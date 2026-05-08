Cum a ajuns Zeljko Kopic antrenor la Hajduk Split și Dinamo Zagreb, marile rivale din Croația. Pandemia de COVID-19 a avut un rol important

Înainte de a ajunge la Dinamo București, Zeljko Kopic (48 de ani) a antrenat mai multe echipe importante în țara natală, Croația, inclusiv marile rivale Hajduk Split și Dinamo Zagreb. Ulterior, a mai avut și o experiență în Bulgaria, la Botev Plovdiv, chiar înainte de a veni în România. De asemenea, în trecutul ceva mai îndepărtat, tehnicianul a activat și în Cipru, la Pafos.

Cum a ajuns Zeljko Kopic la Dinamo Zagreb, după ce anterior fusese la marea rivală Hajduk Split

Când vine vorba despre trecerea de la Hajduk Split la Dinamo Zagreb, care însă nu s-a făcut direct, ci după o anumită perioadă de timp, trebuie menționat că în primă fază Kopic a fost antrenor la nivel de juniori la gruparea din capitala Croației, club despre care se știe deja foarte bine de mult timp că are una dintre cele mai puternice academii la nivel european.

După ce a activat pentru o perioadă în această academie, actualul antrenor al „câinilor roșii” a fost promovat ca principal la echipa mare a lui Dinamo Zagreb, acolo unde însă a stat destul de puțin. Întrebat direct despre motivele care l-au determinat să ia această decizie de a „trăda” Hajduk Split, în această chestiune a contat în primul rând faptul că el a fost chiar junior la Dinamo Zagreb și s-a și bucurat de un anumit succes în perioada respectivă.

Ce rol a avut pandemia de COVID-19 în această chestiune

Astfel, întotdeauna a fost apropiat din punct de vedere sentimental de acest club. În plus, cu aceeași ocazie, antrenorul născut la Osijek a mai punctat și că, abia plecat din Cipru când a început pandemia de COVID-19, a simțit nevoia să se întoarcă neapărat în țara natală pentru a putea fi mai aproape de familie în acel context foarte delicat pentru întreaga omenire. Astfel, acea dorință a lui s-a suprapus perfect peste intenția celor de la Dinamo Zagreb de a-l aduce în academia lor la acel moment.

„În primul rând, trebuie să știți că de la 17 ani la 19 ani eu am fost în Academia lui Dinamo Zagreb și am fost căpitan de echipă la toate categoriile de vârstă. Practic, eu am crescut în această academie. După ce am antrenat Slaven Belupo în jur de 100 de meciuri, am plecat la Hajduk Split și apoi, la Pafos. Când am plecat din Cipru, începuse deja pandemia și, din rațiuni personale, mi-am dorit să rămân în Zagreb.

Aveam o relație bună cu cei de la Dinamo Zagreb, puteam să fiu și aproape de familie și am simțit că pot face lucruri bune acolo. Academia lor este una dintre cele mai bune din lume. Livrează jucători de top în marile campionate și pentru mine a fost o oportunitate de a acumula cunoştințe. Dar și de a da ceva înapoi locului în care am crescut ca fotbalist. Am profitat de oportunitate. A fost o experiență bună, chiar dacă îmi lipsea presiunea meciurilor”,

