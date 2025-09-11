Sport

Cum a apărut „Regina Champions League” la Festivalul de film de la Veneția. Vedeta a furat toate privirile cu o ținută aparte

Regina Champions League a reușit să fure toate privire cu o ținută cu adevărat deosebită la Festivalul de film de la Veneția.
Valentina Vladoi
11.09.2025 | 17:30
Cum a aparut Regina Champions League la Festivalul de film de la Venetia Vedeta a furat toate privirile cu o tinuta aparte
Cum s-a afișat Eva Murati la Festivalul de film de la Veneția. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Eva Murati, supranumită și Regina Champions League, a purtat o ținută deosebită la Festivalul de film de la Veneția. Vedeta a făcut furori, atât pe podium, cât și pe rețelele de socializare.

Cum s-a afișat Eva Murati la Festivalul de film de la Veneția

Eva Murati a participat la cea de-a 82-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția. Regina Champions League a optat pentru o rochie neagră, lungă, care a venit la pachet și cu un decolteu cât se poate de generos. Nu fost însă singura care s-a făcut remarcată.

Menționăm faptul că vedeta, în vârstă de 30 de ani, prezintă, începând cu 2017, emisiunea dedicată UEFA Champions League la postul Tring TV din Albania. De altfel ea a fost catalogată ca fiind una dintre cele mai frumoase prezentatoare tv din lume.

Arată impecabil, știe cum să se mențină în formă, iar ținuta aleasă pentru Festivalul de film de la Veneția i-a scos în evidență formele, dar și frumusețea. Iar asta au observat chiar și urmăritorii ei.

Val de reacții la imaginile postate de Eva Murati

Pe lângă imaginile cu ea care au apărut pe internet, Eva Murati a postat și ea pe contul personal de socializare anumite fotografii. Și se pare că acestea au fost spre deliciul fanilor. Nu puțini sunt cei care i-au lăudat ținuta.

„La Palazzo del Cinema pentru Festivalul de Film de la Veneția, purtând încă o piesă haute couture de la @1er_etoile, creație manuală realizată cu dragoste și viziune de @aldy_thelax”, a scris vedeta în dreptul fotografiilor postate.

Și imaginile cu ea au devenit virale pe internet. Mulți au catalogat ținuta ca fiind una ”îndrăzneață”, dar care totuși o pune în ”valoare”. „Uimitoare”, „Absolut superbă!”, „Regina de la Veneția”, „Divină”, acestea sunt doar câteva de miile de comentarii pe care le-a primit Eva Murati la postarea sa.

Cine este Eva Murati

Menționăm faptul că în general, Regina Champions League, are un stil mai îndrăzneț când vine vorba de apariția la unele evenimente. Și în primăvară, când a prezentat o gală, aceasta a optat pentru o ținută aparte.

Eva Murati a purtat atunci tot o rochie lungă, cu un decolteu generos și paiete strălucitoare. Cine este însă vedeta care fură toate privirile? Pentru cei care nu știau, aceasta și-a început cariera la 15 ani.

Nu a durat mult, iar Eva Murati a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri din showbiz-ul albanez. A participat la reclame, a fost model, iar marele succes a venit în anul 2013, atunci când a prezentat primele sale emisiuni TV la Agon Channel.

Ulterior, în 2016 s-a mutat la Vizion Plus, unde a prezentat Miss Universe Albania și VIP Zone. Începând cu anul, aceasta 2017 a debutat ca prezentatoare de sport. Anterior, ea a mai și pozat pentru coperta unei reviste, care i-a fost ca o rampă de lansare.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
