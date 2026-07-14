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Cum a ajuns un francez să fie stâlpul apărării Spaniei. Situație bizară la prima semifinală a Campionatului Mondial

Franța și Spania își dispută azi, de la ora 22.00, primul loc în finala Campionatului Mondial de Fotbal, a doua finalistă urmând a se stabili mâine, după meciul Argentina – Anglia
Catalin Oprea
14.07.2026 | 11:00
Cum a ajuns un francez sa fie stalpul apararii Spaniei Situatie bizara la prima semifinala a Campionatului Mondial
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Laporte a fost căpitanul Franței înainte de a juca pentru Spania FOTO colaj fanatik
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Meciul dintre Spania și Franța aduce în prim plan un fotbalist cu o situație bizară. Aymeric Laporte (32 ani) este stâlpul apărării ibericilor, unde face cuplu cu Pau Cubarsi, tânărul fundaș de 19 ani al Barcelonei.

Laporte a jucat de 51 de ori pentru Franța

Pentru Aymeric Jean Louis Gérard Alphonse Laporte, pe numele său întreg, această întâlnire are o semnificație foarte specială. Fundașul central, care joacă în prezent la Athletic Bilbao, s-a născut în Agen (Franța), dar a crescut fotbalistic în Spania.

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Când s-a alăturat lui Athletic Bilbao în 2010, la vârsta de 16 ani, a devenit doar al doilea jucător născut în Franța — după Bixente Lizarazu, care a fost campion mondial cu franța în 1998.  El a fost căpitanul echipelor naționale de juniori și tineret ale Franței, jucând de 51 de ori pentru cocoșii galici, dar a fost convocat de trei ori și la prima reprezentativă, unde nu a bifat însă niciun minut. Antrenor era chiar Didier Deschamps, actualul selecționer.

Și-a luat cetățenie spaniolă după străbunici

Ignoranța acestuia față de Laporte, l-a determinat pe fostul jucător de la Manchester City și Al Nassr să dobândească cetățenia spaniolă (străbunici lui au fost spanioli), după care a debutat oficial pentru echipa națională a Spaniei în iunie 2021. E deja la al doilea Mondial cu Spania și a ieșit campion european în 2024 cu aceasta.

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Până în prezent, Laporte a înfruntat echipa națională a Franței de două ori în diferite turnee, având un palmares de o victorie și o înfrângere. Înaintea semifinalei de diseară, el a afirmat că este foarte mândru că ales să poarte tricoul roșu al Spaniei.

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„A fost o perioadă dificilă pentru mine. Totuși, am luat decizia corectă și sunt foarte mulțumit de ea”, a declarat Laporte, citat de Marca.

Abia la CM 2026 a devenit mai spaniol decât francez

În plus, Laporte a menționat și că, atunci când a jucat pentru echipele de tineret ale Franței, a fost alături de aproximativ 22-23 de jucători care visau cu ardoare să poarte tricoul naționalei Franței, dar în cele din urmă au ales să reprezinte alte țări. Ceea ce spune totul despre concurența acerbă de la naționala Franței.

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Laporte a ajuns la 52 de meciuri și două goluri pentru Spania, depășind abia la acest Mondial numărul de meciuri jucate pentru Franța. El este stabilit la Bilbao, unde s-a căsătorit cu o fostă majoretă și împreună au două fetițe.

 

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