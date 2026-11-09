Ines Garcia îl consolează pe Lamine Yamal. Starul Barcelonei, OUT de la naționala Spaniei. Galerie foto

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Ines Garcia, iubita lui Lamine Yamal, a fost prezentă în tribune înainte de a se afla că spaniolul este OUT de la națională. Frumoasa șatenă a postat o imagine simplă, dar de mare efect cu care a surprins pe toată lumea.

Ipostază specială pentru partenera lui Lamine Yamal, care e OUT de la națională

Lamine Yamal (19 ani) a pierdut Balonul de Aur în favoarea lui Harry Kane (33 ani). Apoi, a reușit să bifeze o mare victorie. are legătură cu recordul lui Kylian Mbappe (27 ani) pe care spaniolul l-a depășit. A devenit fotbalistul care marchează cele mai multe goluri în Champions League înainte de a împlini 20 de ani.

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Tânărul jucător este unul dintre cei mai buni din lume, având parte de o mare susținere de la fani și familie. Partenera de viață, Ines Garcia (21 ani), este un sprijin important la rândul ei. Frumoasa influenceriță este nelipsită de la meciurile acestuia, fiind prezentă inclusiv la partida dintre Atletico Madrid – , scor 1-2.

Înainte de start actrița și-a făcut apariția printr-o imagine distribuită în social media. Fotografia este surprinsă de la spate și o arată purtând un palton negru și un fular tricotat de culoare galben-muștar. Outfit-ul este accesorizat cu o geantă neagră atipică, care la prima vedere pare să fie de la un brand celebru.

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Poșeta este un model vintage rar de la Chanel, având o formă asimetrică, ieșită din comun. Iubita lui Lamine Yamal adoră să fie în centrul atenției, însă nimeni nu a putut să o pregătească pentru vestea pe care fotbalistul a primit-o. Din păcate, imediat după partida de pe Metropolitano sportivul, care are o relație de lungă durată cu Ines Garcia, a primit o veste neplăcută. O durere la genunchi l-a trimis în cabinetul medical pentru investigații. Verdictul doctorilor l-a determinat pe antrenorul Luis de la Fuente să-l excludă momentan din lot pentru a se recupera. Astfel, nu se va putea baza pe serviciile tânărului pentru partida cu Cehia din Nations League.

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Lamine Yamal, OUT de la naționala Spaniei

Jurnalistul italian Fabrizio Romano este cel care a făcut dezvăluirea despre starul celor de la Barcelona. Acesta a menționat că sportivul are nevoie de o mică pauză. Campionul mondial nu va sta prea multă vreme departe de pasiunea sa și va reveni în lot la timp pentru partida cu Anglia. Meciul este programat pentru ziua de duminică, 15 noiembrie. „Lamine Yamal nu va fi disponibil pentru Spania în meciul împotriva Cehiei din cauza unor probleme la genunchi. Yamal se va alătura lotului înaintea partidei cu Anglia, recuperându-se după disconfortul resimțit la genunchi”, se arată în postarea gazetarului, de pe pagina de .

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Prin urmare, naționala Spaniei nu se poate baza pe campionul mondial perioada aceasta. Atacantul va rămâne în Barcelona a-și rezolva problemele pe care le are la genunchiul drept. Pentru primul meci din Liga Națiunilor, care se va disputa joi, de la ora 21:45, tehnicianul nu-l va avea în teren nici pe Mikel Oyarzabal.

Fotbalistul a fost diagnosticat cu gripă, care se află deja în faza finală. Cu toate acestea, Federația a ținut să sublinieze faptul că jucătorul își va încheia recuperarea la San Sebastián. În schimb, pentru partida care se va desfășura pe stadionul Letná din Praga selecționerul spaniol va avea la dispoziție 25 de fotbaliști.