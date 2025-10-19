Cum a apărut Georgina Rodriguez la o prezentare de modă. Logodnica lui Cristiano Ronaldo nu a trecut neobservată

ADVERTISEMENT

Georgina Rodriguez este din nou în centrul atenției, după ce . Frumoasa brunetă a împărtășit cu cei din spațiul virtual cum a apărut la o celebră prezentare de modă, unde a fost invitată și în urmă cu un an.

Ținuta purtată de Georgina Rodriguez la o prezentare de modă

Georgina Rodriguez a luat parte la Riyadh Fashion Week. Evenimentul desfășurat în Arabia Saudită are loc în perioada 16 – 21 octombrie 2025. nu a lipsit de la defilările de pe podium.

Frumoasa vedetă, care este mereu impecabilă când iese din casă, s-a așezat în primul rând. Bruneta a fost în vizorul tuturor, motiv pentru care oamenii au observat care a fost ținuta pe care a ales-o pentru această ocazie.

Și-a dorit să țină cont de spectacol și nu a vrut să iasă în evidență prea mult. Cu toate acestea, tânăra a optat pentru un superb trench de culoare bej, pe sub care pare că nu mai are nimic, în afară de lenjerie intimă.

Trenchul a fost completat cu o eșarfă în aceeași nuanță, extrem de frumoasă. Georgina Rodriguez a fost remarcată datorită machiajului și coafurii, dar și bijuteriilor strălucitoare și în valoare de milioane de euro.

Georgina Rodriguez, cucerită de inelul de logodnă

Inelul de logodnă nu a lipsit de pe degetul logodnicei lui Cristiano Ronaldo. Celebrul fotbalist nu s-a uitat la bani când a achiziționat bijuteria. În prezent, frumoasa brunetă pare că nu se mai desparte deloc în ultima perioadă de acesta.

Accesoriul se integrează de minune în toate ținutele pe care vedeta le poartă la prezentările de modă sau atunci când merge la sală. Mai mult, este încântată de inelul care are un diament uriaș și strălucitor, care se face remarcat instant.

„Look-ul complet merită nota 10”, „Arată atât de minunat”, „Wow” sau „Iubesc tot ce ține de acest look, atât de frumos”, sunt o mică parte dintre comentariile primite de Georgina Rodriguez, pe .