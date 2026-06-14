Cum a apărut Simona Halep la dineul oficial prilejuit de retragerea din tenis și cine a lipsit de la sărbătoare

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Simona Halep, în vârstă de 34 de ani, s-a retras oficial din tenis cu un eveniment spectaculos la Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival. “Sunt un om împlinit”, a spus ea, pozând alături de numeroasele sale trofee.

Simona Halep s-a retras definitiv din tenis

La eveniment a participat familia Simonei, Nadia Comăneci, Gică Hagi și Ianis Hagi, împreună cu soțiile, Ilie Năstase, Horia Tecău, Carmen Tocală, Virginia Ruzici, Emil Boc și alte personalități din sport sau societate.

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. Nu puteau lipsi antrenorii Daniel Dobre şi Darren Cahill şi nici fostul sportiv Andrei Pavel, care a jucat alături de Simona la dublu.

„Este foarte emoţionant. Poate o să fie ultima dată când vorbesc oficial, ca sportivă, fostă sportivă. M-aţi susţinut atât la bine cât şi la rău, nu v-aţi îndoit de mine, ceea ce a însemnat enorm, mi-a dat încredere să lupt şi să merg mai departe. Vă mulţumesc din suflet„, a spus Simona în discursul de la final.

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Simona a strălucit la petrecerea de după eveniment

După ce și-a încheiat discursul de final de carieră, marea campioană a fost „condusă” spre „ieșirea din scenă” de către Loredana, cu o nouă interpretare de senzație. „Îi mulțumesc că a acceptat invitația mea, mereu a fost preferata mea”, a spus Simona Halep după acest moment cu totul special, care a consemnat finalul evenimentului din Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

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Evenimenutul din sala BT Arena a fost urmat de un dineu oficial, unde Simona Halep a avut o apariție răvășitoare, stârnind admirația celor prezenți. Halep a fost singură și a stat alături de părinți, fratele ei și nepoței.

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Nu a fost prezent milionarul Dorin Mateiu, care a fost surprins alături de ea într-o vacanță în Mykonos. Fosta jucătoare de tenis nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului, cu toate că de multă vreme se vehicula că nu mai este singură.

A fost în vacanță cu „Regele mezelurilor”

Afaceristul supranumit „Regele mezelurilor” este un bărbat mult mai mare decât fosta tenismenă retrasă din activitate în 2025.

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Se pare că această discrepanță nu este deloc un impediment în calea fericirii lor, fostul număr 1 mondial preferând să aibă la brațul său parteneri cu mai multă experiență de viață. Chiar și fostul soț de care a divorțat în anul 2022 era mai mare decât ea cu 11 ani.