Cum a apărut faimoasa expresie ”Focu’ la ei!”, folosită de Florin Halagian. Puțini știu care este, de fapt, explicația

Adrian Baciu
16.03.2026 | 08:15
Dezvăluiri despre faimoasa expresie ”Focu' la ei!”, folosită de antrenorul Florin Halagian. Sursa foto: colaj Fanatik
Florin Halagian a fost un personaj de-a dreptul fabulos în fotbalul românesc. S-a remarcat ca unul dintre cei mai longevivi și mai controversați antrenori din istoria primei ligi. Mulți îl consideră, pe bună dreptate, o legendă, grație stilului său inconfundabil, limbajul direct, replicile memorabile și felul în care reușea să scoată rezultate chiar și cu echipe modeste. ”Armeanul” a avut și replici care au rămas în memoria colectivă. Cum a apărut faimoasa expresie ”Focu’ la ei!

Ediția de sâmbătă, 7 martie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, a fost din nou una de colecție. Horia Ivanovici și invitatul său permanent, Andrei Vochin, au vorbit despre viața legendarului Florin Halagian, un antrenor unic în fotbalul autohton prin rezultate, comportament și multe întâmplări controversate.

Pe numele său Florin Vaschen Halagian, acesta a avut și replici care au rămas în memoria fanilor fotbalului.”(n.r. De unde a apărut faimoasa expresie ”Focu’ la ei!”) A explicat-o el de foarte multe ori. Aceasta era, de fapt, filozofia lui de joc. De aceea nici nu a prins la Steaua, care juca joc de construcție, rapid. El, la toate echipele pe unde a antrenat, Bacău, Ceahlăul, toate acestea, pregătea, mai degrabă, un joc, ca să înțeleagă publicul de acum, spre ceea ce juca Dan Petrescu la CFR Cluj.

De altfel, mi se pare că Dan Petrescu a copiat foarte mult. (n.r. E un discipol al lui Halagian) Cred că da. L-a copiat foarte mult. Halagian, de exemplu, nu a fost niciodată îmbrăcat la costum pe bancă. El avea doar treningul, șepcuța lui norocoasă, la fel ca Dan Petrescu, a spus Andrei Vochin.

Ce le spunea Florin Halagian jucătorilor săi: ”Nu mă interesează! Focu’ la ei!”

De-a lungul vieții sale, Florin Halagian a ținut să ofere o definiție proprie a acestui îndemn pe care l-a avut în perioada în care se afla pe banca unor echipe de plan secund din prima divizie.

”Aceasta este o expresie pe care am inventat-o pentru a le transmite jucătorilor de pe teren că mingea e bine să fie pe jumătatea terenului adversarului, chiar dacă avem posesia sau nu, le-am spus că e mai bine să jucăm acolo”, spunea ”Armeanul”.

Andrei Vochin a mai dezvăluit modul în care discuta Halagian cu elevii săi. ”Jucând mai defensiv, le spunea jucătorilor: ‘Bă, nu mă interesează: Focu’ la ei! Adică: mingea să fie tot timpul în terenul lor. Fie că ne retragem și ne apărăm la mijlocul terenului, fie că ne apărăm, eu nu vreau să fie mingea în terenul nostru”, mai povestește jurnalistul.

Oficialul FRF mai reamintește faptul că Halagian nu era deloc nemulțumit de rezultatele de 0-0. În plus, ”Armeanul” mai avea o vorbă, mai degrabă o poziție critică față de celebra sintagmă ”2-0 e un scor periculos”.

”S-a dovedit și statistic că, în 92% din cazuri, echipele care au 2-0 nu pierd meciul respectiv. Despre asta, Florin Halagian spunea ‘auzi, mă, dați-mi mie 2-0 la pauză să vedeți dacă mai pierd eu vreun meci!’”.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
