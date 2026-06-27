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Cum a apărut Shakira în tribune la meciul în care Messi a intrat în istoria Cupei Mondiale. Cine a însoțit-o pe artistă

Lionel Messi a intrat în istoria Cupei Mondiale în meciul cu Austria, devenind golgheterul all-time al turneelor finale. Shakira l-a urmărit pe fotbalistul sud-american din tribune. Cum a apărut artista columbiană.
Adrian Baciu
27.06.2026 | 21:00
Cum a aparut Shakira in tribune la meciul in care Messi a intrat in istoria Cupei Mondiale Cine a insotito pe artista
SPECIAL FANATIK
Imagini virale cu Shakira de la meciul în care Messi a scris istorie la Cupa Mondială. Cum a reacționat în tribune alături de băieții săi. Sursa foto: hepta.ro / X / colaj Fanatik
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Toată planeta a fost cu sufletul la gură la meciul jucat de Lionel Messi (39 de ani) contra Austriei, în Grupa J de la Cupa Mondială. A fost un duel care l-a plasat pe argentinian direct în istoria competiției. Acesta a ajuns la 18 goluri și automat a devenit golgheterul all-time al CM. De la fața locului, mai exact de pe Dallas Stadium, sud-americanul a avut un fan de lux. Shakira a venit la meci și s-a comportat ca un suporter. Cum a fost surprinsă artista.

Cum a fost filmată Shakira în timpul meciului de la Cupa Mondială în care Messi a scris istorie

Duelul dintre Argentina şi Austria, de la Cupa Mondială 2026, disputat la Dallas, a adus mai multe momente notabile. În primul rând, este cel istoric, asta după ce Leo Messi a punctat și a devenit cel mai mare marcator din istoria turneelor finale. Apoi, în tribune, a fost un show de zile mari făcut de fanii sud-americani, prezenți, ca de obicei, în număr uriaș.

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În rândul suporterilor lui Messi a fost și o persoană deosebită. E vorba de nimeni alta decât Shakira (49 de ani). Este cunoscut faptul că artista originară din Columbia a avut legături strânse cu lumea fotbalului de-a lungul timpului. Aceasta a fost căsătorită mai bine de un deceniu cu fostul coleg al lui Messi de la Barcelona, Gerard Pique (39 de ani).

În repriza a doua a meciului de pe Dallas Stadium, Shakira a apărut și ea în centrul atenției. La un moment dat, regizorul transmisiunii a surprins-o de două ori pe celebra cântăreața sud-americană. Prima dată era alături de fiul ei. Acesta părea că nu are stare și vrea să o îmbrățișeze. Apoi, a doua oară, aceasta era singură.

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A profitat de ipostază pentru a saluta oamenii și fanii care se află pe stadion, dar și în fața micilor ecrane. Columbianca a zâmbit, a făcut cu mâna și a transmis ”pupici” virtuale. Instant, fanii de pe arena din Dallas au fost extrem de încântați și au ovaționat-o pe aceasta la scenă deschisă. În ultimii ani, Shakira a fost extrem de populară printre microbişti. Ea a cântat imnul Cupei Mondiale din 2010, ”Waka Waka”, având și o melodie oficială pentru competiția din această vară, ”Dai Dai”.

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Cine a însoțit-o pe artistă la meciul lui Messi

Shakira a venit la meciul jucat de Argentina lui Messi contra Austriei, la Dallas, alături de băieții săi. E vorba de Milan (13 ani) și Sasha (11 ani). Cei doi provin din mariajul pe care Shakira l-a avut cu Pique. Fostul cuplu a declarat în repetate rânduri că familia reprezintă prioritatea principală. Astfel, chiar și după despărțirea din 2022, cei doi au încercat să păstreze o relație cât mai echilibrată pentru copii.

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La ora actuală, cei doi băieți locuiesc alături de mama lor în Miami (SUA). Ei apar destul de des la evenimente, premiere și concerte. Au urcat pe scenă cu Shakira la câteva show-uri. Presa internațională a notat că Milan este mai energic și extrovertit, iar Sasha e ceva mai calm și serios.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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