Cum a apărut Shakira în tribune la meciul în care Messi a intrat în istoria Cupei Mondiale. Cine a însoțit-o pe artistă

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Toată planeta a fost cu sufletul la gură la meciul jucat de Lionel Messi (39 de ani) contra Austriei, în Grupa J de la Cupa Mondială. A fost un duel care l-a plasat pe argentinian direct în istoria competiției. Acesta a ajuns la 18 goluri și automat a devenit golgheterul all-time al CM. De la fața locului, mai exact de pe Dallas Stadium, sud-americanul a avut un fan de lux. Shakira a venit la meci și s-a comportat ca un suporter. Cum a fost surprinsă artista.

Cum a fost filmată Shakira în timpul meciului de la Cupa Mondială în care Messi a scris istorie

Duelul dintre Argentina şi Austria, de la Cupa Mondială 2026, disputat la Dallas, a adus mai multe momente notabile. În primul rând, este cel istoric, asta după ce Leo Messi a punctat și a devenit cel mai mare marcator din istoria turneelor finale. Apoi, în tribune, a fost un show de zile mari făcut de fanii sud-americani, prezenți, ca de obicei, în număr uriaș.

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a fost și o persoană deosebită. E vorba de nimeni alta decât Shakira (49 de ani). Este cunoscut faptul că artista originară din Columbia a avut legături strânse cu lumea fotbalului de-a lungul timpului. Aceasta a fost căsătorită mai bine de un deceniu cu fostul coleg al lui Messi de la Barcelona, Gerard Pique (39 de ani).

În repriza a doua a meciului de pe Dallas Stadium, Shakira a apărut și ea în centrul atenției. La un moment dat, regizorul transmisiunii a surprins-o de două ori pe celebra cântăreața sud-americană. Prima dată era alături de fiul ei. Acesta părea că nu are stare și vrea să o îmbrățișeze. Apoi, a doua oară, aceasta era singură.

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⚽️ | Shakira aproveitou uma folga na agenda da turnê para assistir ao jogo entre Argentina e Áustria, no Dallas Stadium, com os filhos, Milan e Sasha. E parece que a loba deu sorte: a Argentina venceu por 2 a 0, com dois gols de Lionel Messi. 🇦🇷 — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil)

A profitat de ipostază pentru a saluta oamenii și fanii care se află pe stadion, dar și în fața micilor ecrane. Columbianca a zâmbit, a făcut cu mâna și a transmis ”pupici” virtuale. Instant, fanii de pe arena din Dallas au fost extrem de încântați și au ovaționat-o pe aceasta la scenă deschisă. În ultimii ani, Shakira a fost extrem de populară printre microbişti. Ea a cântat imnul Cupei Mondiale din 2010, ”Waka Waka”, având și o melodie oficială pentru competiția din această vară, ”Dai Dai”.

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Milan dándose cuenta de que la tremenda ovación es para su mamá, el ícono mundial SHAKIRA😭 oh pique, levántate del suelo. — Paula🇨🇴 (@pgxsmr)

Cine a însoțit-o pe artistă la meciul lui Messi

Shakira a venit la , la Dallas, alături de băieții săi. E vorba de Milan (13 ani) și Sasha (11 ani). Cei doi provin din mariajul pe care Shakira l-a avut cu Pique. Fostul cuplu a declarat în repetate rânduri că familia reprezintă prioritatea principală. Astfel, chiar și după despărțirea din 2022, cei doi au încercat să păstreze o relație cât mai echilibrată pentru copii.

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La ora actuală, cei doi băieți locuiesc alături de mama lor în Miami (SUA). Ei apar destul de des la evenimente, premiere și concerte. Au urcat pe scenă cu Shakira la câteva show-uri. a notat că Milan este mai energic și extrovertit, iar Sasha e ceva mai calm și serios.