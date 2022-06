Cum a apărut Diana Șoșoacă la aniversarea soției lui Marcel Pavel: “La ziua ta nu chemi dușmanii, chemi prietenii”

Violeta Pavel, soția lui Marcel Pavel, și-a serbat ziua de naștere cu cele mai bune prietene, pe terasa unul club din Herăstrău. dar i-a oferit soției bani pentru a-și cumpăra singură cadoul. Printre invitate s-a numărat și avocata Diana Șoșoacă. Mezina familiei, Iuvenalia Ioana, care va împlini 9 ani pe 1 iulie, s-a bucurat să își revadă prietena, pe fetița Dianei Șoșoacă.

Violeta Pavel, soția lui Marcel Pavel: ”La ziua ta nu chemi dușmanii, chemi prietenii”

Violeta Pavel a împlinit 51 de ani și a petrecut, așa cum face de ani buni, numai între fete. La petrecerea ei au luat parte Diana Șoșoacă, Sanda Ladoși, Maria Buză, Gina Pavel, sora lui Marcel Pavel, dar nu numai.

ADVERTISEMENT

Așa cum se poate observa în imaginile publicate, în exclusivitate de FANATIK, a fost o petrecere relaxată, unde invitatele au venit îmbrăcate în ținute lejere de vară. Aniversata a purtat o rochie mulată, de culoare verde, iar Diana Șoșoacă a fost, ca de obicei, pata de culoare. Diana Șoșoacă a purtat o rochie roz, cu imprimeuri.

Soția lui Marcel Pavel ne-a dezvăluit că s-a distrat și simțit excelent în compania prietenilor și, indiferent de vârstă, fiecare aniversare are farmecul ei.

ADVERTISEMENT

”Toate aniversările sunt frumoase, pentru că ai o anumită vârstă și așa te simți la vârsta respectivă. Nu poate fi una mai bună decât cealaltă. La ziua ta nu chemi dușmanii, chemi prietenii, care vin pentru tine și nu are cum să nu fie frumos. E adevărat că prietenii se mai schimbă de-a lungul timpului, dar întotdeauna e la fel de frumos”, a declarat, pentru FANATIK, Violeta Pavel, soția lui Marcel Pavel.

De ce nu își serba ziua de naștere în copilărie

Soția artistului este rusoaică și a copilărit, în anii de comunism, în Rusia. Violeta Pavel a fost balerină la Teatrul Balșoi și a venit în România după 1990. Aceasta susține că în copilărie a suferit enorm pentru că nu își putea petrece ziua de naștere cu prietenele sau cu colegii. Venea vacanța de vară încă din 30 mai și nu se mai întâlnea cu aceștia. Violeta obișnuia să plece în tabere, iar aici veneau copii pe care nu îi cunoștea.

ADVERTISEMENT

”În copilărie sufeream la aniversări. Sufeream pentru că vara, la noi se lua vacanță pe 30 mai și se pleca în tabără. Și când te duci la început de sezon și nici nu te-ai cunoscut bine…

Copiii nu veneau de prin școli, ci de peste tot, de la institutele părinților și nu te cunoșteai cu ei. Că se mai nimerea unul de anul trecut… este altceva. Și dacă rămâneam acasă nu aveam deloc cu cine să mă sărbătoresc”, a povestit soția lui Marcel Pavel, Violeta Pavel.

ADVERTISEMENT

Cea mai bună prietenă este născută cu o zi mai devreme

Cea mai bună prietenă a Violetei din copilărie este născută cu o zi mai devreme decât ea, respectiv pe data de 13 iunie. Consideră că suferința o împărțea cu ea, pentru că avea aceeași problemă legată de ziua de naștere. Violeta o tachinează pe prietena ei și astăzi și îi spune că ea este mai bătrână, pentru că are o zi în plus de vară.

ADVERTISEMENT

”Nefericirea mea era împărțită, pentru că și cea mai bună prietenă a mea era născută pe data de 13 iunie și nu eram singura suferindă. Când vorbesc cu ea o întreb: ‘Ce faci bătrâno? Ea avea o zi de copilărie în plus față de mine, dacă era născută mai repede cu o zi. Am sunat-o pe data de 13 și am vorbit două ore. Am rămas le fel de bune prietene, cu toate că nu am stat una lângă alta. Și ne înțelegem la fel de bine”, a mai povestit Violeta Pavel, soția lui Marcel Pavel.

Ce caduri a primit soția lui Marcel Pavel de ziua ei

Violeta Pavel ne-a dezvăluit că a primit cadouri de la prietenele ei, de la parfumuri la flori cât cuprinde. Din partea soțului ei, Marcel Pavel, a primit bani, ca de obicei, ca ea să își cumpere exact ceea ce dorește.

”Ca și cadouri, ce am primit? Casă, mașini, o insulă exotică…”, ne-a spus râzând soția lui Marcel Pavel.

“Am primit cadouri frumoase, pe placul meu. Dar trebuie să recunosc că am primit un ocean de flori”,a completat Violeta Pavel.

Fostă balerină la Teatrul Balșoi din Moscova, Violeta Pavel l-a cunoscut pe Marcel Pavel în anul 1992, când a venit în România. De atunci au rămas împreună. S-au căsătorit în 1996, dar Au împreună doi băieți, Richard, de 26 ani, și Sasha, de 23 ani, dar și o fetiță de toată frumusețea pe nume Iuvenalia Ioana, în vârstă de 9 ani.