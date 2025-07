Cum a ajutat-o Gigi Becali pe Elena Udrea în închisoare: „Am fost la ea cu o comisie. E o femeie mai puternică decât zece bărbați!”. Exclusiv

Elena Udrea, fostul ministru al Transporturilor, a ieșit joi, 17 iulie, de la Penitenciarul Târgșor. Aceasta a executat o pedeapsă de 3 ani și o lună din cea de 6 ani dictată inițial în dosarul de corupție și . Gigi Becali, patronul FCSB și un apropiat al acesteia, a oferit o primă reacție, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Gigi Becali, prima reacție după ce Elena Udrea a fost eliberată din închisoare

Fostul ministru al turismului a ținut să îi mulțumească în lui Gigi Becali pentru sprijinul pe care i l-a arătat în perioada în care a fost în detenție. Omul de afaceri a declarat pentru FANATIK că, în ultima perioadă, a vizitat-o pe Elena Udrea, , și chiar a vorbit cu avocatul acesteia.

„(N.r. Elena Udrea a ieșit astăzi de la penitenciar și a ținut să vă mulțumească). Da, păi eu am vorbit cu ea. Eu am fost la ea în vizită acum 3-4 luni. Am fost cu o comisie. Am vorbit cu avocatul ei, cu soțul ei. E bine, e bine acum.

(N.r. Elena Udrea a declarat că nu ar mai face din nou Gala Bute). Păi ce să mai facă? Ce gală să mai facă? Faci Gala Bute și mergi la închisoare? Ce gală să faci?”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Patronul celor de la FCSB are o relație strânsă cu Elena Udrea. În trecut, Gigi Becali spunea despre aceasta: „E o femeie mai puternică decât zece bărbați. Va trece peste asta”.

Ce a spus Elena Udrea despre Gigi Becali după ce a ieșit din detenție

Se pare că Elena Udrea a ținut să îi ofere public mulțumiri omului de afaceri, iar la ieșirea din penitenciar a declarat: „N-aș mai face Gala Bute. Nu m-a surprins că m-a susținut Gigi Becali. Este un om care a trecut prin închisoare. Știe problemele de aici. Este o mândrie. Aș vrea să văd câți bărbați au trecut prin pușcărie cum am trecut eu. Lăsați-mă. Știe cum este în penitenciar și încearcă să îndrepte lucrurile”.

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a stat și el în spatele gratiilor. Latifundiarul din Pipera a fost încarcerat în mai 2013, după ce a primit o pedeapsă cumulată de trei ani și jumătate cu executare. După eliberare, a devenit un susținător vocal al valorilor creștine și conservatoare, menționând deseori că închisoarea a fost o „lecție de la Dumnezeu”.