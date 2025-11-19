Sport

Cum a apărut Simona Halep la o bază militară din România. ”Un moment deosebit”

Ținuta purtată de fosta jucătoare de tenis Simona Halep, în timpul vizitei într-o bază militară din țara noastră. Sportiva a fost în centrul atenției.
Alexa Serdan
19.11.2025 | 19:30
Cum a aparut Simona Halep la o baza militara din Romania Un moment deosebit
Simona Halep, prezentă la o bază militară. Sursa foto: Instagram.com
Simona Halep a renunțat la activitatea competițională, dar nu a intrat într-un con de umbră. Iată cum a apărut fostul număr 1 mondial la o bază militară din România, unde a fost elogiat căpitanul aviator Constantin Cantacuzino.

Simona Halep, prezentă într-o bază militară din România

În luna februarie a renunțat la tenis, însă Simona Halep participă în continuare la turnee în calitate de spectator. A adunat peste 40,2 milioane de dolari din premiile încasate de-a lungul carierei sale, iar acum se concentrează pe relaxare.

Fosta jucătoare profesionistă de tenis nu are un program stabilit, motiv pentru care este prezentă la diferite evenimente. A vizionat filmul Cravata galbenă și a fost la un concert de amploare susținut de Loredana Groza.

Recent, sportiva de 34 de ani a fost în centrul atenției. A fost invitată într-o bază militară din țara noastră, unde a îmbrăcat o ținută sobră, dar elegantă în aceeași măsură. A purtat un costum clasic, în două piese.

Cea mai titrată jucătoare din istoria tenisului feminin românesc a fost însoțită de tatăl său. Organizatorii au fost cei care au anunțat că Simona Halep a apărut la evenimentul desfășurat la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino”.

Acesta a avut loc săptămâna trecută, în localitatea Mihail Kogălniceanu din județul Constanța. Aceasta s-a desfășurat cu prilejul împlinirii a 120 de de la nașterea Căpitanului Aviator Constantin Cantacuzino. Pilotul a fost comemorat cu mare fast.

Prin urmare, apariția jucătoarei de tenis a adus „o notă caldă și un plus de vizibilitate”. Acest lucru a consolidat legătura dintre performanța sportivă a dublei campioanei de Grand Slam și recunoștința față de eroii naționali.

Simona Halep, la Baza 57 Aeriană Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino
Așa a apărut Simona Halep, la Baza 57 Aeriană Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino. Sursa foto: Facebook. Colaj: Fanatik

Simona Halep, asul tenisului românesc

Militarii au avut numai cuvinte de laudă la adresa sportivei Simona Halep pe care au catalogat-o drept un as al tenisului. Tenismena româncă a oferit autografe și le-a oferit militarilor din bază tricouri personalizate.

„Un as al tenisului a onorat memoria unui as al aerului. Un moment deosebit l-a reprezentat participarea campioanei Simona Halep, asul tenisului românesc, care a dorit să aducă un omagiu asului aerului, Căpitanul Cantacuzino.

Într-un gest de apreciere și solidaritate, Simona a oferit tricouri personalizate tinerilor militari dispusi în formație, având alături unele dintre cele mai apreciate și populare aeronave de luptă la nivel mondial.

F-16 și EF-2000 Typhoon, precum și renumitele elicoptere IAR/SA-330 Puma și UH-60 Black Hawk.

Acești tineri, evidențiați prin profesionalism, disciplină și devotament, au primit gestul simbolic ca pe o recunoaștere a responsabilităților pe care le îndeplinesc în serviciul țării.

Un moment care a subliniat legătura dintre excelența sportivă și spiritul militar”, a anunțat Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino”, despre prezența sportivei Simona Halep, pe pagina de Facebook.

