Cum a apărut Cristi Borcea pe internet. Nimeni nu se aștepta să-l vadă în ipostaza asta

Cristi Borcea pare că și-a revenit după perioada petrecută în închisoare și se bucură de viață alături de Valentina Pelinel și cei trei copii pe care îi au împreună.

Obișnuit să se îmbrace mereu la costum, Borcea și-a surprins fanii cu un outfit ieșit din comun pentru afacerist: costumul unui super erou alături de fiul său.

Valentina Pelinel a surprins momentul, astfel că fotografiile au devenit virale la scurt timp după ce au fost făcute publice pe rețeaua de socializare.

Cristi Borcea s-a îmbrăcat în Batman pentru copilul său

„Cei mai importanti “eroi” din viașa unui copil sunt părintii. Suntem alături de ei în creșterea li educatia lor, dar si atunci cand tot ce vor este sp se joace si sa ii ajutam sa-si transforme imaginația în realitate. La dorința lui Milan care urmărește cu pasiune filmul Heroes, va prezint echipa de “eroi” de la noi de acasă 🥰😎”, a spus Valentina Pelinal, în mediul online!

Borcea a ales să îmbrace costumul de Batman, în timp ce fiul său era îmbrăcat în Superman, spre amuzamentul tuturor. Fostul acționar de la Dinamo a demonstrat, astfel, că nu este mereu omul sumbru îmbrăcat la costum.

Poza vine la puțin timp după ce Cristi Borcea a fost internat în stare gravă în spital, având nevoie de stabilizare din partea medicilor. Afaceristul a avut nevoie de ventilație mecanică pentru că nu putea respira, deși nu a fost confirmat cu Covid-19.

După ce starea sa de sănătate s-a ameliorat, bărbatul a fost trimis acasă unde și-a petrecut sărbătorile alături de familie. „Sărbătorile le-am petrecut așa cum e bine, adică în familie, cu copiii, cu soțul. Am fost la munte, ne-am bucurat cu toții de zăpadă, cot la cot cu cei mici. Pot să spun că a fost special, de fapt, de când sunt copiii totul este special.

Grădinița este la doi pași de casa noastră. Milan este ok, s-a obișnuit, penteu gemene a fost un pic mai delicat.Dar stau doar patru ore, program scurt, apoi vin acasă, dorm acasă. În intervalul acesta am timp să mă ocup și de mine. Merg la sală, mai fac masaj, am și eu timpul meu, merg la un tratament de întreținere sau la coafor. Mi-am împărțit timpul foarte bine”, a explicat și Valentina Pelinel.