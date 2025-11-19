Cum a apărut Simona Halep la o bază militară din România. ”Un moment deosebit”

ADVERTISEMENT

Simona Halep a renunțat la activitatea competițională, dar nu a intrat într-un con de umbră. Iată cum a apărut fostul număr 1 mondial la o bază militară din România, unde a fost elogiat căpitanul aviator Constantin Cantacuzino.

Simona Halep, prezentă într-o bază militară din România

În luna februarie a renunțat la tenis, însă Simona Halep participă în continuare la turnee în calitate de spectator. A adunat peste 40,2 milioane de dolari din premiile încasate de-a lungul carierei sale, iar acum se concentrează pe relaxare.

ADVERTISEMENT

Fosta nu are un program stabilit, motiv pentru care este prezentă la diferite evenimente. A vizionat filmul Cravata galbenă și a fost la un concert de amploare susținut de Loredana Groza.

Recent, sportiva de 34 de ani a fost în centrul atenției. A fost invitată într-o bază militară din țara noastră, unde a îmbrăcat o ținută sobră, dar elegantă în aceeași măsură. A purtat un costum clasic, în două piese.

ADVERTISEMENT

Cea mai titrată jucătoare din istoria tenisului feminin românesc a fost însoțită de tatăl său. Organizatorii au fost cei care au anunțat că Simona Halep a apărut la evenimentul desfășurat la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino”.

ADVERTISEMENT

Acesta a avut loc săptămâna trecută, în localitatea Mihail Kogălniceanu din județul Constanța. Aceasta s-a desfășurat cu prilejul împlinirii a 120 de de la nașterea Căpitanului Aviator Constantin Cantacuzino. Pilotul a fost comemorat cu mare fast.

Prin urmare, apariția jucătoarei de tenis a adus „o notă caldă și un plus de vizibilitate”. Acest lucru a consolidat legătura dintre performanța sportivă a dublei campioanei de Grand Slam și recunoștința față de eroii naționali.

ADVERTISEMENT

Simona Halep, asul tenisului românesc

Militarii au avut numai cuvinte de laudă la adresa sportivei pe care au catalogat-o drept un as al tenisului. Tenismena româncă a oferit autografe și le-a oferit militarilor din bază tricouri personalizate.

„Un as al tenisului a onorat memoria unui as al aerului. Un moment deosebit l-a reprezentat participarea campioanei Simona Halep, asul tenisului românesc, care a dorit să aducă un omagiu asului aerului, Căpitanul Cantacuzino.

Într-un gest de apreciere și solidaritate, Simona a oferit tricouri personalizate tinerilor militari dispusi în formație, având alături unele dintre cele mai apreciate și populare aeronave de luptă la nivel mondial.

F-16 și EF-2000 Typhoon, precum și renumitele elicoptere IAR/SA-330 Puma și UH-60 Black Hawk.

Acești tineri, evidențiați prin profesionalism, disciplină și devotament, au primit gestul simbolic ca pe o recunoaștere a responsabilităților pe care le îndeplinesc în serviciul țării.

Un moment care a subliniat legătura dintre excelența sportivă și spiritul militar”, a anunțat Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino”, despre prezența sportivei Simona Halep, pe pagina de .