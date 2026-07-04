Cum a apărut Penelope Cruz la meciul dintre Spania și Austria din Cupa Mondială. Imaginea s-a viralizat instant

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Penelope Cruz s-a numărat printre personalitățile care nu au lipsit de la meciul dintre Spania și Austria din Cupa Mondială. Iată cum a apărut, de fapt, și cu ce vedete internaționale s-a distrat în tribune celebra actriță.

Penelope Cruz, virală la Campionatul Mondial 2026

Fotbaliștii Spaniei au fost în lumina reflectoarelor în timpul partidei cu Austria din 16-imile Campionatului Mondial 2026. r, meciul terminându-se cu scorul de 3-0. În momentul transmisiunii de pe stadionul SoFi din Inglewood, California, au apărut în vizor și alte vedete.

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Multe dintre camerele de televiziune au surprins-o pe una dintre cele mai cunoscute personalități spaniole. Penelope Cruz este actrița care s-a afișat într-o ipostază unică. A fost admirată de toată lumea pentru vestimentația gândită pentru acest eveniment sportiv, unde a făcut furori cu un accesoriu absolut banal.

Vedeta a purtat culorile naționale ale Spaniei atât pe tricou, cât și pe un fular. Celebra artistă a făcut furori cu imaginea în care apare cu Rosalia, ambele având pe cap fularul roșu cu galben și albastru și pe care apare stema Spaniei și textul „CAMPEONES”. Ce-i drept, jucătorii chiar au demonstrat că sunt niște campioni în adevăratul sens al cuvântului.

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„Haide Spania! Felicitări!”, a scris Penelope Cruz, în dreptul pozei de pe Instagram care a devenit virală imediat. Fotografia a fost apreciată de un număr mare de fani din lumea întreagă, cum ar fi Carlos Alcaraz și David Beckham. A primit like-uri inclusiv de la vedete din țara noastră. Cristina Belciu, fosta iubită a lui Cabron, s-a asigurat de acest lucru.

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Cu cine a apărut Penelope Cruz pe stadion

Fotografia din social media transmite o stare de entuziasm și mândrie națională. Penelope Cruz a celebrat victoria Spaniei în fața Austriei prin dans, voie bună și multe zâmbete alături de cântăreață, dar și de Javier Bardem. Actorul este soțul vedetei, acesta fiind renumit pentru rolul pe care l-a interpretat în „No Country for Old Men”.

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Totodată, este considerat unul dintre cei mai importanți actori ai generației sale. Deține un Premiu Oscar, în timp ce vedeta de origine spaniolă este prima din Spania recompensată cu Premiul Oscar. Evenimentul a avut loc în anul 2009, trofeul fiind primit pentru rolul din „Vicky Cristina Barcelona”.

Cei doi artiști formează un cuplu de foarte multă vreme. S-au cunoscut pe platourile de filmare, în 1992. Cu toate acestea, povestea lor de dragoste a început mai târziu. În 2010 au făcut pasul cel mare și au ajuns la altar. Penelope Cruz și partenerul de viață au doi copii, Leo (născut în 2011) și Luna (născută în 2013).