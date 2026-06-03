Cum a apărut Maria Sharapova în tribunele de la Roland Garros. A uimit pe toată lumea

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S-a retras din activitatea competițională în anul 2020, dar a rămas conectată cu pasiunea sa. Descoperă în rândurile de mai jos cum a apărut, de fapt, Maria Sharapova în tribunele de la Roland Garros, turneu pe care l-a câștigat de două ori în cariera sa.

Maria Sharapova, apariție specială la Roland Garros

Maria Sharapova (39 ani) după ce a renunțat la tenis. Și-a lansat un podcast unde discută diverse subiecte notabile, dar asta nu o împiedică să urmărească competițiile sportive. Și unde mai pui că frumoasa șatenă în ultima perioadă, fiind de nerecunoscut.

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Una dintre transformările remarcabile a fost observată la Paris. Aflată în tribunele de la Roland Garros fosta sportivă și-a făcut simțită prezența cu un stil vestimentar care a fost imediat remarcat. Îmbrăcată cu o jachetă albastră marinărească de la brandul Leo Lin a făcut furori pentru că nu mai purta pe sub aproape nimic. În pus, a lăsat la vedere sutienul.

Ținuta elegantă și îndrăzneață în același timp nu este una nouă, cu un look similar pozând destul de recent pe social media. Rusoaica a zâmbit pe tot timpul meciului pe care l-a urmărit cu sufletul la gură. Mai mult decât atât, s-a pozat alături de fostul campion brazilian de tenis Gustavo Kuerten și cu fostul fotbalist David Beckham. Așadar, a atras toate privirile pe terenurile de zgură.

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„Arată în continuare ca o regină absolută după toți acești ani. Roland Garros se simte mai bine cu ea în preajmă”, a scris unul dintre admiratorii frumoasei Maria Sharapova, pe rețelele de socializare, conform . Altul a adăugat: „Roland Garros tocmai a devenit puțin mai iconic”.

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Ce amintiri are Maria Sharapova de la Roland Garros

Tenisul i-a adus premii uriașe în bani, cât și momente de neuitat. Într-un interviu acordat în urmă cu ceva vreme Maria Sharapova a povestit cum a simțit finala de la Roland Garros 2014 când a învins-o pe Simona Halep. Fosta jucătoare a subliniat că partida cu celebra campioană româncă a fost una destul de grea.

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„Poate părea ciudat, dar amintirile mele cele mai puternice legate de Roland Garros sunt cele în care am fost în dificultate, cele care m-au format ca persoană. Cum este de exemplu lupta din 2014 cu Simona Halep din finală, cea mai obositoare din viața mea.

În schimb, titlul din 2012 cucerit în fața Sarei Errani mi-l amintesc cu bucurie pentru că mi-a completat Marele Șlem al carierei”, a spus Maria Sharapova, potrivit publicației italiene , cu ocazia ediției 2023 a turneului Roland Garros.

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În altă ordine de idei, fostul lider mondial a început să joace tenis încă de la vârsta de 5 ani. Când avea 14 ani a jucat pentru prima oară la Indian Wells. Are în palmaresul personal 5 titluri de Grand Slam. Primul a fost obținut în anul 2004, când avea doar 17 ani, la Wimbledon. La acea vreme a învins-o în finală pe Serena Williams.

Ulterior, Maria Sharapova a cucerit trofeul de la US Open în 2006 și Australian Open în 2008. Apoi, în 2012 și 2014 a câștigat Roland Garros. În total, a câștigat 36 de turnee WTA în proba de simplu, o medalie olimpică de argint în 2012 și Fed Cup, alături de naționala Rusiei, în 2008. Ca și lider mondial a atins această poziție pentru prima oară în august 2005. A rămas în fruntea clasamentului WTA timp de 21 de săptămâni.