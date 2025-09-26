Cum a apărut David Popovici în public. Deși are o mașină foarte scumpă, campionul olimpic este de-o modestie ieșită din comun

David Popovici a demonstrat, încă o dată, că modestia îl definește. Campionul olimpic a participat recent la un eveniment, iar apariția lui a uimit pe toată lumea. Îl loc să meargă la volanul bolidului, David Popovici a ales un mijloc de transport uimitor.

David Popovici și-a făcut apariția la un eveniment fără mașina din dotare

David Popovici nu mai are nevoie de introduceri. Campionul olimpic a scris istorie în lumea sportului, iar performanțele sale sunt cea mai bună carte de vizită pentru el. Tocmai de aceea, David Popovici nu mai simte nevoia să atragă atenția prin lucrurile materiale.

Recent, campionul a participat la conferința de presă organizată cu ocazia lansării ediției 2025 a proiectului România BeActive. Deși mulți dintre cei prezenți se așteptau probabil ca David Popovici să vină la volanul bolidului său, campionul a demonstrat că este o persoană modestă.

Spre surprinderea multora, David Popovici a ales să se prezinte la eveniment pe bicicletă. Alegerea nu a fost deloc întâmplătoare, ci mai degrabă inspirată. Fiind vorba despre un eveniment care promovează activitatea fizică, David Popovici a decis să vină pe bicicletă, încurajând astfel sportul de orice fel și mișcarea.

Chiar dacă nu a venit cu mașina din dotare, campionul olimpic a reușit să atragă privirile și cu bicicleta. Modelul „Cube Reaction C:62 PRO” a fost personalizat cu un mic sticker pe care este scrisă porecla lui David Popovici și anume, „Chlorine Daddy” care este, de altfel, numele său de pe Instagram.

Ce mașină conduce David Popovici

David Popovici se antrenează și muncește de ani buni pentru performanțele pe care le bifează. Programul său nu este deloc unul ușor, iar pentru munca titanică pe care o depune, campionul a decis să își facă un cadou. Astfel, și-a cumpărat mașina visurilor sale, însă criticile nu au întârziat să apară.

David Popovici a fost mereu sincer și a recunoscut că are o adevărată pasiune pentru bolizi. Acesta a „vânat” doi ani de zile mașina pe care o conduce în prezent. Atunci când a simțit că este momentul perfect, a achiziționat-o fără să stea pe gânduri.

este un Porsche Spyder. Potrivit , un astfel de bolid costă în jur de 150.000 de euro. Deși au existat multe voci care l-au criticat pentru alegerea făcută, spunând că este o aroganță, campionul a demonstrat de nenumărate ori că este de o modestie ieșită din comun.

„Îmi plac maşinile. Tocmai mi-am luat o maşină la care m-am uitat zi de zi timp de doi ani pe internet, am verificat în fiecare zi preţurile, m-am uitat la toate review-urile de pe pământ. Sunt mândru şi fericit că am reuşit să o iau. Mi-am permis această plăcere. M-am convins că merit cumva.”, a spus David Popovici, la

David Popovici, apreciat de Titi Aur pentru modul în care conduce

Chiar dacă are în posesie un adevărat bolid, calculat la volan. Într-un interviu pentru , Titi Aur a povestit că tânărul campion merge adesea pe circuit, acolo unde conduce fie mașina lui, fie alte mașini existente deja la academie.

„A condus mașini bune, scumpe, genul de mașină Porsche și nu numai, înțelege foarte bine dinamica mașinii și cum să folosească o mașină corect. Ar putea să meargă tare pe stradă, dar nu o face. Cum am zis, vine și se descarcă în astfel de zone, iar din punctul meu de vedere e un șofer bun.”, a declarat Constantin Aur, pentru sursa menționată anterior.