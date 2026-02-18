Sport

Cum a apărut Sorana Cîrstea la petrecerea jucătoarelor de la Dubai. Fanii au fost impresionați: ”Cea mai frumoasă!”

Sorana Cîrstea a atras atenția la Dubai nu doar pe teren, ci și la petrecerea jucătoarelor, un eveniment organizat înainte de startul competiției. Gazdele și fanii au fost impresionați de româncă.
Adrian Baciu
18.02.2026 | 14:15
Cum a aparut Sorana Cirstea la petrecerea jucatoarelor de la Dubai Fanii au fost impresionati Cea mai frumoasa
ULTIMA ORĂ
”Cea mai elegantă prezență”: imagini spectaculoase cu Sorana Cîrstea, la petrecerea jucătoarelor de la Dubai. Sursa foto: hepta.ro / X / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea nu este doar una dintre cele mai în formă jucătoare din circuitul WTA, ci și una dintre cele mai frumoase sportive. Românca atrage toate privirile atât pe teren, cât și le evenimentele conectate cu turneele în care este angrenată. În această săptămână, la Dubai, ”Sori” a avut o apariție de senzație la petrecerea de dinaintea competiției.

Sorana Cîrstea, apariție impresionantă la Dubai. Românca a atras toate privirile la petrecerea jucătoarelor

Ajunsă la vârsta de 35 de ani și în pragul retragerii din activitate, Sorana Cîrstea are un sezon 2026 de excepție. Românca are 12 victorii în 14 partide jucate, plus un trofeu câștigat chiar în România, la Transylvania Open 2026 – Cluj-Napoca. În acest sezon, Sorana a pierdut doar cu Naomi Osaka (Australian Open) și Aryna Sabalenka (Brisbane).

ADVERTISEMENT

De la Cluj, Sorana a călătorit spre zona arabă, mai exact spre Emiratele Arabe Unite. Aici, româncă a înregistrat deja câteva victorii, dar și o ”prestație” remarcabilă la petrecerea jucătoarelor. Frumoasa sportivă născută în București a impresionat asistența la petrecerea oficială a jucătoarelor. Evenimentul a fost unul premergător turneului WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships 2026.

Vedetele WTA au fost prezente într-o atmosferă relaxată, dar elegantă, la petrecerea turneul de tenis Dubai Duty Free din 2026. Deși competiția WTA a fost privată de absența mai multor jucătoare de top, inclusiv a primelor două clasate, petrecerea a fost animată de numărul 4 mondial, Coco Gauff, Belinda Bencic, campioana en-titre a Australian Open, Elena Rybakina, și alte vedete”, scriu cei de la Women Tennis Blog.

ADVERTISEMENT
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Digi24.ro
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru

Un clip în care Sorana a spus și câteva cuvinte despre eveniment a fost postat pe contul de X al turneului: ”Mâncare bună și muzică drăguță! Cred că seara va fi una superbă”, a spus româncă.

ADVERTISEMENT
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum...
Digisport.ro
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata

Prietene bune, Sorana Cîrstea și elvețianca Belinda Bencic au apărut împreună la fotografie. Cele două au fost considerate cele mai ”elegante” prezențe de la Dubai Party. ”Sorana Cîrstea și Belinda Bencic s-au remarcat ca fiind cele mai elegante. Au optat pentru rochii în nuanțe delicate, asortate cu tocuri și genți drăguțe, în stil primăvăratic”, mai notează site-ul citat.

Ce au spus fanii tenisului când au văzut-o pe Sorana Cîrstea

Așadar, specialiștii au constatat clar faptul că Sorana a fost una dintre cele mai elegante prezențe la Dubai, alături de Belinda Bencic. Ambele au optat pentru rochii în nuanțe soft, culori pastelate, combinate cu tocuri și unele accesorii.

ADVERTISEMENT

Pe rețelele de socializare, fanii au apreciat ținuta româncei. Au fost mai multe postări pe X (fostul Twitter) pe această temă: ”Cea mai frumoasă” / ”Superbă ca de obicei!” / ”Sorana, ce apariție!”, sunt doar câteva dintre reacții. Alături de Sorana și Belinda, la evenimentul destins de la Dubai au mai participat și alte jucătoare, precum Coco Gauff, Elena Rybakina, Mirra Andreeva sau Emma Raducanu.

Când se va retrage Sorana Cîstea din tenis

În ciuda faptului că traversează un sezon de excepție, Sorana Cîrstea este decisă să își încheie cariera la finalul acestui an. Încă din decembrie 2025, românca de 35 de ani, una dintre cele mai îndrăgite jucătoare de tenis din circuit, a postat, pe rețelele sociale, un mesaj emoționant în care a anunțat că acest sezon va marca ultimul său an în circuitul profesionist.

”Iubesc tenisul… Iubesc disciplina, rutinele, munca grea. Competiția și adrenalina îmi hrănesc sufletul. Dar, ca și în viață, orice lucru trebuie să ajungă la un sfârșit. Anul viitor (n.r. 2026) va fi al 20-lea meu an pe circuit ca jucătoare profesionistă de tenis.

Niciodată nu m-am așteptat să concurez atât de mult timp. Ultimii câțiva ani au fost cei mai fericiți ai mei pe teren și m-au ținut în mișcare. Cu toate acestea, am decis că 2026 va fi ultimul meu an pe circuit”, a transmis Sorana Cîrstea, pe contul său de Instagram.

Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Un cvadruplu campion olimpic laudă echipajul României la...
Fanatik
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Un cvadruplu campion olimpic laudă echipajul României la bob: „Este un succes enorm!”
Salariul lui George Pușcaș la Dinamo! Atacantul român cerea 50.000 de euro în...
Fanatik
Salariul lui George Pușcaș la Dinamo! Atacantul român cerea 50.000 de euro în urmă cu câteva luni
GALERIE FOTO. Cât a costat, de fapt, bobul României folosit de Mihai Tentea...
Fanatik
GALERIE FOTO. Cât a costat, de fapt, bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Florin Prunea, atac devastator la adresa lui MM Stoica: 'Păcălici și agarici. Îți...
iamsport.ro
Florin Prunea, atac devastator la adresa lui MM Stoica: 'Păcălici și agarici. Îți dădeam eu ție una în scăfârlia aia!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!