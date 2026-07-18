Cum a apărut soția lui Marc Cucurella în tribune la meciul Spaniei. Claudia Rodriguez a captat toată atenția

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Soțiile de fotbaliști reușesc să iasă în evidență destul de ușor. Descoperă în rândurile de mai jos cum a apărut Claudia Rodriguez, partenera lui Marc Cucurella, în tribune la meciul Spaniei. Ținuta care i-a cucerit pe toți.

Partenera lui Marc Cucurella, apariție specială pe stadion

Fundașul lui Real Madrid, Marc Cucurella (27 ani), are toate motivele să fie mândru de partenera sa de viață. După ce a renunțat la contractul cu Chelsea A luat în calcul felul în care le va explica persoanelor dragi această schimbare radicală.

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La momentul respectiv . Claudia Rodriguez, care lucrează ca designer de modă, l-a susținut în acest demers, deși mutarea nu a venit la pachet cu lucruri plăcute. A fost pusă la zid de suporteri și a fost nevoită să apeleze la autorități.

A luat această hotărâre pentru a se bucura de liniște. Femeia i-a dăruit sportivului spaniol trei copii: Mateo, Río și Bella, cei mici fiind nelipsiți din imaginile de familie. Datorită meseriei sale superba șatenă își ține mereu la curent comunitatea din online cu diferite poze din viața sa. Vedeta merge frecvent pe stadion pentru a-și susține partenerul.

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La meciul dintre Spania și Franța, scor 2-0, a ieșit în evidență datorită zâmbetului său larg. Soția lui Marc Cucurella a avut o ținută impecabilă, compusă din bermude din blug, până la genunchi, pe care a fost imprimat în mai multe locuri numărul 24. Claudia Rodriguez a folosit culoarea roșie pentru a scoate în prim-plan acest lucru.

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Cât costă cerceii purtați de Claudia Rodriguez

Acesta este numărul pe care fotbalistul îl poartă la Real Madrid. În partea de sus a ales o bluză din dantelă roșie, care a lăsat la vedere destul de multă piele. În picioare a optat o pereche de adidași în aceeași nuanță, în timp ce accesoriile s-au rezumat la cercei de la brandul de lux Chanel. Ei prezintă logoul clasic cu monograma celor doi „C”, modelul fiind decorat cu cristale.

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În general, un astfel de accesoriu pleacă de la suma de 550 de euro, în funcție de materialul din care este confecționat. Modelele care fac parte din colecții speciale pot depăși 1.000 de euro. De asemenea, Claudia Rodriguez s-a prezentat pe stadion cu un ceas de lux. Concret, este vorba de un Rolex, care se recunoaște instant datorită cadranului și brățării metalice din zale mici.

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Drama cu care se confruntă Marc Cucurella

Marc Cucurella și soția sa trec printr-o situație neplăcută de când au devenit părinți pentru prima oară. Claudia Rodriguez a vorbit despre drama cu care se confruntă în emisiunea „Married to the Game”, difuzată de Prime Video. Cei doi parteneri de viață au dezvăluit că fiul lor cel mare, Mateo, a fost diagnosticat cu autism.

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„Am observat ceva diferit la Mateo când avea în jur de 13 luni. Dar obţinerea unui diagnostic a fost un proces foarte lung. Când era mai mic, a fost mai uşor, dar pe măsură ce a crescut, a devenit mai dificil. A început şcoala şi era foarte nefericit. Nu am ştiut ce să facem.

Trebuie să găseşti singură soluţii şi te simţi prost pentru că nu eşti pregătită pentru asta. Te pregăteşti să fii mamă, dar nu te pregăteşti să fii mamă a unui copil autist. A fost foarte dificil să îl văd atât de supărat. Uneori spune câteva cuvinte şi le repetă. Noi muncim pentru el în fiecare zi.

Nu ştim ce îi rezervă viitorul, dar facem tot ce ne stă în putinţă pentru a-i oferi cele mai bune şanse. Am fost recent la Madrid pentru a-i face un test. Ne petrecem zilele căutând soluţii, asta e tot ce putem face”, a explicat Claudia Rodriguez, conform .