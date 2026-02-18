Cum a apărut Sorana Cîrstea la petrecerea jucătoarelor de la Dubai. Fanii au fost impresionați: ”Cea mai frumoasă!”

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea nu este doar una dintre cele mai în formă jucătoare din circuitul WTA, ci și una dintre cele mai frumoase sportive. Românca atrage toate privirile atât pe teren, cât și le evenimentele conectate cu turneele în care este angrenată. În această săptămână, la Dubai, ”Sori” a avut o apariție de senzație la petrecerea de dinaintea competiției.

Sorana Cîrstea, apariție impresionantă la Dubai. Românca a atras toate privirile la petrecerea jucătoarelor

Ajunsă la vârsta de 35 de ani și în pragul retragerii din activitate, Sorana Cîrstea are un sezon 2026 de excepție. Românca are 12 victorii în 14 partide jucate, plus un trofeu câștigat chiar în România, la Transylvania Open 2026 – Cluj-Napoca. În acest sezon, Sorana a pierdut doar cu Naomi Osaka (Australian Open) și Aryna Sabalenka (Brisbane).

ADVERTISEMENT

De la Cluj, Sorana a călătorit spre zona arabă, mai exact spre Emiratele Arabe Unite. , dar și o ”prestație” remarcabilă la petrecerea jucătoarelor. Frumoasa sportivă născută în București a impresionat asistența la petrecerea oficială a jucătoarelor. Evenimentul a fost unul premergător turneului WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships 2026.

”Vedetele WTA au fost prezente într-o atmosferă relaxată, dar elegantă, la petrecerea turneul de tenis Dubai Duty Free din 2026. Deși competiția WTA a fost privată de absența mai multor jucătoare de top, inclusiv a primelor două clasate, petrecerea a fost animată de numărul 4 mondial, Coco Gauff, Belinda Bencic, campioana en-titre a Australian Open, Elena Rybakina, și alte vedete”, scriu cei de la .

ADVERTISEMENT

Un clip în care Sorana a spus și câteva cuvinte despre eveniment a fost postat pe contul de X al turneului: ”Mâncare bună și muzică drăguță! Cred că seara va fi una superbă”, a spus româncă.

ADVERTISEMENT

Tennis, glamour, and a night to remember 🎾✨ The 2026 Players’ Party sets the stage for an incredible week at the Dubai Duty Free Tennis Championships. — Dubai Tennis Champs (@DDFTennis)

Prietene bune, Sorana Cîrstea și elvețianca Belinda Bencic au apărut împreună la fotografie. Cele două au fost considerate cele mai ”elegante” prezențe de la Dubai Party. ”Sorana Cîrstea și Belinda Bencic s-au remarcat ca fiind cele mai elegante. Au optat pentru rochii în nuanțe delicate, asortate cu tocuri și genți drăguțe, în stil primăvăratic”, mai notează site-ul citat.

Loving the women's outfits at the players party in Dubai from WTA Instagram. All look great, my fave outfits are and 👌 Which player(s) is your favourite outfit? 🎥; WTA Instagram — Pavvy G (@pavyg)

Ce au spus fanii tenisului când au văzut-o pe Sorana Cîrstea

Așadar, specialiștii au constatat clar faptul că Sorana a fost una dintre cele mai elegante prezențe la Dubai, alături de Belinda Bencic. Ambele au optat pentru rochii în nuanțe soft, culori pastelate, combinate cu tocuri și unele accesorii.

ADVERTISEMENT

Pe rețelele de socializare, fanii au apreciat ținuta româncei. Au fost mai multe postări pe X (fostul Twitter) pe această temă: ”Cea mai frumoasă” / ”Superbă ca de obicei!” / ”Sorana, ce apariție!”, sunt doar câteva dintre reacții. Alături de Sorana și Belinda, la evenimentul destins de la Dubai au mai participat și alte jucătoare, precum Coco Gauff, Elena Rybakina, Mirra Andreeva sau Emma Raducanu.

Când se va retrage Sorana Cîstea din tenis

În ciuda faptului că traversează un sezon de excepție, . Încă din decembrie 2025, românca de 35 de ani, una dintre cele mai îndrăgite jucătoare de tenis din circuit, a postat, pe rețelele sociale, un mesaj emoționant în care a anunțat că acest sezon va marca ultimul său an în circuitul profesionist.

”Iubesc tenisul… Iubesc disciplina, rutinele, munca grea. Competiția și adrenalina îmi hrănesc sufletul. Dar, ca și în viață, orice lucru trebuie să ajungă la un sfârșit. Anul viitor (n.r. 2026) va fi al 20-lea meu an pe circuit ca jucătoare profesionistă de tenis.

Niciodată nu m-am așteptat să concurez atât de mult timp. Ultimii câțiva ani au fost cei mai fericiți ai mei pe teren și m-au ținut în mișcare. Cu toate acestea, am decis că 2026 va fi ultimul meu an pe circuit”, a transmis Sorana Cîrstea, pe contul său de Instagram.