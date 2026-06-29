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Cum a apărut pe stadion, la Campionatul Mondial, soția lui Endrick, perla Braziliei: ”Când dragostea se înmulțește”

În ce fel și-a făcut simțită prezența frumoasa parteneră a lui Endrick, în tribunele Cupei Mondiale. Mesajul special care a ajuns la inimile tuturor oamenilor.
Alexa Serdan
29.06.2026 | 18:45
Cum a aparut pe stadion la Campionatul Mondial sotia lui Endrick perla Braziliei Cand dragostea se inmulteste
Cum s-a prezentat în tribune soția lui Endrick. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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Perla Braziliei, Endrick, are toate motivele să fie mândru de soția sa. Descoperă în rândurile de mai jos cum a apărut pe stadion, la Campionatul Mondial, blondina cu care sportivul are o relație sentimentală de lungă durată.

Partenera lui Endrick, în centrul atenției în tribunele Cupei Mondiale

Endrick Felipe (19 ani) se numără printre cei mai tineri jucători ce evoluează la Cupa Mondială 2026. Între cel mai bătrân și cel mai tânăr sportiv este o diferență de 26 de ani. De asemenea, sportivul brazilian este mai mic decât partenera sa de viață cu aproape 5 ani, Gabriely Miranda fiind născută în anul 2002.

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Frumoasa influenceriță și model de origine braziliană are, așadar, 24 de ani. Tânăra este însărcinată cu primul său copil, un băiat. Sarcina nu a împiedicat-o să fie prezentă în tribunele unei meci important în care a jucat bărbatul cu care s-a căsătorit în vara lui 2025. Cei doi au făcut pasul cel mare imediat ce sportivul a împlinit vârsta majoratului.

Blondina a apărut într-o ipostază neașteptată pe stadion. Și-a făcut simțită prezența datorită ținutei sale simple, dar speciale. Outfitul compus dintr-o pereche de blugi și un tricou galben al naționalei Braziliei care i-a lăsat la vedere burtica au impresionat o lume întreagă. Tricoul stilizat sub formă de crop top cu numărul 19 pe spate a ieșit în evidență.

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Un alt aspect care a uimit a fost gestul impresionant făcut de Endrick. Fotbalistul lui Real Madrid a mers la soția sa pentru a-i oferi un moment de tandrețe. I-a mângâiat burtica, semn că abia așteaptă să devină tată. Această imagine a surprinsă în timpul meciului dintre Brazilia și Maroc, desfășurat în cadrul turneului final din 2026.

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„Când dragostea se înmulțește!”, este mesajul inedit care a însoțit filmarea cu cei doi parteneri de viață. „Haideți cu Dumnezeu”, a notat Gabriely Miranda, pe Instagram, în dreptul unor fotografii de pe stadion. În acestea etalează un look de mii de euro și o pereche de adidași realizați special pentru partida de fotbal.

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O postare distribuită de Munhoz & Mariano (@munhozemariano)

Cât costă adidașii purtați de soția lui Endrick

Încălțămintea este un model de la brandul de lux Golden Goose, cunoscut pentru designul clasic și steaua specifică de pe laterial. Perechea albă este una specială pentru că are pictată o imagine cu Endrick văzut din spate, în timp ce poartă tricoul galben al naționalei cu numărul 19. În plus, pe vârf este aplicat un steag mic al Braziliei.

Prețul de bază pentru acești adidași pleacă de la 2.400 de lei, pe platforme de modă de lux, cum ar fi Farfetch sau magazinele de multibrand din România. Serviciul de personalizare nu este inclus în această sumă, însă brandul anunță că oferă o experiență inedită unde artiști interni pictează manual și aplică anumite accesorii.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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