Cum a ajuns Zenga, de fapt, antrenor în România. Făcea reclamă la aspiratoare

Cine l-a ajutat pe Walter Zenga să fie numit antrenor în țara noastră. La acea vreme promova aspiratoarele, însă ulterior destinul i s-a schimbat total.
19.12.2025 | 23:30
Cum a ajuns Zenga de fapt antrenor in Romania Facea reclama la aspiratoare
Walter Zenga a făcut primii pași ca antrenor în urmă cu 21 de ani. Sursa foto: captură video YouTube
A fost numit antrenor în vara lui 2004, la Steaua, însă puțini știu cum a ajuns în acest punct la carierei profesionale. Walter Zenga a ajuns în această poziție din România. A avut și o perioadă petrecută la FC Național.

Ce a făcut Walter Zenga pentru a fi antrenor în România

Gino Iorgulescu a povestit că l-a cunoscut pe Walter Zenga în urmă cu ani buni. Fostul fundaș central de la Sportul Studențesc l-a întâlnit pe italian în perioada în care evolua în străinătate. La acea vreme era jucător în străinătate.

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a dezvăluit că între antrenamente juca cărți la barul unui restaurant cu alți colegi. Acolo era prezent și fostul antrenor din SuperLiga, care și-a spus părerea sinceră despre Cristi Chivu.

Acesta a spus cum a ajuns fostul fotbalist să fie antrenor. Se pare că înainte să ocupe această poziție făcea reclamă la aspiratoare. L-a văzut în această ipostază și i-a dat un telefon cu o propunere ce nu avea să fie refuzată.

„«Ce faci, mă, mai ești cu fotbalul?». Mi-a zis că nu mai e, făcea reclame. Încercase antrenoratul un an pe la niște anonimi (n.r. Brera Calcio). I-am zis să vină la noi. Cum am gândit-o eu…

Când eram la Inter l-am văzut cum scria o carte pentru portari, despre antrenamentele portarilor. L-am văzut preocupat de chestia asta”, a declarat Gino Iorgulescu, relatează iamsport.ro.

Ce salariu a primit Walter Zenga ca antrenor în România

Gino Iorgulescu a dezvăluit că celebrul antrenor italian l-a întrebat un singur aspect. Walter Zenga a vrut să știe care este valoarea contractului pe care urma să-l semneze. Se întâmpla în urmă cu 21 de ani, salariul fiind unul avantajos pentru acea perioadă.

„M-a întrebat câți bani îi dau. Băi, Zenga, îți dau 5.000 de dolari. A doua zi a ajuns în România. Ne-am văzut în Herăstrău să vorbim și până la urmă l-am instalat. S-a mai dus acasă să își ia ce mai avea.

I-am dat un apartament într-o vilă din Herăstrău. I-am dat și un SUV de la Suzuki sau Hyundai, ceva, nu mai știu. Și a început treaba”, a mai spus președintele LPF, pentru aceeași sursă.

În aceeași notă, Gino Iorgulescu a transmis că Walter Zenga s-a descurcat extraordinar de bine ca antrenor la Steaua. Ulterior, a semnat cu Dinamo București, cariera sa fiind în plină ascensiune la FC Național.

Celebrul antrenor a revenit în iarbă o perioadă scurtă, după mai multe drame care i-au marcat existența. În urmă cu cinci ani a luat o pauză, tehnicianul italian fiind liber de contract.

