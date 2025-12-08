Cum a apărut Bîrligea la Super Gala Fanatik 2025! Atacantul, în recuperare după ultima accidentare. Foto

ADVERTISEMENT

Atacantul celor de la FCSB, prezent la Super Gala Fanatik 2025, a venit cu un „accesoriu” special care îl ajută în revenirea pe gazon pe care și-o dorește să fie cât mai rapidă.

Daniel Bîrligea, cu glezna imobilizată

Daniel Bîrligea, , în duelul dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB, 1-0, din grupa principală a Europa League, are acum de parcurs o recuperare pentru a fi sută la sută din nou și a-și ajuta colegii. Prezent la Super Gala Fanatik 2025, jucătorul campioanei României a venit cu o gheată specială, care îi ține imobilizată glezna piciorului stâng, procedură specifică în cazul acestor tip de accidentări.

De altfel, Elias Charalambous a anunțat că absența lui Bîrligea va fi de minim 3 săptămâni, însă există și posibilitatea ca el să nu mai joace deloc în acest an, 2025, pentru că FCSB mai are doar 3 confruntări. Trupa bucureșteană urmează să joace în Europa League, cu Feyenoord, iar în campionat, cu Unirea Slobozia, în deplasare, și cu Rapid, pe teren propriu.

Revine Daniel Bîrligea la meciul cu Rapid?

Este clar că FCSB are nevoie de puncte în lupta contra cronometru pe care o dă pentru a prinde play-off-ul, iar orice pas greșit cântărește foarte mult și afectează șansele pe care trupa roș-albastră le are. Astfel, ultimele două meciuri din SuperLiga, din 2025, cu Unirea Slobozia și Rapid, sunt extrem de importante pentru echipa lui Elias Charalambous, care are nevoie de 6 puncte pentru a fi în cărți.

pe care le are FCSB cu lupta pentru play-off, există o discuție cu privire la revenirea lui Daniel Bîrligea. Atacantul ar fi un atuu important pentru echipa sa în duelul cu Rapid, asta după ce în tur a fost egal între cele două grupări din București, 2-2, confruntare la care Bîrligea a reușit să marcheze al doilea gol al formației sale în duelul de pe Arena Națională.

Bîrligea, foarte supărat pe evoluțiile sale

La finalul partidei dintre Steaua Roșie și FCSB, Bîrligea a dezvăluit că a jucat accidentat în repriza secundă, însă nu și-a căutat o scuză. Atacantul chiar și-a exprimat public supărarea pe evoluțiile sale, care nu au fost la nivelul dorit.

„Cine vrea să mă certe să mă certe. Eu încerc să dau totul, asta fac la fiecare meci, dar nu-mi iese. Nu cred că m-am oprit la vreo critică, am dat totul indiferent. Da, dezamăgirea e foarte mare. Văzând că echipa nu face nimic, e foarte corect să am critici. Nici nu pot să mă numesc atacant, am doar 3 goluri marcate. Sunt penibil. O să o scoatem la capăt, ne unim și o să facem să fie bine”, a spus Bîrligea.