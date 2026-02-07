Cum a apărut Mihaela Buzărnescu la piscină. Jucătoarea de tenis a uimit cu o imagine în costum de baie

ADVERTISEMENT

A dispărut de aproape 3 anti din lumina reflectoarelor din cauza accidentărilor repetate, dar acum Mihaela Buzărnescu a uimi. Iată cum a apărut jucătoarea de tenis, la piscină, într-un costum de baie din două piese.

Mihaela Buzărnescu, ipostază unică în concediu

Mihaela Buzărnescu a fost invitată de-a lungul anilor în diferite emisiuni și podcasturi. A discutat despre despre viața sa amoroasă și despre . Colegele au acuzat-o de dopaj.

Cunoscuta jucătoare de tenis a trecut prin multe despărțiri dureroase și accidentări care au lăsat-o departe de pasiunea sa. Nu a renunțat complet la sport, recunoscând că terapia sa este în aer liber, cu racheta în mână.

În ultima perioadă tenismena s-a aflat în Emiratele Unite Arabe. Dintr-o destinație pe care nu a dezvăluit-o a imortalizat o imagine care a cucerit oamenii. S-a pozat pe marginea unei piscine, într-un costum de baie din două piese.

Ținuta ideală pentru o zi de plajă este una simplă, dar de mare efect. Cu nuanțe metalice, aceasta a fost completată cu câteva bijuterii discrete și cu ochelari de soare. Mihaela Buzărnescu nu a lăsat niciun detaliu la voia întâmplării.

„Soare, liniște și un moment doar pentru mine”, este descrierea pe care a lăsat-o tenismena, în dreptul pozei de pe Instagram. Imaginea a fost apreciată de multe personalități celebre, cum ar fi Mircea Badea.

Detalii din viața amoroasă a sportivei Mihaela Buzărnescu

Mihaela Buzărnescu și-a comparat la un moment dat existența cu cea a unui artist. Jucătoarea de tenis a subliniat că este mereu pe drumuri, motiv pentru care sunt puține persoane care reușesc să înțeleagă acest stil de viață.

Cu toate acestea, a trăit o poveste de dragoste cu un bărbat care nu face parte din domeniul său de activitate. Marco Dulca, fost fotbalist la FCSB, a fost cel pentru care sportiva a făcut o serie de sacrificii. A făcut asta pentru a menține relația.

. A recunoscut că a suferit din dragoste, dar dezamăgirea a făcut-o să se cunoască mai bine și să se dezvolte în planul profesional. Ulterior, a pus cariera pe primul loc.

„Cu prima relație n-a fost să fie, nu s-a trecut la un alt prag după patru sau cinci ani, după care, spre final, își dorea mai mult. Cam aici s-a dus, pentru că nu a fost susținerea mai mare în perioadele mai puțin bune ale mele.

Când eram accidentată, nu jucam, decât atunci când jucam bine. Așa am decis să încheiem relația pașnic. Apoi, am mai avut două relații, care nu prea au fost ce trebuie, nu urmăreau decât numele și cam atât cu mine. Nu au fost persoane serioase.

Apoi am avut o relație cu cineva din domeniul sportului, am avut același gânduri, aceeași direcție, apoi ulterior nici eu nu știu de ce s-a stins. Mi s-a părut ca era cea mai ok, dintre toate, chiar dacă era diferență de vârstă, 11 ani în favoarea mea.

La 21 de ani am avut prima mea relație și a fost cea mai lungă, a durat aproape opt ani. Au fost momente și momente, dar a fost singura relație care a durat mult.

Nu a fost ușor, pentru că era și vârsta la care participam la multe concursuri, apoi au intervenit și accidentările, care m-au făcut să stau mai mult pe acasă”, a povestit Mihaela Buzărnescu, în podcastul moderat de Radu Țibulcă, relatează .