Cum a apărut Simona Halep la o bază militară din România. ”Un moment deosebit”

Simona Halep a renunțat la activitatea competițională, dar nu a intrat într-un con de umbră. Iată cum a apărut fostul număr 1 mondial la o bază militară din România, unde a fost elogiat căpitanul aviator Constantin Cantacuzino.
În luna februarie a renunțat la tenis, însă Simona Halep participă în continuare la turnee în calitate de spectator. A adunat peste 40,2 milioane de dolari din premiile încasate de-a lungul carierei sale, iar acum se concentrează pe relaxare.
Fosta jucătoare profesionistă de tenis nu are un program stabilit, motiv pentru care este prezentă la diferite evenimente. A vizionat filmul Cravata galbenă și a fost la un concert de amploare susținut de Loredana Groza.
Recent, sportiva de 34 de ani a fost în centrul atenției. A fost invitată într-o bază militară din țara noastră, unde a îmbrăcat o ținută sobră, dar elegantă în aceeași măsură. A purtat un costum clasic, în două piese.
Cea mai titrată jucătoare din istoria tenisului feminin românesc a fost însoțită de tatăl său. Organizatorii au fost cei care au anunțat că Simona Halep a apărut la evenimentul desfășurat la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino”.
Acesta a avut loc săptămâna trecută, în localitatea Mihail Kogălniceanu din județul Constanța. Aceasta s-a desfășurat cu prilejul împlinirii a 120 de de la nașterea Căpitanului Aviator Constantin Cantacuzino. Pilotul a fost comemorat cu mare fast.
Prin urmare, apariția jucătoarei de tenis a adus „o notă caldă și un plus de vizibilitate”. Acest lucru a consolidat legătura dintre performanța sportivă a dublei campioanei de Grand Slam și recunoștința față de eroii naționali.
Militarii au avut numai cuvinte de laudă la adresa sportivei Simona Halep pe care au catalogat-o drept un as al tenisului. Tenismena româncă a oferit autografe și le-a oferit militarilor din bază tricouri personalizate.
„Un as al tenisului a onorat memoria unui as al aerului. Un moment deosebit l-a reprezentat participarea campioanei Simona Halep, asul tenisului românesc, care a dorit să aducă un omagiu asului aerului, Căpitanul Cantacuzino.
Într-un gest de apreciere și solidaritate, Simona a oferit tricouri personalizate tinerilor militari dispusi în formație, având alături unele dintre cele mai apreciate și populare aeronave de luptă la nivel mondial.
F-16 și EF-2000 Typhoon, precum și renumitele elicoptere IAR/SA-330 Puma și UH-60 Black Hawk.
Acești tineri, evidențiați prin profesionalism, disciplină și devotament, au primit gestul simbolic ca pe o recunoaștere a responsabilităților pe care le îndeplinesc în serviciul țării.
Un moment care a subliniat legătura dintre excelența sportivă și spiritul militar”, a anunțat Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino”, despre prezența sportivei Simona Halep, pe pagina de Facebook.