Cum a ajuns unui neamț să îi placă mai mult în România decât în Germania. S-a mutat în țara noastră de ani buni

Thomas Neubert și-a reziliat contractul cu echipa sportivă care a fost preluată de Mirel Rădoi. De curând, bărbatul de origine germană a spus cum a ajuns să se simtă în siguranță în România, unde a ajuns prima oară în anul 2010. De atunci este stabilit aici și se bucură de toate oportunitățile.

Neamțul care are o certitudine în țara noastră

A plecat de la FCSB, iar acum Thomas Neubert (45 ani) vine cu un anunț. Susține că . Preparatorul de origine germană și-a dorit mereu să fie antrenor în România și este la un pas ca dorința să i se îndeplinească alături de FC Voluntari.

Acesta este foarte apreciat pentru metodele pe care le-a aplicat la FCSB, de unde a plecat în urmă cu puțină vreme. În aceste condiții a dezvăluit că are o certitudine foarte mare în țara noastră, în comparație cu cea în care a venit pe lume – Germania. Simte că este în siguranță în România.

A ajuns aici în anul 2010 și de atunci nu a mai plecat. Are doi copii peste hotare, dar îi vizitează frecvent. Acum, fostul sportiv a subliniat de ce a luat această decizie importantă. Fostul preparator fizic este nemulțumit de politica pe care o duce la ora actuală Angela Merkel.

Mai mult decât atât, spune că numărul tot mai mare de musulmani veniți în Germania sunt o problemă pentru siguranța țării. Thomas Neubert a aflat și părerile prietenilor, care consideră că în ultimii 10-15 ani atmosfera s-a schimbat radical și nicidecum în bine, ci dimpotrivă.

Declarațiile preparatorului fizic

„Eu sunt născut în Germania, am stat 40 de ani acolo. Eu am văzut o schimbare în ultimii 15-20 de ani în Germania… Am doi copii în Germania, de 31 și 33 de ani. Eu îi vizitez în Germania, ei pe mine aici. La fiecare vizită, copiii mei spun că aici se simt mai bine, nu doar pentru că e vacanță și că se relaxează o săptămână, 10 zile.

Se simt mai bine din mai multe puncte de vedere. Cel mai important punct – siguranța. Aici, în România, pot fi la 11-12 seara femei pe stradă fără nicio problemă. Dacă o fată de 15-16 ani este singură pe stradă în Germania, chiar și ziua, nu doar noaptea….”, a declarat Thomas Neubert, pentru .

”Este în toată Europa problema aceasta”

„În peste 90% dintre cazuri (n.r. de infracționalitate) sunt implicați imigranți. Dacă vezi statistici despre cum e în Germania acum din punct de vedere criminalistic, siguranța a scăzut enorm din cauza imigranților. În peste 90% din cazuri sunt implicați imigranți.

Este în toată Europa problema aceasta, dar mai mult în Germania, pentru că sunt mai mulți. Politica lui Merkel (n.r. – fosta cancelară germană) a fost foarte deschisă pentru imigranți.

Sunt peste 5 milioane de imigranți în Germania. Mulți fără muncă, au timp liber, nu au bani… și apar conflicte”, a adăugat , mai arată sursa citată mai sus. Fostul preparator fizic de la FCSB a mai subliniat că este creștin, dar nu are o problemă cu musulmanii.