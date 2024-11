Cum a apărut Elena Lasconi după rezultatele exit-poll. Detaliul inedit de la gâtul candidatei USR

Elena Lasconi jubilează, după afișarea primelor rezultate ale exit-poll-urilor. Șefa USR s-a prezentat la sediul partidului într-o ținută îndrăzneață, semn că are încredere că se va bate cu Marcel Ciolacu în turul II pentru șefia statului român.

Elena Lasconi, într-o ținută roșie ca focul în noaptea alegerilor

Candidata partidului , Elena Valerica Lasconi, s-a prezentat la sediul formațiunii într-o ținută inedită. Rochia roșie, strânsă pe corp, asortată cu o pereche de pantofi cu toc, au făcut-o pe candidata la prezidențiale să debordeze de încredere, chiar dacă, după cum susține chiar ea, preferă să nu se bucure de rezultate încă.

Rochia roșie ca focul nu este singura care a atras atenția în noaptea celor mai importante alegeri din România. Elena Lasconi poartă la gât un lanț de aur cu o cruce mare, lucru curios, dat fiind faptul că, în trecut, aceasta a declarat că biserica ar trebui ținută la distanță de viața politică. S-ar părea, totuși, că , cel puțin potrivit sondajelor oficiale.

Acuzat că partidul pe care îl conduce nu este adeptul creștinismului, Elena Lasconi a explicat faptul că este de părere că biserica și politica ar trebui să se afle la poli opuși, distanța dintre ele fiind în beneficiul democrației. Ea își asumă faptul că este creștină, în timp ce mulți membri ai USR au alte religii. Chiar și membri familiei sale au ales drumul penticostal, însă candidata la prezidențiale a preferat să se mențină în sfera ortodoxiei, fiind singura din familia ei care se închină lui Dumnezeu în mod tradițional.

„Biserica ar trebui să fie departe de politic. Și nu este acum faptul că sunt controversată, pentru că port cruce la gât. Mie mi se pare că se exagerează tocmai pentru că s-a făcut o campanie agresivă încă de la alegerile prezidențiale de acum 5 ani. Nu văd locul bisericii în politică și nici a politicului în biserică. La alegeri, foarte mulți politicieni se agață de preoți pentru că așa cred că câștigă voturi. Eu nu o să bag cu lingurița pe gât credința nimănui. Au fost momente grele în care rugăciunea m-a ajutat”, spunea Lasconi recent.

Gigi Becali, acuzații de satanism

În același timp, Elena Lasconi, care se laudă cumva cu credința sa, este . Ba mai mult, patronul FCSB o pune pe șefa USR la zid pentru că a îndrăznit să candideze pentru președinția țării, fiind femeie.

„Cand va fi vorba de USR, care este un partid satanist… Dar Elena Lasconi spune „Doamne ajută”. Pai cum te ajută Dumnezeu, dacă tu promovezi lucrurile astea? Ba că a zis că a votat pentru familie, ba că, de fapt, nu este pentru familie. Ea nici nu are familie dar vrea să fie președintele României. Păi cum să fi președintele României tu, nu ți-e rușine așa un pic? Ești o femeie. Problema e că femeia nu are voie să stăpânească bărbatul. Președintele este stăpân, e împărat, cum să stăpânească femeia bărbatul. Ea nu are un bărbat al ei, darămite să stăpânească 10 milioane de bărbați ai României”, a declarat Gigi Becali.