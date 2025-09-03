Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune

Andreea Hanca este o femeie care nu are cum să treacă neobservată. Soția lui Sergiu Hanca nu doar că arată uimitor de bine, dar știe și ce piese vestimentare să aleagă pentru a-și pune silueta în valoare. Cea mai recentă apariție de-ale sale în tribune a furat privirile tuturor.

ADVERTISEMENT

Andreea Hanca nu a lipsit de la meciul Farul-Petrolul

Sergiu Hanca are toate motivele din lume să se considere un bărbat împlinit. Fotbalistul nu are succes doar pe plan profesional, ci și pe plan personal. Sergiu are alături o frumusețe de femeie, care nu lipsește niciodată din tribune.

Andreea Hanca este o prezență care atrage mereu privirile tuturor celor din jur. Soția lui Sergiu Hanca știe cum să se pună în valoare, iar una dintre cele mai recente apariții de-ale sale în tribune aproape că a eclipsat întregul meci.

ADVERTISEMENT

, acolo unde s-a jucat meciul dintre Farul și Petrolul. Frumoasa blondină nu lipsește niciodată de la meciurile soțului ei, iar Sergiu Hanca o poate considera un adevărat talisman norocos.

Cum și-a făcut apariția în tribune soția lui Sergiu Hanca

De data asta, Andreea Hanca s-a asigurat că se află în vizorul soțului, așa că s-a așezat chiar în fața lui. Nu doar Sergiu a remarcat-o pe frumoasa lui soție, ci și restul suporterilor care au venit să asiste la meci. Ca de obicei, Andreea Hanca a optat pentru o ținută elegantă, rafinată, care i-a pus silueta în valoare.

ADVERTISEMENT

La meciul dintre Farul și Petrolul, a ales să poarte un corset în nuanța roz-somon, peste care a pus un sacou cu paiete și cu o ușoară transparență. Întreaga ținută a fost completată de un colier subțire și de o pereche de cercei elegantă. Desigur, cel mai de preț accesoriu purtat de Andreea a fost chiar zâmbetul pe care l-a avut pe întreaga durată a meciului.

ADVERTISEMENT

De fiecare dată când este prezentă pe stadion, Andreea Hanca trăiește emoțiile la intensitate maximă, la fel ca soțul ei. Partenera lui Sergiu Hanca nu a lipsit aproape de la niciun meci, fiind prezentă în tribune încă de pe vremea când Sergiu evolua la ASA Târgu Mureș.

Deși se cunosc de mai bine de un deceniu, relația și sentimentele dintre Andreea și Sergiu Hanca sunt la fel de puternice. Frumoasa soție a mijlocașului de la Petroulul a recunoscut că și acum este la fel de îndrăgostită, dar și la fel de geloasă pe Sergiu.

ADVERTISEMENT

„Am simțit și încă simt gelozia! Sunt îndrăgostită de soțul meu. Sunt geloasă chiar și pe colegii lui cu care, câteodată, stă mai mult decât stă cu mine acasă.”, a declarant Andreea Hanca, potrivit .