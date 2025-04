Cum a apărut Juri Cisotti la interviu după ce a făcut spectacol în FCSB – CFR Cluj 3-2. Care este starea de sănătate a italianului. Foto și Video

FCSB a făcut un pas uriaș către al doilea titlu consecutiv în Superliga României, după victoria cu 3-2 în fața celor de la CFR Cluj. Juri Cisotti a fost, fără doar și poate, omul meciului. Mijlocașul italian a marcat două goluri, însă a ieșit șifonat de pe teren.

FCSB, victorie uriașă în derby-ul cu CFR Cluj

Juri Cisotti a deschis scorul în prima repriză, iar Vlad Chiricheș a majorat diferența în partea secundă cu un șut superb de la mare distanță. Același Cisotti a făcut 3-0 după o recuperare în fața porții.

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu a marcat după un penalty apărat inițial de Ștefan Târnovanu, iar tot el a micșorat avantajul celor de la FCSB în minutele de prelungire, însă a fost mult prea târziu.

Juri Cisotti a venit la flash-interviu cu un bandaj uriaș. El a ieșit de pe teren în minutele de prelungire, după ce a fost lovit de un adversar. Italianul a dat de înțeles că nu este o accidentare gravă și a pus doar gheață pentru a reveni cât mai rapid.

ADVERTISEMENT

Juri Cisotti: „Nu mă interesează cine a marcat. Important e că am luat cele 3 puncte”

„A fost un meci foarte greu. Am întâlnit o echipă cu calitate. A mers bine. Din păcate, am avut un cartonaș roșu, dar am demonstrat spirit de echipă și am protejat rezultatul 30 de minute. Au fost două goluri nu foarte frumoase, dar importante. E important că am câștigat azi. Nu mă interesează cine a marcat. Important e că am luat cele 3 puncte.

La primul gol știam că Adi Șut pune mingea acolo și am mers direct. La golul doi am avut senzația că pasa la portar nu e foarte bună și am mers acolo. A fost o organizare foarte bună. Cred că CFR, în prima repriză, a fost o dată sau de două ori periculoasă.

ADVERTISEMENT

Sunt fericit că am câștigat și acum ne pregătim de următoarea etapă. Eu nu am o poziție preferată. Eu încerc să muncesc pentru echipă și să dau variante pentru coechipieri. Mă bucur. Eu cred că aici suntem cu toții jucători foarte buni. Am demonstrat că avem un grup foarte bun.

ADVERTISEMENT

Mă bucur că a revenit și Lixandru după accidentare. Piciorul e ok. A fost doar o lovitură mai tare. Am pus gheață și de mâine voi fi bine. Cu fiecare meci direct, totul se poate schimba în clasament. Noi trebuie să rămânem concentrați”, a declarat Juri Cisotti, conform Prima Sport.