a transmis că a încasat 8669 de lei de la acest job.

ADVERTISEMENT

De asemenea, în 2016, Doru Iamandi a mai luat 21.715 lei de la Casa de Cultură a Studenților și puțin peste 10 mii de lei de la o companie unde a fost director general. De la Uniunea Generală a Industriașilor din România, social democratul a încasat 4764 de lei.

Avea în urmă cu aproape șase ani de zile și două credite pe care trebuia să le achite până în 2020, ambele contractate la BRD și în valoare totală de peste 80 de mii de lei.

ADVERTISEMENT

a notat despre Doru Iamandi că a fost și patron al unui faimos club din Complexul studențesc al Politehnicii București, Regie. Vorbim despre Clubul Maxx, unul aflat în urmă cu mai mulți ani de zile în topul distracției din Capitală.

Ce îl recomandă pe Doru Iamandi pentru funcția de la CFR Călători

Chestionat de sursa mai sus citată dacă a avut calitatea de acționar sau administrator al Clubului Maxx, Doru Iamandi a spus că aceasta s-a întâmplat „acum niște ani”.

ADVERTISEMENT

„Sunt absolvent de Politehnica din mediul privat, am fost și conducătorul unei instituții de stat sase ani, unde zic eu că am făcut și lucruri bune. E vorba de Casa de Cultură a Studenților 2015-2020. Nu mai sunt consilier. Am mai fost și în alte locuri și unde am fost, am făcut bine”, a mai transmis noul membru CA de la .

Interesant este că repartizarea spațiilor comerciale din complexul studențesc este răspunderea Universității Politehnica. Și conexiunile nu se opresc aici în cazul lui Iamandi, mai ales că, o bună perioadă de timp, Ecaterina Andronescu, membru pe atunci de forță al Partidului Social Democrat, a fost președinte al Senatului Politehnicii și rector al acesteia. De altfel, fix în aceeași perioadă.

ADVERTISEMENT

Cum și-au schimbat partidele oamenii prin conducerea CFR Călători

De remarcat că numirea lui Doru Iamandi în Consiliul de Administrație al CFR Călători nu reprezintă o noutate în politica românească. De-a lungul timpului, mai toate formațiunile aflate la putere și-au trimis reprezentanți în compania de stat.

Ultimul ministru al Transporturilor care a făcut acest lucru a fost chiar Cătălin Drulă. Acesta l-a numit în CA al CFR Călători pe Ionuț Vasile, un specialist în logistică în industria țigaretelor, dar membru de bază al USR-ului. Drulă a încercat în ultimul moment și schimbarea președintelui de la Rapid București.

ADVERTISEMENT

În ciuda rezultatelor frumoase, Valentina Caciureac a fost pusă pe liber pentru câteva zile. Asemenea mișcări politice au avut loc și în mandatele exercitate de Lucian Bode sau Dan Vâlceanu.

Membrii Consiliului de Administrație și ce legături politice au aceștia

Dacă despre Doru Iamandi lucrurile sunt clare, în CA al CFR Călători mai există și Tudorache Andrei Cristian. Soțul Liviei Tudorache, consilier al Primăriei Sectorului 3 pentru mandate întregi, acesta a ocupat și el aceeași poziție. A lucrat și ca viceprimar, dar și ca asistent europarlamentar din partea PNL.

De remarcat că în CV-ul său nu există nici măcar o legătură cu CFR Călători până la momentul numirii sale politice.

În acest moment, potrivit site-ului oficial, există cinci membri în Consiliulul de Administrație al CFR Călători. Călin Marian Mihail are în mod categoric legături cu calea ferată.

De-a lungul timpului acesta a ocupat mai multe funcții de conducere, precum șef depou coordonator Roșiori, șef depou coordonator București-Triaj, Director al Autorității de Siguranță Feroviară Română, Director General Adjunct la CFR Marfă. Fără afiliere politică mai sunt notați Valentin Purcăreață și Dobre Robert Răzvan